मौत के सालों बाद खुलेंगे ‘किंग ऑफ पॉप’ के डार्क सीक्रेट! नेटफ्लिक्स की इस डॉक्यूमेंट्री से हिल जाएगी पूरी दुनिया, जानें कब होगी स्ट्रीम

Michael Jackson The Verdict: 50 साल की उम्र में दुनिया छोड़ने वाले ‘किंग ऑफ पॉप’ माइकल जैक्सन काफी समय से सुर्खियों में हैं. उनकी बायोपिक ‘माइकल’ की जबरदस्त सक्सेस के बाद अब नेटफ्लिक्स नई डॉक्यूमेंट्री ‘माइकल जैक्सन: द वर्डिक्ट’ लेकर आ रहा है. इस बार कहानी उनके करियर पर नहीं, बल्कि उन डार्क सीक्रेट्स पर फोकस करेगी, जिनके बारे में दुनिया वाले जानते ही नहीं.
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Michael Jackson The Verdict Docuseries: ‘किंग ऑफ पॉप’ के नाम से मशहूर माइकल जैक्सन लगातार सुर्खियों में हैं. कुछ समय पहले उनकी जिंदगी पर बनी फिल्म ‘माइकल’ सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, जिसे भारत और कई देशों में शानदार रिस्पॉन्स मिला. फिल्म में माइकल की म्यूजिक जर्नी, डांस और स्टारडम को दिखाया गया था, लेकिन रिलीज के बाद कई लोगों ने सवाल उठाए कि फिल्म में उनके सबसे बड़े विवाद को क्यों नहीं दिखाया गया? अब नेटफ्लिक्स नई डॉक्यूमेंट्री ‘माइकल जैक्सन: द वर्डिक्ट’ लेकर आ रहे हैं, जो 5 जून को स्ट्रीम होगी.
जिसका ट्रेलर सामने आते ही इंटरनेट पर बहस शुरू हो गई है. माइकल जैक्सन का नाम सिर्फ म्यूजिक नहीं, बल्कि विवादों से भी जुड़ा रहा. 1993 में उन पर पहली बार बच्चों के यौन शोषण के आरोप लगे थे. उस समय मामला काफी बड़ा बन गया था और दुनियाभर की मीडिया लगातार इस खबर को कवर कर रही थी. बाद में खबर आई कि दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया. हालांकि, इससे विवाद खत्म नहीं हुआ. माइकल की पॉपुलैरिटी इतनी थी कि हर नया आरोप दुनियाभर में चर्चा का विषय बन जाता था, जिनके राज अब सालों बाद खुलने जा रहे हैं.
आज भी उनके फैंस उन्हें निर्दोष मानते हैं, जबकि कई लोग इन मामलों को गंभीर मानते हैं. साल 2003 में माइकल पर दोबारा एक नाबालिग लड़के से जुड़े आरोप लगे. इसके बाद पुलिस जांच शुरू हुई और उन्हें गिरफ्तार भी किया गया. कुछ दिनों बाद उन्हें जमानत मिल गई, लेकिन मामला कोर्ट तक पहुंचा. ये केस लंबे समय तक चला. कोर्ट में कई गवाह पेश हुए और पूरे ट्रायल पर दुनियाभर की नजर बनी रही. उस दौर में माइकल की पर्सनल लाइफ लगातार खबरों में रही. कई लोगों का मानना था कि उनकी स्टार इमेज इस केस को और ज्यादा बड़ा बना रही थी.
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करीब 73 दिनों तक चले इस मामले में अदालत में 140 से ज्यादा गवाहों ने बयान दिए थे. साल 2005 में कोर्ट ने माइकल जैक्सन को सभी आरोपों से बरी कर दिया. फैसले के बाद उनके फैंस ने राहत की सांस ली और इसे सच की जीत बताया. हालांकि, दूसरी तरफ कुछ लोगों का मानना था कि माइकल की पॉपुलैरिटी और पावर की वजह से मामला अलग दिशा में चला गया. यही वजह है कि इतने साल बाद भी सोशल मीडिया पर लोग इस केस के बारे में बात करते हैं. अब नेटफ्लिक्स की नई डॉक्यूमेंट्री इसी पूरे मामले को नए नजरिए से दिखाने वाली है.
‘माइकल जैक्सन: द वर्डिक्ट’ में कोर्ट केस, जांच और उससे जुड़े कई पहलुओं को दिखाया जाएगा. ट्रेलर में जूरी में शामिल लोगों, जांच अधिकारियों और केस से जुड़े दूसरे लोगों के इंटरव्यू दिखाई देते हैं. डॉक्यूमेंट्री में दोनों पक्षों की बात रखने की कोशिश की गई है, ताकि दर्शक खुद फैसला कर सकें. निर्देशक निक ग्रीन का कहना है कि उनका मकसद सिर्फ विवाद दिखाना नहीं, बल्कि उस समय की मीडिया कवरेज और कोर्ट की पूरे प्रोसेस को समझाना भी है. यही वजह है कि ट्रेलर देखने के बाद लोगों की दिलचस्पी इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर काफी बढ़ गई है.
माइकल जैक्सन का जन्म 29 अगस्त 1958 को अमेरिका के इंडियाना स्टेट के गैरी शहर में हुआ था. उनके पिता जोसेफ जैक्सन और मां कैथरीन जैक्सन थे. माइकल के 9 भाई-बहन थे और वे 8वें नंबर के बच्चे थे. बड़े परिवार में पले माइकल बचपन से ही संगीत और डांस में बेहद तेज थे. उन्होंने अपने भाइयों के साथ ‘जैक्सन 5’ नाम के ग्रुप से करियर शुरू किया. छोटी उम्र में ही उनकी आवाज और स्टेज परफॉर्मेंस लोगों को पसंद आने लगी थी. बाद में उन्होंने सोलो करियर शुरू किया और ‘थ्रिलर’, ‘बैड’ और ‘डेंजरस’ जैसे एल्बम से दुनियाभर में पहचान बनाई.
माइकल जैक्सन ने करीब चार दशक तक म्यूजिक इंडस्ट्री पर राज किया. उनकी गिनती दुनिया के सबसे ज्यादा रिकॉर्ड बेचने वाले कलाकारों में होती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी संपत्ति करीब 500 मिलियन डॉलर के आसपास थी. 25 जून, 2009 को लॉस एंजेलिस में उनकी मौत हो गई थी. शुरुआती दौर में उनकी मौत को लेकर कई सवाल उठे, लेकिन जांच में सामने आया कि ज्यादा दवाइयों की वजह से उनकी जान गई. बाद में उनके पर्सनल डॉक्टर को दोषी माना गया. आज भी माइकल का नाम म्यूजिक, स्टारडम और विवाद को लेकर याद किया जाता है.
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