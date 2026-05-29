एक्ट्रेस कीर्ति कुल्हारी के एक वायरल वीडियो से सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनकी हाउसहेल्प ने उनसे 10,000 रुपये बतौर सैलरी मांगे.
Trending Photos
एक्ट्रेस कीर्ति कुल्हारी इन दिनों अपने एक बयान को लेकर चर्चा में हैं. हाल ही में उन्होंने मुंबई के पॉश इलाकों में काम करने वाली कुक और मेड की फीस को लेकर अपनी राय रखी थी. उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई. दरअसल, इस वीडियो में एक्ट्रेस कहती हैं कि उनकी हाउसहेल्प ने उनसे सैलरी के तौर पर 10,000 रुपये मांगे. अब लोगों के रिएक्शंस की बाढ़ आ गई है.
फिल्मी सिलेब्रिटीज ने भी इसे लेकर बोलना शुरू कर दिया है. वीडियो में एक्ट्रेस मुंबई में अपने नए घर में शिफ्ट होने के बाद एक हाउस हेल्प की सैलरी की मांग पर बात कर रही . वह कहती हैं कि वह इस रेट से हैरान थीं. दरअसल एक्ट्रेस जिस सैलरी को लेकर हैरानी जता रही हैं उसे लेकर सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि ये अमाउंट शहर में घरेलू काम करने वालों के लिए कोई बड़ी रकम नहीं.
ये भी पढ़ें: घर बैठे लाखों कमाने की स्कीम या स्कैम? नेटवर्क मार्केटिंग पर तंज कसती है सीरीज
वो कहती हैं, 'मैं इस बारे में अपने मैनेजर से भी बात कर रही थी, अभी मैंने यारी रोड में नया घर शिफ्ट किया है. कुक और मेड ने जो रेट बताए मुझे लगा- ये रेट कैसे सही हो सकते हैं?' उन्होंने कहा कि वह हाउस हेल्प से दो घंटे के अंदर झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बर्तन धोना, धूल झाड़ना, कपड़े धोना और अन्य घरेलू काम करने की उम्मीद करती है. कीर्ति ने कहा, 'मुझे नहीं पता, जैसे, दो घंटे के काम के लिए, जो झाड़ू, पोछा, बर्तन है, यानी जितना दो घंटे में होता है, डस्टिंग, कपड़े, जो हो सकता है, वो सब आप करेंगे घर का काम.' इसके बाद कीर्ति ने आगे कहा, 'वो मुझसे 10,000 रुपये ले रही थी.'
ये भी पढ़ें: यश की 'टॉक्सिक' के सेट पर कियारा आडवाणी को 'हाय-हैलो' करने से किया गया था मना
इसपर कैटरीना कैफ की दोस्त और एक्ट्रेस मिनी माथुर ने भी रिएक्ट किया है. उन्होंने लिखा, 'सोचिए, उनके दो घंटे के काम से हम दो घंटे में कितना कमा पाते हैं. यह दुनिया में कहीं भी सबसे कम मजदूरी से भी कम है.' एक यूजर ने लिखा, 'भाई, मुंबई में तो यह आम बात है.' जबकि दूसरे ने कहा, '10,000 रुपये महीना मुझे ठीक लगता है.' एक ने कहा- यह कमरतोड़ मेहनत है तो किसी को इसके बराबर वेतन क्यों नहीं मिलना चाहिए. वहीं, सोशल मीडिया यूजर्स भी इसपर खूब कॉमेंट्स कर रहे हैं. लोगों ने कीर्ति के इन कॉमेट्स पर नाराजगी जाहिर की.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.