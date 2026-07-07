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कृति सेनन ने क्यों करवाए थे अपने एग्स फ्रीज? पहली बार बताई वजह, बोलीं- 'मैं बायोलॉजिकल क्लॉक के दबाव में नहीं...'

Kriti Sanon Reveals She Froze Her Eggs: बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन ने हाल ही में बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि उन्होंने कुछ साल पहले अपने एग्स फ्रीज क्यों करवाए थे. यह फैसला उन्होंने बहुत सोच-समझकर लिया था. हाल ही में उन्होंने एग्स फ्रीजिंग से जुड़ी बातें शेयर कीं

Written ByKajol Gupta
Published: Jul 07, 2026, 11:30 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 11:30 AM IST
कृति सेनन ने क्यों करवाए थे अपने एग्स फ्रीज? पहली बार बताई वजह, बोलीं- 'मैं बायोलॉजिकल क्लॉक के दबाव में नहीं...'
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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