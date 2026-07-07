कृति सेनन ने क्यों करवाए थे अपने एग्स फ्रीज? पहली बार बताई वजह, बोलीं- 'मैं बायोलॉजिकल क्लॉक के दबाव में नहीं...'

Kriti Sanon Reveals She Froze Her Eggs: बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन अपने फिल्मी करियर के साथ-साथ पर्सनल लाइफ के लिए भी खुद को तैयार कर चुकी हैं. एक्ट्रेस ने खुद को एक खास तोहफा देते हुए अपने एग्स फ्रीज करवाए हैं. वह भविष्य में अपने बायोलॉजिकल बच्चों की मां बन सकती हैं. एक्ट्रेस के लिए यह बेहद मुश्किल प्रोसेस था, जिसे उन्होंने फिल्म 'मिमी' की शूटिंग के दौरान पूरा किया था. इन दिनों एक्ट्रेस 'कॉकटेल 2' की सफलता का जश्न मना रही हैं, जिसने दुनियाभर में 140 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन किया है.
कृति सेनन से 'ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे' के साथ बातचीत में पूछा गया कि क्या वह कभी 'महिलाओं की बायोलॉजिकल क्लॉक' के बारे में सोचती हैं, क्योंकि उनसे अक्सर उनकी शादी की योजनाओं के बारे में पूछा जाता है. कृति ने बताया कि 'मिमी' की तैयारी के दौरान उन्होंने अपने एग्स फ्रीज करवाए थे. उन्होंने कहा, 'मैं यह पहली बार कह रही हूं. मैंने अपने एग्स फ्रीज करवाए थे.'
कृति ने अपने फैसले के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा, 'एक समय था जब मैं सोच रही थी. मैंने सोचा कि मैं कभी भी इस बात से बंधना नहीं चाहती कि मुझे अभी शादी करनी है या अभी बच्चे पैदा करने हैं और मैं ऐसा इसलिए कर रही हूं क्योंकि मेरे पास एक टाइमलाइन है. चाहे शादी हो या बच्चे, आपको यह तब करना चाहिए जब आप अंदर से ऐसा महसूस करें, जब आप इसके लिए तैयार हों. यह किसी घड़ी या किसी दबाव की वजह से नहीं होना चाहिए.'
कृति ने माना कि यह प्रोसेस महंगा है और वह खुशकिस्मत थीं कि वह इसका खर्च उठा सकती थीं. उन्होंने कहा, 'मुझे पता है कि हर कोई इसका खर्च नहीं उठा सकता और मैं खुशकिस्मत हूं कि मैं इसका खर्च उठा पाई, इसलिए मैंने यह करवाया.' उन्होंने आगे बताया कि 'बहुत समझदारी से मैंने यह उस समय किया, जब मुझे 'मिमी' के लिए वजन बढ़ाना था. इससे शरीर में सूजन (ब्लोटिंग) आती है और वैसे भी मैं वजन बढ़ा ही रही थी. मैंने किसी से बात की और उन्होंने मुझे बताया कि अगर आप कर सकती हैं, तो यह आपके लिए सबसे अच्छी चीज है. यह सबसे अच्छा तोहफा है, जो आप खुद को दे सकती हैं और यह बात मेरे दिमाग में चल रही थी. फिर, जब मुझे वजन बढ़ाने के लिए कहा गया, तो मैंने सोचा कि मेरे पास दो महीने हैं, जब कोई शूट नहीं है और मुझे बस वजन बढ़ाना है. यह सरोगेसी पर बनी फिल्म है, तो चलो इसे कर ही लेती हूं, क्योंकि मैं हर चीज महसूस कर पा रही थी.'
कृति ने बताया कि उनके एग्स को फ्रीज करने की प्रक्रिया उथल-पुथल भरी थी. उन्होंने कहा, 'एक समय ऐसा आता है, जब आपको हार्मोन के स्तर पर काफी उथल-पुथल महसूस होती है और लगभग एक प्रेग्नेंट महिला की तरह आपके मूड में बहुत ज्यादा उतार-चढ़ाव आते हैं. मुझे खुशी है कि मैंने ऐसा किया, क्योंकि मैं अपने दिमाग में यह बात नहीं रखना चाहती थी. मैं नहीं चाहती थी कि अपनी जिंदगी के सबसे जरूरी काम करने के लिए मेरे दिमाग में कोई घड़ी (समय की पाबंदी) हो.'
उन्होंने आगे कहा, 'जब लोग पूछते हैं कि आप शादी कब कर रही हैं, तो उनका असल सवाल यह होता है कि आप बच्चे कब पैदा कर रही हैं, क्योंकि बदकिस्मती से औरतों का शरीर ऐसा ही होता है. हेल्दी तरीके से प्रेग्नेंट होना और बच्चे का भी हेल्दी होना, एक उम्र के बाद मुश्किल हो जाता है. इसलिए मुझे लगता है कि मैंने यह फैसला इसलिए लिया, क्योंकि मुझे अंदर से ऐसा महसूस हुआ और मैं इसका खर्च उठा सकती थी.' उन्होंने माना कि यह 'आसान प्रोसेस नहीं था, लेकिन इसके नतीजे अच्छे रहे.'
गौरतलब है कि कृति सेनन की कुछ दिनों पहले ही 'कॉकटेल 2' फिल्म रिलीज हुई है. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की है. इस फिल्म में उनके साथ शाहिद कपूर और रश्मिका मंदाना भी हैं. फिल्म का निर्देशन होमी अदजानिया ने किया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कृति आने वाली फिल्म 'डॉन 3' में भी नजर आ सकती हैं, हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है.