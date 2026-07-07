कृति सेनन ने क्यों करवाए थे अपने एग्स फ्रीज? पहली बार बताई वजह, बोलीं- 'मैं बायोलॉजिकल क्लॉक के दबाव में नहीं...'

कृति ने माना कि यह प्रोसेस महंगा है और वह खुशकिस्मत थीं कि वह इसका खर्च उठा सकती थीं. उन्होंने कहा, 'मुझे पता है कि हर कोई इसका खर्च नहीं उठा सकता और मैं खुशकिस्मत हूं कि मैं इसका खर्च उठा पाई, इसलिए मैंने यह करवाया.' उन्होंने आगे बताया कि 'बहुत समझदारी से मैंने यह उस समय किया, जब मुझे 'मिमी' के लिए वजन बढ़ाना था. इससे शरीर में सूजन (ब्लोटिंग) आती है और वैसे भी मैं वजन बढ़ा ही रही थी. मैंने किसी से बात की और उन्होंने मुझे बताया कि अगर आप कर सकती हैं, तो यह आपके लिए सबसे अच्छी चीज है. यह सबसे अच्छा तोहफा है, जो आप खुद को दे सकती हैं और यह बात मेरे दिमाग में चल रही थी. फिर, जब मुझे वजन बढ़ाने के लिए कहा गया, तो मैंने सोचा कि मेरे पास दो महीने हैं, जब कोई शूट नहीं है और मुझे बस वजन बढ़ाना है. यह सरोगेसी पर बनी फिल्म है, तो चलो इसे कर ही लेती हूं, क्योंकि मैं हर चीज महसूस कर पा रही थी.'