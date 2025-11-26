Kis Kisko Pyaar Karoon 2: धर्म बदलकर कपिल शर्मा ने रचाई तीन-तीन शादियां, फिर भी वो नहीं मिली; हंसा-हंसाकर पेट में दर्द कर देगा 2 मिनट 55 सेकेंड का ट्रेलर

Advertisement
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Out: 'किस किस को प्यार करूं' की सफलता के बाद कॉमेडियन और एक्टर कपिल शर्मा एक बार फिर तीन पत्नियों के पंगे में फंस चुके हैं.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Nov 26, 2025, 05:09 PM IST
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Out: 'किस किस को प्यार करूं' की सफलता के बाद कॉमेडियन और एक्टर कपिल शर्मा एक बार फिर तीन पत्नियों के पंगे में फंस चुके हैं. एक्टर की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'किस किस को प्यार करूं पार्ट-2' का धमाकेदार ट्रेलर बुधवार को रिलीज हो गया, जिसमें कपिल इस बार तीन पत्नियों को मनाने की कोशिश करते दिख रहे हैं. 

'किस किस को प्यार करूं 2' का ट्रेलर रिलीज

'किस किस को प्यार करूं पार्ट-2' के ट्रेलर की शुरुआत सिंगर यो-यो हनी सिंह की आवाज के साथ होती है, जिसके बाद कपिल शर्मा चर्च के कन्फेशन रूम में जाकर अपने काले कारनामों को स्वीकारते हैं कि कैसे एक के बाद एक उन्होंने तीन शादियां की और अब चौथी की तैयारी है.

इस बार कपिल क्रिश्चियन, मुस्लिम और हिंदू धर्म की लड़कियों से शादी करते हैं और तीनों को खुश रहने के लिए अलग-अलग अवतारों में दिख रहे हैं. फिल्म में कपिल शर्मा की पत्नियों का रोल त्रिधा चौधरी, आयशा खान और पारुल गुलाटी ने निभाया है.

एक्टर तीनों धर्मों की लड़कियों से शादी करके और दुनिया की नजरों से छिपाकर तीनों जिंदगियों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर आता है बड़ा ट्विस्ट और एंट्री होती है धाकड़ पुलिसवाले की.

तीन पत्नियों के बीच फंसे कपिल शर्मा

फिल्म को मजेदार बनाने के लिए अच्छे डायलॉग और कॉमिक टाइमिंग का ध्यान रखा गया है. कपिल शर्मा और मनजोत सिंह की जोड़ी कॉमेडी के मामले में कमाल कर रही है. ट्रेलर में "लेने किसी और को जाता हूं, मिल कोई और जाती है" और "एक लड़की से प्यार करता हूं, उसके लिए हिंदू से मुसलमान बना और मुसलमान से क्रिश्चियन बना लेकिन फिर भी वो मुझे नहीं मिली लेकिन तीनों धर्मों से एक-एक बीवी मिल गई, फादर" जैसी शानदार पिकअप लाइन इस्तेमाल की गई है. ट्रेलर फैंस को बहुत पसंद आ रहा है और सोशल मीडिया पर अच्छा रेस्पॉन्स भी मिल रहा है.

फिल्म 12 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. 'किस किस को प्यार करूं पार्ट-2'' का डायरेक्शन अनुकल्प गोस्वामी ने किया है, जबकि फिल्म के निर्माता रतन जैन और गणेश जैन हैं. फिल्म को अब्बास मस्तान प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बनाया गया है.

