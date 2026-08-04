Singer Kishore Kumar Birthday: खंडवा का वो 'आभास कुमार' जो बना बॉलीवुड का सबसे बड़ा सुल्तान, जानें 8 अनसुने किस्से

Singer Kishore Kumar Interesting Facts: भारतीय सिनेमा और संगीत की दुनिया में जब भी किसी ऐसे फनकार की बात होती है जिसने हंसी, खुशी, गम और पागलपन को अपनी आवाज में पिरो दिया, तो सबसे पहला नाम किशोर कुमार का आता है. आज 4 अगस्त को पूरा देश और दुनिया भर में फैले उनके फैंस इस महान गायक की बर्थ एनिवर्सरी मना रहे हैं. 4 अगस्त 1929 को मध्य प्रदेश के खंडवा में जन्मे 'आभास कुमार गांगुली' यानी हमारे प्यारे किशोर दा ने अपनी बहुमुखी प्रतिभा से हिंदी सिनेमा पर एक कभी न मिटने वाली छाप छोड़ी है. कहा जाता है कि आज भी उनके जन्मदिन पर खंडवा में फैंस का मेला लगता है. आइए जानते हैं किशोर कुमार के जीवन से जुड़े 8 ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स.
किशोर कुमार भले ही मुंबई की मायानगरी में सफलता के शिखर पर पहुंच गए थे, लेकिन उनका दिल हमेशा अपने पैतृक शहर खंडवा में ही धड़कता रहा. वह अक्सर कहा करते थे कि उनका सपना एक दिन सब कुछ छोड़कर वापस खंडवा बस जाने का है. वह अपनी जड़ों से हमेशा जुड़े रहे.
किशोर दा को खाने में दूध-जलेबी बेहद पसंद थी. आज भी हर साल उनकी जयंती पर खंडवा स्थित उनके स्मारक पर फैंस भारी संख्या में जुटते हैं और उन्हें दूध-जलेबी का भोग चढ़ाते हैं. इस दौरान वहां संगीतमय कार्यक्रम और सांस्कृतिक आयोजन किए जाते हैं.
किशोर कुमार केवल एक बेहतरीन प्लेबैक सिंगर ही नहीं थे. वह एक मंझे हुए अभिनेता, फिल्म निर्माता, निर्देशक, गीतकार और संगीतकार भी थे. उनकी इस ऑल-राउंडर पर्सनालिटी ने उन्हें भारतीय सिनेमा का सबसे खास और पसंदीदा कलाकार बना दिया.
दशकों तक किशोर कुमार ने बॉलीवुड के कई बड़े दिग्गजों को अपनी आवाज दी. देव आनंद, राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार्स के लिए गाए उनके गाने आज भी अमर हैं. उनकी आवाज ने हिंदी सिनेमा के उस दौर को एक नया आयाम दिया था.
बॉलीवुड गानों में 'योडलिंग' को लोकप्रिय बनाने का पूरा श्रेय किशोर कुमार को जाता है. उन्होंने अपनी एक ऐसी अनूठी गायकी शैली विकसित की जिसे हर कोई तुरंत पहचान लेता था. गानों में हंसी, मस्ती और भावनाओं का तड़का लगाना किशोर दा की सबसे बड़ी ताकत थी.
किशोर कुमार की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने अपने करियर में सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक के लिए 8 फिल्मफेयर पुरस्कार जीते. यह रिकॉर्ड उनकी बहुमुखी प्रतिभा और संगीत जगत में उनकी निरंतर सफलता को दिखाता है.
खबरों में यह भी आ चुका है कि खंडवा में स्थित किशोर कुमार का पैतृक घर 'गौरी कुंज' साल 2018 में लगभग 14 करोड़ रुपये में बिक गया था. भले ही इसका मालिकाना हक बदल गया हो, लेकिन यह घर आज भी किशोर दा के बचपन की यादों से महकता है.
आज भी हर साल 4 अगस्त को फैंस उनके पैतृक शहर खंडवा पहुंचकर इस महान संगीतकार को श्रद्धांजलि देते हैं. किशोर कुमार भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके नगमों और उनकी अलहदा अदाकारी के जरिए वह हमेशा हर संगीत प्रेमी के दिल में जिंदा रहेंगे.