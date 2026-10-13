मौत से चंद सेकंड पहले मजाक कर रहे थे किशोर कुमार, सासें थमी तो पत्नी को लगा प्रैंक कर रहे हैं! उस दिन घर पर क्या हुआ?

Kishore Kumar Last Moments: हिंदी सिनेमा का एक ऐसा सितारा जिसने लाखों-करोड़ों दिलों को हंसना, रोना और प्यार करना सिखाया. नाम था- किशोर कुमार. अपनी आवाज की जादूगरी और मस्तमौला अंदाज के लिए मशहूर किशोर दा आज भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके गाए गाने आज भी हर उम्र के इंसान को अपना दीवाना बना देते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबको हंसाने वाला यह लीजेंड जब इस दुनिया को अलविदा कह रहा था, तब भी उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी और मस्ती भरा मूड. उनकी पत्नी लीना चंद्रावरकर को लगा था कि किशोर दा हमेशा की तरह कोई प्रैंक कर रहे हैं, लेकिन वो प्रैंक नहीं बल्कि जिंदगी की कड़वी हकीकत थी.
13 अक्टूबर 1987 का दिन बॉलीवुड और म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए एक काले दिन की तरह आया. किशोर कुमार उस समय सिर्फ 58 साल के थे. सुबह से ही वे थोड़े अजीब और बेचैन लग रहे थे. उनके बेटे अमित कुमार ने सालों बाद एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया था. अमित कुमार ने बताया था कि उनके पिता उस दिन काफी घबराए हुए थे. उन्होंने अपने छोटे बेटे सुमीत को स्विमिंग पर जाने से रोक दिया था. उन्हें इस बात की चिंता सता रही थी कि कनाडा से आ रही अमित की फ्लाइट सही समय पर लैंड होगी या नहीं. किसी को अंदाजा भी नहीं था कि किशोर दा के मन में क्या चल रहा था.
अमित कुमार के मुताबिक, दोपहर के वक्त किशोर कुमार को सीने में दर्द और हार्ट अटैक के लक्षण महसूस होने लगे थे. लेकिन उनका अंदाज तो हमेशा से ही सबसे अलग था. जब घर के लोगों ने डॉक्टर को फोन करने की बात कही, तो किशोर दा ने हंसते हुए मना कर दिया. उन्होंने कहा कि अगर तुमने डॉक्टर को बुलाया तो मुझे सच में हार्ट अटैक आ जाएगा. अपनी तकलीफ को छुपाने के लिए भी उन्होंने मजाक का सहारा लिया. यही बात आगे चलकर एक बहुत बड़े हादसे का कारण बन गई.
उस वक्त किशोर कुमार अपनी पत्नी लीना चंद्रावरकर के साथ बैठे हुए थे. वे लीना से बातें कर रहे थे और लगातार मजाक बना रहे थे. बातें करते-करते अचानक किशोर दा एक तरफ गिर पड़े. लीना को लगा कि किशोर दा हमेशा की तरह उनके साथ कोई ड्रामा या नौटंकी कर रहे हैं. वे मुस्कुराती रहीं और उन्हें उठाने की कोशिश करने लगीं. लेकिन जब किशोर दा ने कोई हलचल नहीं की, तब लीना का दिल दहल गया. वह कोई मजाक नहीं था, किशोर दा को बहुत तेज हार्ट अटैक आया था.
इस पूरी घटना में एक बहुत ही दर्दनाक इत्तेफाक जुड़ा हुआ था. 13 अक्टूबर को ही किशोर कुमार के बड़े भाई और बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अशोक कुमार (दादा मुनि) का जन्मदिन होता था. जिस दिन बड़े भाई के घर में जश्न की तैयारी हो रही थी, उसी दिन छोटे भाई की सांसें थम गईं. इस दुखद खबर ने अशोक कुमार को पूरी तरह से तोड़ दिया था. वे अपने भाई से बहुत प्यार करते थे और इस सदमे के बाद उन्होंने कभी भी अपना जन्मदिन न मनाने का फैसला किया.
अपनी जिंदगी के आखिरी दौर में किशोर कुमार मुंबई की इस भागदौड़ और फिल्मी दुनिया से काफी परेशान हो चुके थे. वे उस समय बन रहे गानों की क्वालिटी से बिल्कुल खुश नहीं थे. अमित कुमार बताते हैं कि उनके पिता सब कुछ छोड़कर अपने होमटाउन मध्य प्रदेश के खंडवा में वापस जाना चाहते थे. उन्हें अपनी जन्मभूमि से बेइंतहा प्यार था. वे अपने हर लाइव शो में बड़े गर्व से कहते थे, "मैं किशोर कुमार खंडवा वाला." उनकी ख्वाहिश थी कि वे वहीं रहें, खेती करें और शांति की जिंदगी जिएं.
किशोर कुमार की पर्सनल लाइफ काफी उतार-चढ़ाव भरी रही थी. लेकिन लीना चंद्रावरकर के साथ शादी के बाद उनकी जिंदगी में ठहराव आया था. अमित कुमार ने भी माना था कि लीना जी के आने के बाद उनके बाबा को जिंदगी का असली सुकून और खुशियां मिली थीं. लीना ने हर मुश्किल वक्त में किशोर दा का साथ दिया और उनके बच्चों को भी बहुत प्यार दिया.
किशोर कुमार सिर्फ एक सिंगर नहीं थे, वे एक पूरे के पूरे एंटरटेनर थे. बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के उन्होंने यॉडलिंग और सिंगिंग का जो स्टाइल डेवलप किया, उसका मुकाबला आज भी कोई नहीं कर सकता. उनके गाए रोमांटिक गाने, दुखी नगमे और मस्तीभरे ट्रैक्स आज भी युवाओं की पहली पसंद हैं. उनकी मौत को कई दशक बीत चुके हैं, लेकिन उनकी आवाज आज भी हर रेडियो स्टेशन, फोन और शादी-पार्टी में गूंजती है.