जब ऑल इंडिया रेडियो पर बैन थे किशोर कुमार के गाने, सिंगर की ये शर्त थी नाराजगी की वजह!

किशोर कुमार ने अपनी आवाज से कई दशक तक इंडस्ट्री पर राज किया है. आज भी उनकी आवाज का जादू लोगों के दिलों में बसा हुआ है. क्या आप जानते हैं एक समय था जब सिंगर के गानों को रेडियो पर बैन कर दिया गया था. 1975 से 1977 के दौरान इमरजेंसी के समय में किशोर कुमार को ऑल इंडिया रेडियो पर बैन कर दिया गया था. सिंगर के बेटे अमित कुमार ने कपिल शर्मा शो में इसका खुलासा किया है. उन्होंने बताया है कि उस समय किशोर कुमार अपने करियर के ऊंचे मुकाम पर थे. उनकी काफी डिमांड थी.
अमित कुमार के अनुसार इमरजेंसी लगने के बाद किशोर कुमार के पास दिल्ली से फोन गया था. उनसे किसी अधिकारी ने बात की और उन्हें दिल्ली आने के लिए कहा. इसके अलावा उन्होंने सिंगर के लिए टिकट भी भेजा था. उन्हें अगले दिन की फ्लाइट से दिल्ली आना है. क्योंकि अगले दिन उनका शो रखा गया था.
किशोर कुमार ने दिल्ली आने के बदले एक शर्त रख दी. उन्होंने बोला कि बातचीत के लिए आप अपना कोई अधिकारी भेजें, तब जाकर वह इस बारे में सोचेंगे. इसके अलावा उन्होंने यह तक कह दिया था कि अगर भगवान भी आकर उसने बोले तो भी वह नहीं आ सकते हैं. किशोर कुमार के इस जवाब से अधिकारी नाराज हो गए.
अमित कुमार ने बताया है कि बातचीत के लगभग 2 घंटे के अंदर किशोर कुमार पर बैन लगा दिया गया. रेडियो पर उनके गाने सुनाई देना बंद हो गए. लेकिन इसके बाद भी उनकी पॉपुलैरिटी में कोई कमी नहीं दिखी. इमरजेंसी खत्म होने के बाद फिर से किशोर कुमार के गाने रेडियो और दूरदर्शन पर सुनाई देने लगे. किशोर कुमार अपनी आवाज के अलावा बेबाक अंदाज के लिए भी जाने जाते थे.
किशोर कुमार ने अपने करियर में कई हिट सॉन्ग दिए हैं. फिल्म जिद्दी 1948 में उन्हें गाने का मौका मिला था. इसके बाद उन्होंने कई हिट सॉन्ग दिए. एक लड़की भीगी भागी सी, ये शाम मस्तानी, हमें तुमसे प्यार कितना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, पल पल दिल के पास, मेरे सपनों की रानी और ओ मेरे दिल के चैन... आदि कई सुपरहिट गानों से अपनी पहचान बना चुके हैं. आज भी किशोर कुमार के इन सॉन्ग को पसंद किया जाता है.