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किशोर कुमार का इगो हर्ट करना सुपरस्टार को पड़ा भारी, सिंगर ने अच्छे से सिखाया था सबक

60 के दशक के सुपरस्टार राजेंद्र कुमार की फिल्म में साल 1975 में किशोर कुमार ने गाना गया था लेकिन बाद में किशोर कुमार द्वारा गाने को हटा दिया गया. किशोर कुमार को इस बात से काफी बुरा लगा था. जब किशोर कुमार अपने करियर के पीक में थे तब राजेंद्र कुमार उनके पास फिल्म का गाना लेकर आए थे लेकिन किशोर कुमार ने खाना खाने से मना कर दिया. जिसके बाद राजेंद्र की फिल्मों के गानों को खास पॉपुलैरिटी नहीं मिली.

Written ByShilpa
Published: Jul 25, 2026, 03:02 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 03:02 PM IST
किशोर कुमार का इगो हर्ट करना सुपरस्टार को पड़ा भारी, सिंगर ने अच्छे से सिखाया था सबक

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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