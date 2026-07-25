किशोर कुमार का इगो हर्ट करना सुपरस्टार को पड़ा भारी, सिंगर ने अच्छे से सिखाया था सबक

किशोर कुमार हिंदी सिनेमा के टैलेंटेड सिंगर थे. आज की जेन जी किशोर कुमार के गाने को सुनना पसंद कर रही है. सोशल मीडिया पर किशोर कुमार के आज वायरल है. किशोर कुमार के गाने को सुनने के बाद लोग खुद को झूमने से रोक नहीं पाते थे. आज के समय किशोर कुमार के गाने को रीक्रिएट किया जाता है. क्या आप जानते हैं जब किशोर कुमार से सुपरस्टार ने पंगा लिया तो उसका असर एक्टर के करियर पर पड़ा.
हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार राजेंद्र कुमार ने किशोर कुमार से पंगा लिया था. राजेंद्र कुमार 60 के दशक के सुपरस्टार थे. उनकी फिल्में सिल्वर स्क्रीन पर सुपरहिट होती थी. वहीं उनके गाने भी सुपरहिट होते थे. राजेंद्र की फिल्मों में मोहम्मद रफी आवाज देते थे. साल 1975 में फिल्म सुनहरा में हैल्लो सुनो क्या हाल है जिसे किशोर कुमार और आशा भोसल द्वारा गया था.
जब फिल्म रिलीज हुई तो राजेंद्र कुमार ने फिल्म से किशोर कुमार का गाना हटा दिया था. किशोर कुमार को इससे काफी हर्ट हुआ था. 70 के दशक में जब किशोर का ट्रेंड आया था. उस समय में किशोर कुमार के गाने सुपरहिट रहते थे. किशोर कुमार अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र और जितेंद्र की फिल्मों में किशोर कुमार के गाने होते थे. उस समय उनके गाने सबसे ज्यादा सुपरहिट थे.
राजेंद्र किशोर कुमार के पास गए और उन्होंने उनसे गाने के बोला. रिपोर्ट्स के अनुसार किशोर कुमार ने मना कर दिया. इसके बाद राजेंद्र कुमार की फिल्मों और उनके गानों का जादू नहीं चल रहा था. जो कि उनके करियर के लिए एक तरह का डाउन फॉल था.
किशोर कुमार हिंदी सिनेमा के सबसे लोकप्रिय गायकों में से एक थे. उनके सुपरहिट गीत आज भी हर पीढ़ी के पसंदीदा हैं. 'रूप तेरा मस्ताना', 'मेरे सपनों की रानी', 'ओ मेरे दिल के चैन', 'पल पल दिल के पास', 'जिंदगी एक सफर है सुहाना', 'एक अजनबी हसीना से', 'कोरा कागज था ये मन मेरा', 'चिंगारी कोई भड़के', 'ये शाम मस्तानी' और 'हमें तुमसे प्यार कितना' जैसे गीत उनकी मधुर आवाज और शानदार गायकी का प्रमाण हैं. उनके गाने प्रेम, खुशी, विरह और जीवन के अनेक भावों को खूबसूरती से व्यक्त करते हैं, इसलिए वे आज भी सदाबहार माने जाते हैं.