Kisi Ka Bhai Kisi ki Jaan Teaser: ऑफिशियल रिलीज से पहले ट्विटर पर Leak हुआ सलमान खान की 'किसी का भाई किसी की जान' का टीजर

Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan Teaser Leaked: सलमान खान (Salman Khan) और शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) और उनकी फिल्मों को लेकर जो क्रेज है, उससे कोई अनजान नहीं है. जहां शाहरुख खान की फिल्म 'पठान' (Pathaan) रिलीज हो गई है और फैंस फिल्म की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं, वहीं सलमान खान की फिल्म 'किसी का भाई किसी की जान' (Kisi ka Bhai Kisi ki Jaan) के रिलीज का सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. ऑफिशियली तो फिल्म का टीजर रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन क्योंकि इसे आज शाहरुख खान की पठान के थिएटर्स में दिखाया गया है; यह वहां से लीक हो गया और ट्विटर पर थिएटर का वीडियो वायरल हो रहा है...

Pathaan के थिएटर में Kisi ka Bhai kisi ki Jaan का टीजर

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह बात खुद सलमान खान (Salman Khan) ने सोशल मीडिया पर अनाउंस की थी कि उनकी अपकमिंग फिल्म 'किसी का भाई किसी की जान' (Kisi ka Bhai Kisi ki Jaan) का टीजर शाहरुख खान की फिल्म 'पठान' से पहले, थिएटर्स में चलाया जाएगा. पठान में वैसे भी सलमान खान का कैमिओ है और साथ में टीजर भी प्ले किया गया; जिससे फैंस काफी खुश हुए हैं.

Biggest Megastar of indian Cinema #SalmanKhan is back with a Bang.

Crowd Going Berserk, Yeh toh Bas Start hai. #KisiKaBhaiKisiKiJaan aa Rahe Eid pe Eidi Dene!! #KBKJTeaserInTheatres pic.twitter.com/pcSy1neOe6

— BALLU LEGEND..!! (@LegendIsBallu) January 25, 2023