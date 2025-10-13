'किसी के साथ 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट न करें...' अक्षय कुमार ने दिया ये सुझाव; वजह जानकर चौंक जाएंगे आप

70वें फिल्मफेयर अवार्ड्स 2025 में बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार की धमाकेदार परफॉर्मेंस मौजूद लोगों और दर्शकों को काफी पसंद आई. इस दौरान बॉलीवुड के सभी नए कलाकारों के लिए एक बेहतरीन सुझाव देकर उन्होंने सबका दिल जीत लिया.अक्षय कुमार ने कहा कि कोई भी किसी भी निर्माता के साथ तीन फिल्मों का करार न करें. ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, इसकी वजह भी उन्होंने बताई है.

अक्षय कुमार ने क्यों दिया ये सुझाव?

70वें फिल्मफेयर अवॉर्ड्स के स्टेज से अक्षय कुमार ने कहा, "मैं सभी न्यूकमर्स कलाकारों से बस एक ही बात कहना चाहता हूं कि किसी भी निर्माता के साथ तीन फिल्मों का करार न करें." अक्षय कुमार ने सभी से आर्यन खान की सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' देखने को कहा ताकि उन्हें यह समझने में मदद मिले कि वह ऐसा क्यों कह रहे हैं.

अक्षय ने आगे कहा, "आपने 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' देखी होगी और हमारे हीरो को किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा. यह फिल्म साफ करती है कि एक नए कलाकार को क्या करना चाहिए और क्या नहीं."

करण जौहर को लिया आड़े हाथ

अवॉर्ड शो के को-होस्ट करण जौहर को आड़े हाथों लेते हुए अक्षय ने कहा, "तीन फिल्मों का सौदा मत करो. नए कलाकारों को आजादी दो, उन्हें दूसरों की फिल्में करने दो. जैसा कि कहा जाता है, उन्हें आजाद रहने दो, अगर वे तुम्हारे हैं तो वापस आ जाएंगे." यह सुनकर किंग खान और करण जौहर दोनों हंस पड़े.

सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में एक नए कलाकार आसमान सिंह की कहानी दिखाई गई है. उसका सपना बॉलीवुड में बड़ा नाम कमाना है. अक्षय कुमार ने इस बीच यह भी बताया कि वह किस तरह अपनी फिल्में चुनते हैं.

करण के सवालों पर क्या बोले अक्षय कुमार?

उन्होंने कहा, "मैं हमेशा कहता हूं कि पैसा, पैसे को आकर्षित करता है और इसी तरह काम पैसे को आकर्षित करता है. कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता. कई बार ऐसा होता है कि मुझे किसी फिल्म की कहानी पसंद आती है, लेकिन मेरा रोल छोटा होता है फिर भी मैं वह फिल्म करता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि फिल्म अच्छी है और उसके जरिए मैं इतिहास का हिस्सा बनना चाहता हूं." उन्होंने अनुशासन के महत्व पर भी जोर दिया और नए कलाकारों को कहा कि यही उन्हें लंबे समय तक यहां टिकने में मदद करेगा.