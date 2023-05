Expensive Outfits of Actors: शूटिंग खत्म होने के बाद हीरो-हीरोइन के महंगे-महंगे कपड़ों का होता है ऐसा हाल, जानकर हो जाएंगे शॉक्ड!

What Happens To The Expensive Outfits of Actors: समय के साथ सिनेमाजगत काफी ज्यादा बदल गया है. पहले एक लिमेटेड बजट में फिल्म बनती थी और रिलीज हो जाती थी. लेकिन अब फिल्म की कहानी के अलावा फिल्म को भव्य दिखाने के लिए फिल्म के सेट से लेकर सितारों के कपड़ों पर भी करोड़ों रुपये खर्च कर दिए जाते हैं. लिहाजा कुछ फिल्में 300 करोड़ में बनती हैं तो वहीं कुछ फिल्मों को बनाने में खर्चा 400 करोड़ तक भी पहुंच जाता है. लेकिन सवाल ये उठता है कि इन लाखों-करोड़ों रुपये के महंगे-महंगे कपड़े जो सितारे फिल्मों में एक बार पहनते हैं तो फिल्म बनने के बाद उन कपड़ों का क्या होता है. अगर आप भी इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं तो ये खबर आपके लिए पढ़ना जरूरी है.