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Koffee With Karan 9 में लगेगा सितारों का मेला? अहान पांडे-अनीत पड्डा का डेब्यू, काजोल-करीना-जया की तिकड़ी के साथ जुड़े कई बड़े नाम!

Koffee With Karan 9 Viral Guest List: फिल्म डायरेक्टर करण जौहर 'ट्रेटर्स 2' के बाद जल्द ही अपने पॉपुलर सेलिब्रेटी चैट शो 'कॉफी विद करण’ से वापसी करने वाले हैं. नौवें सीजन में इस बार कई नए सेलेब्स के साथ पुरानी जोड़ियां भी देखने को मिलेंगी. इसी बीच सोशल मीडिया पर शो की एक कथित गेस्ट लिस्ट वायरल हो रही है, जिसमें कई बड़े सेलेब्स के नाम शामिल हैं.

Written ByJyoti Rajput
Published: Aug 21, 2026, 09:20 AM IST|Updated: Aug 21, 2026, 09:20 AM IST
Koffee With Karan 9 में लगेगा सितारों का मेला? अहान पांडे-अनीत पड्डा का डेब्यू, काजोल-करीना-जया की तिकड़ी के साथ जुड़े कई बड़े नाम!

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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