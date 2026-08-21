/Koffee With Karan 9 में लगेगा सितारों का मेला? अहान पांडे-अनीत पड्डा का डेब्यू, काजोल-करीना-जया की तिकड़ी के साथ जुड़े कई बड़े नाम!

बॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर करण जौहर का पॉपुलर सेलिब्रिटी चैट शो ‘कॉफी विद करण’ एक बार फिर ऑडियंस के बीच दस्तक देने की तैयारी कर रहा है. शो के सीजन 9 को लेकर अभी से सोशल मीडिया पर बज क्रिएट हो चुका है. इसी बीच शूटिंग शुरू होने से पहले ही कथित गेस्ट लिस्ट इंटरनेट पर वायरल हो रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि इस बार शो में यंग स्टार्स से लेकर बॉलीवुड के पुराने दिग्गज और फेमस कपल्स तक नजर आ सकते हैं. लेकिन इंटरनेट पर वायरल हो रही ये लिस्ट अभी सिर्फ गॉसिप और सोशल मीडिया पोस्ट्स पर बेस्ड है. करण जौहर या शो के मेकर्स ने इन नामों की ऑफिशियल अपडेट नहीं दी है.