/Koffee With Karan 9 में लगेगा सितारों का मेला? अहान पांडे-अनीत पड्डा का डेब्यू, काजोल-करीना-जया की तिकड़ी के साथ जुड़े कई बड़े नाम!

बॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर करण जौहर का पॉपुलर सेलिब्रिटी चैट शो ‘कॉफी विद करण’ एक बार फिर ऑडियंस के बीच दस्तक देने की तैयारी कर रहा है. शो के सीजन 9 को लेकर अभी से सोशल मीडिया पर बज क्रिएट हो चुका है. इसी बीच शूटिंग शुरू होने से पहले ही कथित गेस्ट लिस्ट इंटरनेट पर वायरल हो रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि इस बार शो में यंग स्टार्स से लेकर बॉलीवुड के पुराने दिग्गज और फेमस कपल्स तक नजर आ सकते हैं. लेकिन इंटरनेट पर वायरल हो रही ये लिस्ट अभी सिर्फ गॉसिप और सोशल मीडिया पोस्ट्स पर बेस्ड है. करण जौहर या शो के मेकर्स ने इन नामों की ऑफिशियल अपडेट नहीं दी है.
इस लिस्ट में सबसे ज्यादा बात अहान पांडे और अनीत पड्डा के नाम की हो रही है. दोनों स्टार्स फिल्म ‘सैयारा’ में साथ नजर आए और फिल्म की सक्सेस के बाद उनकी जोड़ी को ऑडियंस का खूब प्यार मिला. ऐसे में अगर दोनों ‘कॉफी विद करण 9’ में साथ पहुंचते हैं, तो फैंस के लिए ये काफी खास मूमेंट हो सकता है.
अहान पांडे और अनीत पड्डा दोनों के बॉलीवुड डेब्यू, फिल्म की सक्सेस, डेटिंग लाइफ और शूटिंग के एक्सपीरियंस को लेकर करण जौहर के सवाल काफी मजेदार हो सकते हैं, जिससे नए कलाकारों के साथ करण की बेबाक बातचीत शो का एक दिलचस्प हिस्सा बन सकती है. इस वायरल लिस्ट में विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना का नाम भी सामने आया है. दोनों को लेकर फैंस की दिलचस्पी पहले से ही काफी ज्यादा रही है, इसलिए अगर वो एक साथ शो पर आते हैं तो उनकी बातचीत सुर्खियां बटोर सकती है.
इसी तरह सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी को भी मेहमानों में शामिल किया जा सकता है. दोनों पहले शो पर अलग-अलग दिखाई दे चुके हैं, लेकिन शादी के बाद साथ में उनकी मौजूदगी बिल्कुल नया एक्सपीरियंस साबित होगा. इसके अलावा, कृति सैनन-वरुण धवन, अनन्या पांडे-शनाया कपूर और जाह्नवी कपूर-लक्ष्य की जोड़ियों के नाम भी इस वायरल लिस्ट में शामिल बताए जा रहे हैं.
सोशल मीडिया पर वायरल हो रही लिस्ट के मुताबिक, इस बार शो में बॉलीवुड के कई बड़े नाम भी नजर आ सकते हैं. सिंगर दिलजीत दोसांझ और विक्की कौशल की जोड़ी को लेकर काफी खबरें आ रही हैं. वहीं एक बेहद दिलचस्प कॉम्बिनेशन आमिर खान, सैफ अली खान, फरहान अख्तर और अक्षय खन्ना का बताया जा रहा है. ये नाम खास इसलिए भी हैं, क्योंकि इससे ‘दिल चाहता है’ से जुड़ी पुरानी यादें ताजा हो सकती हैं.
इसके अलावा, करीना कपूर खान, काजोल और जया बच्चन के साथ एक एपिसोड की नजर आ सकती हैं. अगर ये तीनों एक साथ काउच पर बैठती हैं, तो करण के साथ उनकी बातचीत काफी मजेदार साबित होने वाली है. इन नामों ने भले ही इंटरनेट पर एक्साइटेमेंट बढ़ा दी हो, लेकिन फिलहाल इन्हें पक्की गेस्ट लिस्ट मानना जल्दबाजी होगी.
करण जौहर ने ‘कॉफी विद करण’ के नौवें सीजन के 2026 में लौटने की बात कही है और इसके दिवाली के आसपास शुरू होने के साइन भी दिए हैं. हालांकि, शो की पक्की प्रीमियर डेट और गेस्ट लिस्ट को लेकर अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार है. ऐसे में अभी फैंस को थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है. अगर वायरल लिस्ट में बताए गए नामों में से कुछ बड़े सितारे सच में शो का हिस्सा बनते हैं, तो ‘कॉफी विद करण 9’ एक बार फिर बॉलीवुड गॉसिप, मजेदार खुलासों और करण जौहर के चटपटे सवालों से ऑडियंस को एंटरटेन करने में सफल रहेगा.