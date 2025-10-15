'सोने के लिए खानी पड़ती थीं गोलियां...' रजत बेदी का खुलासा, बोले- पेरेंट्स ने भी दिया धोखा

Rajat Bedi ने अपने करियर के उतार चढ़ाव को लेकर खुलकर बात की. एक्टर ने कहा कि एक वक्त ऐसा आ गया था कि बिना नींद की गोलियों के रात में सोना भी दुश्वार हो गया था.
Trending Photos
Rajat Bedi on Nervous Breakdown: 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' फिल्म से रजत बेदी के करियर को नए पंख मिले हैं. लेकिन, पुराना बीता वक्त एक्टर को रह रहकर कचोट रहा है.हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान एक्टर ने बताया कि उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि रात में सोने के लिए नींद की गोलियां खानी पड़ती थीं.
नहीं मिला पूरा पेमेंट
रजत बेदी ने कई फिल्मों में काम किया है. लेकिन, कोई भी फिल्म उनके करियर को वो उड़ान नहीं दे सकी जिसकी उम्मीद वो बांधे हुए थे.ऐस में एक्टर ने हाल ही में मेंटल हेल्थ और आर्थिक चीजों को लेकर बात की. एक्टर ने कहा- 'मैं कई हिट फिल्मों का हिस्सा रहा हूं. लेकिन कभी भी मुझे अपना पेमेंट नहीं मिला. लोगों को उनके पेंडिंग ड्यूज मिल गए और उन्होंने फिल्म की सक्सेस सेलिब्रेट की.मेरा ऐसा था कि चलो ओके है. और उसके बाद अगले प्रोजेक्ट पर मूव हो जाता था. लेकिन,ये दिल तोड़ने वाला होता था. मुझे अपना फ्यूचर नजर नहीं आ रहा था क्योंकि जितना मैं काम करना था उतना पैसा नहीं मिलता था.प्रोड्यूसर उस वक्त पे नहीं करते थे और बाद में उनके पैसे डूब जाते थे.'
खाता था नींद की गोलियां
अपने नर्वस ब्रेकडाउन के बारे में बात करते हुए रजत ने कहा- 'एक प्वाइंट ऐसा आया कि मुझे लगा कि बस अब बहुत हो गया. मुझे नर्वस ब्रेकडाउन हो रहा था. मैं गोलियों पर था.मैं रात में आराम से सोने के लिए नींद की गोलियां खाने लगा था. मैं इसलिए नहीं सो पाता था क्योंकि हमेशा यही चलता रहता था दिमाग में कि घर कैसे चलेगा.'
'सैयारा' एक्टर अहान पांडे ने बदल लिया अपना पूरा हुलिया, न्यू लुक देख हैरान है लोग
पेरेंट्स ने दिया धोखा
इसके बाद साल 2007-2008 में रजत कनाडा शिफ्ट हो गए. वहां पर रियल एस्टेट का बिजनेस करने लगे. हालांकि इस सफर में भी उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा. बिजनेस में पार्टनर शिप इशूज आने लगे. साल 2018 में मेरे पेरेंट्स ने मुझे धोखा दिया जिसकी वजह से काफी फाइनेंशियल नुकसान हुआ. ये ट्रामा 2018 से 2021 तक झेला.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.