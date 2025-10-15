Advertisement
trendingNow12963323
Hindi Newsबॉलीवुड

'सोने के लिए खानी पड़ती थीं गोलियां...' रजत बेदी का खुलासा, बोले- पेरेंट्स ने भी दिया धोखा

Rajat Bedi ने अपने करियर के उतार चढ़ाव को लेकर खुलकर बात की. एक्टर ने कहा कि एक वक्त ऐसा आ गया था कि बिना नींद की गोलियों के रात में सोना भी दुश्वार हो गया था.

 

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Oct 15, 2025, 09:25 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रजत बेदी
रजत बेदी

Rajat Bedi on Nervous Breakdown: 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' फिल्म से रजत बेदी के करियर को नए पंख मिले हैं. लेकिन, पुराना बीता वक्त एक्टर को रह रहकर कचोट रहा है.हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान एक्टर ने बताया कि उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि रात में सोने के लिए नींद की गोलियां खानी पड़ती थीं.

नहीं मिला पूरा पेमेंट

रजत बेदी ने कई फिल्मों में काम किया है. लेकिन, कोई भी फिल्म उनके करियर को वो उड़ान नहीं दे सकी जिसकी उम्मीद वो बांधे हुए थे.ऐस में एक्टर ने हाल ही में मेंटल हेल्थ और आर्थिक चीजों को लेकर बात की. एक्टर ने कहा- 'मैं कई हिट फिल्मों का हिस्सा रहा हूं. लेकिन कभी भी मुझे अपना पेमेंट नहीं मिला. लोगों को उनके पेंडिंग ड्यूज मिल गए और उन्होंने फिल्म की सक्सेस सेलिब्रेट की.मेरा ऐसा था कि चलो ओके है. और उसके बाद अगले प्रोजेक्ट पर मूव हो जाता था. लेकिन,ये दिल तोड़ने वाला होता था. मुझे अपना फ्यूचर नजर नहीं आ रहा था क्योंकि जितना मैं काम करना था उतना पैसा नहीं मिलता था.प्रोड्यूसर उस वक्त पे नहीं करते थे और बाद में उनके पैसे डूब जाते थे.' 

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Rajat Bedi (@rajatbedi24)

खाता था नींद की गोलियां

अपने नर्वस ब्रेकडाउन के बारे में बात करते हुए रजत ने कहा- 'एक प्वाइंट ऐसा आया कि मुझे लगा कि बस अब बहुत हो गया. मुझे नर्वस ब्रेकडाउन हो रहा था. मैं गोलियों पर था.मैं रात में आराम से सोने के लिए नींद की गोलियां खाने लगा था. मैं इसलिए नहीं सो पाता था क्योंकि हमेशा यही चलता रहता था दिमाग में कि घर कैसे चलेगा.' 

'सैयारा' एक्टर अहान पांडे ने बदल लिया अपना पूरा हुलिया, न्यू लुक देख हैरान है लोग

 

पेरेंट्स ने दिया धोखा

इसके बाद साल 2007-2008 में रजत कनाडा शिफ्ट हो गए. वहां पर रियल एस्टेट का बिजनेस करने लगे. हालांकि इस सफर में भी उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा. बिजनेस में पार्टनर शिप इशूज आने लगे. साल 2018 में मेरे पेरेंट्स ने मुझे धोखा दिया जिसकी वजह से काफी फाइनेंशियल नुकसान हुआ. ये ट्रामा 2018 से 2021 तक झेला.

 

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

Zee News में डेप्युटी चीफ सब एडिटर के तौर पर कार्यरत. डिजिटल मीडिया में 12 साल का अनुभव. इंटरव्यू, एंटरटेनमेंट रिपोर्टिंग, लेखन और फिल्म रिव्यू में विशेषज्ञता है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेश...और पढ़ें

TAGS

Rajat Bedi

Trending news

ग्रीन पटाखों को SC ने दिया ग्रीन सिग्नल तो लाल हुईं महुआ, कहा- अब मत कहना कि...
Supreme Court News
ग्रीन पटाखों को SC ने दिया ग्रीन सिग्नल तो लाल हुईं महुआ, कहा- अब मत कहना कि...
जल-थल-नभ... कहीं से भी आएगी और दुश्मन का काम तमाम, भारत को मिलेगी ये खास मिसाइल
Light Weight Modular Missile System
जल-थल-नभ... कहीं से भी आएगी और दुश्मन का काम तमाम, भारत को मिलेगी ये खास मिसाइल
ठाकरे ब्रदर्स फिर से BJP की बढ़ाएंगे टेंशन! CM फडणवीस इतनी बेफिक्री क्यों दिखा रहे?
maharashtra news in hindi
ठाकरे ब्रदर्स फिर से BJP की बढ़ाएंगे टेंशन! CM फडणवीस इतनी बेफिक्री क्यों दिखा रहे?
पंजाब सरकार ने निभाया वादा, संगरूर के बाढ़ पीड़ितों को 3.50 करोड़ रुपये की पहली
Punjab news in hindi
पंजाब सरकार ने निभाया वादा, संगरूर के बाढ़ पीड़ितों को 3.50 करोड़ रुपये की पहली
2040 तक इंसानों को चंद्रमा पर ले जाएगा भारत, ISRO चीफ ने बता दिया पूरा प्लान
Gaganyaan
2040 तक इंसानों को चंद्रमा पर ले जाएगा भारत, ISRO चीफ ने बता दिया पूरा प्लान
इतिहास का वो निर्णायक युद्ध, जब डर से थर्रा रहा था बाबर!
Rana Sanga
इतिहास का वो निर्णायक युद्ध, जब डर से थर्रा रहा था बाबर!
जुबीन गर्ग मौत मामले में समर्थक बेकाबू, आरोपियों को ले जा रही जेल वैन पर किया हमला
zubeen garg death case
जुबीन गर्ग मौत मामले में समर्थक बेकाबू, आरोपियों को ले जा रही जेल वैन पर किया हमला
जम्मू-कश्मीर: ड्रोन तस्करी की फिराक में आतंकी, कई जिलों में उड़ान पर लगा बैन
Jammu and Kashmir
जम्मू-कश्मीर: ड्रोन तस्करी की फिराक में आतंकी, कई जिलों में उड़ान पर लगा बैन
पति को लट्टू की तरह घुमाना ठीक नहीं... घर मेंहोती है लड़ाई तो पढ़ लें SC का फैसला 
Supreme Court News
पति को लट्टू की तरह घुमाना ठीक नहीं... घर मेंहोती है लड़ाई तो पढ़ लें SC का फैसला 
IPS अधिकारी सुसाइड केस पर प्रकाश अंबेडकर का विवादित बयान, सनातन को ठहराया दोषी
IPS
IPS अधिकारी सुसाइड केस पर प्रकाश अंबेडकर का विवादित बयान, सनातन को ठहराया दोषी