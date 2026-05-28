Advertisement
trendingNow13231087
Hindi NewsबॉलीवुडKrishna Aur Chitthi Review: सादगी से दिल छू जाती है अरुण गोविल-दर्शील सफारी की कृष्णा और चिट्ठी

Krishna Aur Chitthi Review: सादगी से दिल छू जाती है अरुण गोविल-दर्शील सफारी की 'कृष्णा और चिट्ठी'

Krishna Aur Chitthi Review: ‘कृष्णा और चिट्ठी’ एक इमोशनल स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है, जो रिश्तों, आस्था और संघर्ष की कहानी को खूबसूरती से पेश करती है. फिल्म में दर्शील सफारी क्रिकेट के दीवाने लड़के के किरदार में नजर आते हैं, जबकि अरुण गोविल ने दमदार अभिनय से दिल जीत लिया है.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: May 28, 2026, 11:32 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Krishna Aur Chitthi Review: सादगी से दिल छू जाती है अरुण गोविल-दर्शील सफारी की 'कृष्णा और चिट्ठी'

फिल्म: कृष्णा और चिट्ठी
कलाकार: अरुण गोविल, दर्शील सफारी, सज्जाद डेलाफ्रूज, मीर सरवर, फैज खान और विनय भारद्वाज
निर्देशक: विनय भारद्वाज और सौमित्र सिंह
रन टाइम: 2 घंटे 1 मिनट
रेटिंग: 3

आज के दौर में, जहां ज्यादातर फिल्में सिर्फ मनोरंजन तक सीमित रह जाती हैं, वहीं 'कृष्णा और चिट्ठी' एक ऐसी कहानी लेकर आती है, जो दिल को छूती भी है और सोचने पर मजबूर भी करती है. निर्देशक विनय भारद्वाज और सौमित्र सिंह ने इस फिल्म को बेहद संवेदनशील अंदाज में पेश किया है. फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसकी सादगी और भावनात्मक गहराई है.

क्या है कहानी?

फिल्म की कहानी रिश्तों, भावनाओं और इंसानी जुड़ाव के इर्द-गिर्द घूमती है. कहानी में 'चिट्ठी' सिर्फ एक पत्र नहीं, बल्कि भावनाओं का जरिया बन जाती है, जो लोगों को जोड़ने का काम करती है. फिल्म धीरे-धीरे अपने किरदारों की परतें खोलती है और दर्शकों को उनके सफर का हिस्सा बना देती है. 

Add Zee News as a Preferred Source

इसमें दिखाया गया है कि एक लड़का (दर्शील सफारी) क्रिकेट के लिए जुनूनी है और सचिन तेंदुलकर को अपना भगवान मानता है. इस दौरान कुछ ऐसा होता है कि एक जमीन, जिस पर मंदिर बनना था, उसे इलाके का एमएलए (सज्जाद डेलाफ्रूज) हथिया लेता है, ताकि वहां मॉल बना सके. एमएलए से टक्कर लेते हैं अर्जुन के पिता (अरुण गोविल) और कहानी ऐसा मोड़ लेती है, जहां फैसला क्रिकेट मैच पर टिक जाता है, जैसा कुछ 'लगान' में हुआ था. आखिर में क्या होता है, उसके लिए आपको फिल्म देखनी होगी.

अरुण गोविल और दर्शील ने किया इंप्रेस

अरुण गोविल अपने किरदार में बेहद प्रभावशाली लगे हैं. उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और शांत अभिनय फिल्म को मजबूती देता है. वहीं, दर्शील सफारी ने भी शानदार काम किया है. उनकी परफॉर्मेंस में मासूमियत और भावनात्मक ईमानदारी साफ नजर आती है. फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और म्यूजिक कहानी के मूड को खूबसूरती से सपोर्ट करता है. 

फिल्म में कई सीन्स ऐसे हैं, जहां बिना ज्यादा संवादों के सिर्फ संगीत और एक्सप्रेशंस ही भावनाएं महसूस करा देते हैं. हालांकि, फिल्म की रफ्तार कुछ जगहों पर थोड़ी धीमी महसूस होती है, लेकिन कहानी का भावनात्मक असर इसे संभाल लेता है. यह फिल्म उन दर्शकों के लिए खास है, जो कंटेंट आधारित और दिल से जुड़ी कहानियां पसंद करते हैं.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

TAGS

Krishna Aur Chitthi

Trending news

CM सिद्धारमैया ने किया इस्तीफे का ऐलान, डीके शिवकुमार ने पैर छूकर लिया आशीर्वाद
CM Siddaramaiah
CM सिद्धारमैया ने किया इस्तीफे का ऐलान, डीके शिवकुमार ने पैर छूकर लिया आशीर्वाद
भारत की नई स्कीम के सामने कहां टिकता है चीन,अमेरिका और ब्रिटेन का ये अनोखा सिस्टम?
PDS
भारत की नई स्कीम के सामने कहां टिकता है चीन,अमेरिका और ब्रिटेन का ये अनोखा सिस्टम?
PM मोदी अब जाएंगे फ्रांस, ट्रंप से होगी मुलाकात? पहली बार करेंगे इस देश का भी दौरा
pm modi france visit
PM मोदी अब जाएंगे फ्रांस, ट्रंप से होगी मुलाकात? पहली बार करेंगे इस देश का भी दौरा
अबकी बार 48 डिग्री पार, यूपी के बांदा जिले में सबसे ज्यादा गर्मी क्यों पड़ रही है?
India Heatwave 2026
अबकी बार 48 डिग्री पार, यूपी के बांदा जिले में सबसे ज्यादा गर्मी क्यों पड़ रही है?
बाबा बागेश्वर की बढ़ी टेंशन! गुजरात दौरे से पहले विज्ञान जाथा ने खोला मोर्चा
Bageshwar Dham
बाबा बागेश्वर की बढ़ी टेंशन! गुजरात दौरे से पहले विज्ञान जाथा ने खोला मोर्चा
इनकार करना...CBSE ने खारिज किया नेता विपक्ष का दावा, फिर क्या बोले राहुल गांधी?
Rahul Gandhi
इनकार करना...CBSE ने खारिज किया नेता विपक्ष का दावा, फिर क्या बोले राहुल गांधी?
गोरखपुर में आखिर किसने फैलाई रवि किशन को लेकर ऐसी अफवाहें? एक्टर ने दर्ज कराई FIR
Ravi Kishan
गोरखपुर में आखिर किसने फैलाई रवि किशन को लेकर ऐसी अफवाहें? एक्टर ने दर्ज कराई FIR
Maharashtra: दापोली में 'शिव भक्तों' पर हमले की खबर से हड़कंप! 9 उपद्रवी हिरासत में
Maharashtra
Maharashtra: दापोली में 'शिव भक्तों' पर हमले की खबर से हड़कंप! 9 उपद्रवी हिरासत में
'धुरंधर' का खौफ! पूर्व ISI चीफ के बेटे ने स्क्रिप्ट को लेकर रोया रोना; देखें Video
Dhurandhar
'धुरंधर' का खौफ! पूर्व ISI चीफ के बेटे ने स्क्रिप्ट को लेकर रोया रोना; देखें Video
इस्तीफा देने गवर्नर के पास जा रहे सिद्धारमैया? कर्नाटक में बन रही हैं तीन संभावनाएं
Karnataka News
इस्तीफा देने गवर्नर के पास जा रहे सिद्धारमैया? कर्नाटक में बन रही हैं तीन संभावनाएं