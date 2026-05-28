Krishna Aur Chitthi Review: सादगी से दिल छू जाती है अरुण गोविल-दर्शील सफारी की 'कृष्णा और चिट्ठी'

Krishna Aur Chitthi Review: ‘कृष्णा और चिट्ठी’ एक इमोशनल स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है, जो रिश्तों, आस्था और संघर्ष की कहानी को खूबसूरती से पेश करती है. फिल्म में दर्शील सफारी क्रिकेट के दीवाने लड़के के किरदार में नजर आते हैं, जबकि अरुण गोविल ने दमदार अभिनय से दिल जीत लिया है.
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फिल्म: कृष्णा और चिट्ठी
कलाकार: अरुण गोविल, दर्शील सफारी, सज्जाद डेलाफ्रूज, मीर सरवर, फैज खान और विनय भारद्वाज
निर्देशक: विनय भारद्वाज और सौमित्र सिंह
रन टाइम: 2 घंटे 1 मिनट
रेटिंग: 3
आज के दौर में, जहां ज्यादातर फिल्में सिर्फ मनोरंजन तक सीमित रह जाती हैं, वहीं 'कृष्णा और चिट्ठी' एक ऐसी कहानी लेकर आती है, जो दिल को छूती भी है और सोचने पर मजबूर भी करती है. निर्देशक विनय भारद्वाज और सौमित्र सिंह ने इस फिल्म को बेहद संवेदनशील अंदाज में पेश किया है. फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसकी सादगी और भावनात्मक गहराई है.
फिल्म की कहानी रिश्तों, भावनाओं और इंसानी जुड़ाव के इर्द-गिर्द घूमती है. कहानी में 'चिट्ठी' सिर्फ एक पत्र नहीं, बल्कि भावनाओं का जरिया बन जाती है, जो लोगों को जोड़ने का काम करती है. फिल्म धीरे-धीरे अपने किरदारों की परतें खोलती है और दर्शकों को उनके सफर का हिस्सा बना देती है.
इसमें दिखाया गया है कि एक लड़का (दर्शील सफारी) क्रिकेट के लिए जुनूनी है और सचिन तेंदुलकर को अपना भगवान मानता है. इस दौरान कुछ ऐसा होता है कि एक जमीन, जिस पर मंदिर बनना था, उसे इलाके का एमएलए (सज्जाद डेलाफ्रूज) हथिया लेता है, ताकि वहां मॉल बना सके. एमएलए से टक्कर लेते हैं अर्जुन के पिता (अरुण गोविल) और कहानी ऐसा मोड़ लेती है, जहां फैसला क्रिकेट मैच पर टिक जाता है, जैसा कुछ 'लगान' में हुआ था. आखिर में क्या होता है, उसके लिए आपको फिल्म देखनी होगी.
अरुण गोविल अपने किरदार में बेहद प्रभावशाली लगे हैं. उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और शांत अभिनय फिल्म को मजबूती देता है. वहीं, दर्शील सफारी ने भी शानदार काम किया है. उनकी परफॉर्मेंस में मासूमियत और भावनात्मक ईमानदारी साफ नजर आती है. फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और म्यूजिक कहानी के मूड को खूबसूरती से सपोर्ट करता है.
फिल्म में कई सीन्स ऐसे हैं, जहां बिना ज्यादा संवादों के सिर्फ संगीत और एक्सप्रेशंस ही भावनाएं महसूस करा देते हैं. हालांकि, फिल्म की रफ्तार कुछ जगहों पर थोड़ी धीमी महसूस होती है, लेकिन कहानी का भावनात्मक असर इसे संभाल लेता है. यह फिल्म उन दर्शकों के लिए खास है, जो कंटेंट आधारित और दिल से जुड़ी कहानियां पसंद करते हैं.
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