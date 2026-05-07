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Krishnavataram Review: सटीक डायलॉग्स से बेहतरीन विजुअल्स तक, दिल छू जाती है 'कृष्णावतारम'

बड़ी स्क्रीन पर एक ऐसी माइथोलॉजिकल फिल्म रिलीज हुई है जिसके बारे में आपने बचपन से कहानी किस्से सुने होंगे. ये कहानी भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं की है जिसमें उनके जीवन के सबसे जरूरी पहलुओं को उतारा गया है. अगर आप 'कृष्णावतारम- पार्ट वन: द हर्ट (हृद्यम)' फिल्म देखने का सोच रहे हैं तो एक बार रिव्यू जरूर पढ़ लें.

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: May 07, 2026, 12:01 PM IST
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Krishnavataram Review: सटीक डायलॉग्स से बेहतरीन विजुअल्स तक, दिल छू जाती है 'कृष्णावतारम'

फिल्म: कृष्णावतारम- पार्ट वन: द हर्ट (हृद्यम)
एक्टर्स: सिद्धार्थ गुप्ता,निवाशीनी कृष्णन, संस्कृती जयाना और सुष्मिता भट्ट
जॉनर: माइथोलॉजिकल, डिवोशनल, ड्रामा, रोमांस
राइटर: हार्दिक गज्जर, प्रकाश कपाड़िया, राम मोरी
कहाँ देखें: थिएटर्स
डायरेक्टर: हार्दिक गज्जर
रेटिंग: 3.5 स्टार्स 

Krishnavatar Part 1: Hridayam Review: भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं को तो आपने छोटे पर्दे पर खूब देखा होगा.ऐसे में सबसे पहले अगर किसी सीरियल का सीन आंखों के सामने आने लगता है तो वो रामानंद सागर का माइथोलॉजिकल सीरियल 'श्रीकृष्णा'है. इस  सीरियल के किरदार लोगों के जहन में ऐसे बसे कि आजतक लोग इसका क्रेज लोगों के बीच है. ऐसे में श्रीकृष्ण की लीलाओं को तीन फिल्मों की सीरीज 'कृष्णावतारम' का पहला पार्ट 'द हर्ट (हृद्यम)' सिनेमाघरों में रिलीज हो गया है.

श्रीकृष्ण की अद्भुत लीलाएं
कहानी के तौर पर फिल्म में भगवान श्रीकृष्ण के जीवन के कुछ अहम पहलुओं को दिखाया गया है, जो पूरी तरह से सीक्वेंस में नहीं है.यानी कुछ बातों को बातों ही बातों में बता दिया गया है, जबकि फोकस कुछ ही बातों पर है. जिसमें राधा के प्रेम से लेकर रुक्मणि और सत्यभामा के साथ शादी तक शामिल है. इसके अलावा फिल्म में श्रीकृष्ण की 16,100 अन्य रानियों के बारे में भी दिखाया है.

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लार्जर देन लाइफ वाइब
'कृष्णावतारम'का एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्वाइट है इसका विजुअल ट्रीटमेंट. फिल्म में ऐसे कई सीन्स हैं, जो लार्जर देन लाइफ वाइब देते हैं और जिन सीन्स को देखकर आपका मन एकदम खुश हो जाएगा. फिल्म का सेट डिजाइनिंग भी काफी कमाल का है और खूब इम्प्रेस करता है. वहीं 'कृष्णावतारम' में वीएफएक्स मिक्स हैं, यानी कुछ जगहों पर बहुत अच्छे लेकिन कुछ जगहों पर थोड़े फीके, लेकिन इसकी एक बड़ी वजह बजट भी हो सकता है.

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फिल्म का म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर सटीक है और विजुअल्स में डेप्थ का काम करता है. वैसे फिल्म एडिटिंग थोड़ी सी क्रिस्प हो सकती थी,यानी कुछ जगहों पर थोड़ी सुस्त सी लगती है. हालांकि कुल मिलाकर हार्दिक गज्जर ने डायरेक्शन अच्छा किया है. निर्माता साजन राज कुरुप ने कक्रिएटिवलैंड स्टूडियो एंटरटेनमेंट के जरिए सचमुच एक भव्य सिनेमाई अनुभव रचा है. 

क्यों देखें मूवी?
'कृष्णावतारम' एक ओर जहां तकनीकि तौर पर मजबूत है तो दूसरी ओर फिल्म में एक्टर्स के परफॉर्मेंस भी अच्छे हैं. सिद्धार्थ गुप्ता,निवाशीनी कृष्णन, संस्कृती जयाना और सुष्मिता भट्ट सहित हर एक एक्टर ने अपने हिस्से की अदाकारी अच्छे से निभाई है और किरदारों के साथ पूरा इंसाफ किया है. ये कहना भी गलत नहीं होगा कि इंडियन सिनेमा की सबसे बेहतरीन माइथोलॉजी फिल्मों की लिस्ट में 'कृष्णावतारम- पार्ट वन: द हर्ट (हृद्यम)' शामिल हो गई है.

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