बीच पर रोमांटिक हुए कृति खरबंदा और पुलकित सम्राट, समुद्र किनारे सेलिब्रेट किया पत्नी की बर्थडे, शेयर की बोल्ड फोटो

Kriti Kharbanda Birthday Pics: बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति खरबंदा ने 29 अक्टूबर को अपना 35वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया है. इस दौरान एक्ट्रेस के पति और एक्टर पुलकित सम्राट ने उन्हें बेहद खास अंदाज में बधाई दी है. पुलकित ने वाइफ कृति के साथ कुछ रोमांटिक तस्वीरें शेयर की हैं. तस्वीरों में कपल बीच किनारे एक-दूजे के प्यार में डूबा नजर आ रहा है.

समुद्र किनारे कृति ने सेलिब्रेट किया बर्थडे

एक्ट्रेस कृति खरबंदा ने अपना 35वां जन्मदिन शहर की भीड़भाड़ से दूर समुद्र किनारे सुकून से सेलिब्रेट किया. इस दौरान एक्ट्रेस के पति पुलकित सम्राट भी उनके साथ मौजूद रहे. इसकी कुछ तस्वीरें और वीडियोज पुलकित ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की. जिन्हें देखने के बाद फैंस के होश ही उड़ गए. इन तस्वीरों में कपल काफी बोल्ड दिख रहे हैं. दोनों बीच किनारे लेटे हुए नजर आ रहे हैं. पुलकित तस्वीरों में कूल लुक में दिख रहे हैं और बर्थडे गर्ल रेड कलर के बिकिनी लुक में नजर आ रही हैं. दोनों की केमिस्ट्री सोशल मीडिया पर आग लगा रही है.

पुलकित ने लिखा खास कैप्शन

तस्वीरों को शेयर करते हुए पुलकित ने कैप्शन में खास बात लिखी. एक्टर ने कैप्शन में लिखा 'समुद्र का नमक हमारी त्वचा पर और डूबता सूरज तुम्हारी आंखों में. मुझे मेरा हमेशा का साथ मिल गया. जन्मदिन मुबारक, मेरा सबसे पसंदीदा नजारा.' पुलकित की इस स्टोरी और कैप्शन को देख फैंस उनकी पोस्ट पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं. एक्ट्रेस सोफी चौधरी ने लिखा 'हैप्पी बर्थडे कृति- बहुत सारा प्यार.'

पुलकित और कृति वर्कफ्रंट

पुलकित सम्राट इन दिनों अपनी अपकमिंग वेब सीरीज 'ग्लोरी' में बिजी चल रहे हैं. जिसमें एक्टर का दमदार किरदार नजर आएगा. इसके अलावा उनकी लिस्ट में फिल्म 'राहु केतु' भी है. इस फिल्म में पुलकित के साथ एक्टर वरुण शर्मा भी नजर आएंगे. वहीं कृति खरबंदा आखिरी बार फिल्म '14 फेरे' में नजर आई थी. यह फिल्म साल 2021 में रिलीज हुई थी. बता दें कि पुलकित और कृति ने 15 मार्च 2024 में शादी की थी.