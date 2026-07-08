Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /बॉलीवुड
  • /दूर की कजिन हैं अनन्या पांडे और कृति सेनन... सालों बाद ऐसे खुला राज, सुनकर हैरान रह गए फैंस; पूछ रहे- आखिर कैसे?

दूर की कजिन हैं अनन्या पांडे और कृति सेनन... सालों बाद ऐसे खुला राज, सुनकर हैरान रह गए फैंस; पूछ रहे- आखिर कैसे?

Ananya Panday Kriti Sanon: बॉलीवुड की दो टॉप एक्ट्रेसेस के बीच एक ऐसा छुपा हुआ रिश्ता सामने आया है, जिसे जानकर हर कोई हैरान है. क्या आप जानते हैं कि खुद को आउटसाइडर कहने वाली कृति सेनन, अनन्या पांडे की दूर की कजिन हैं.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 08, 2026, 09:36 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 09:36 AM IST
दूर की कजिन हैं अनन्या पांडे और कृति सेनन... सालों बाद ऐसे खुला राज, सुनकर हैरान रह गए फैंस; पूछ रहे- आखिर कैसे?
Image Credit: Ananya Panday Kriti Sanon Bollywood CousinSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ट्रोलिंग के बीच बॉक्स ऑफिस पर ‘अल्फा’ का जलवा... 5वें दिन भी की ताबड़तोड़ कमाई
Alpha1 hr ago
2
vastu tips1 hr ago
3
Adil Rashid1 hr ago
4
Heavy Rain1 hr ago
5
Delhi Weather Update1 hr ago