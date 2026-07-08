/दूर की कजिन हैं अनन्या पांडे और कृति सेनन... सालों बाद ऐसे खुला राज, सुनकर हैरान रह गए फैंस; पूछ रहे- आखिर कैसे?

बॉलीवुड की चकाचौंध भरी दुनिया में रिश्तों का ताना-बाना हमेशा ही फैंस को हैरान करता रहा है. कभी कोई किसी का दूर का रिश्तेदार निकलता है, तो कभी कोई किसी का जीजा या साला बन जाता है. हाल ही में एक ऐसा ही चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जिसने सबको हैरान कर दिया है. इंडस्ट्री की दो बेहद खूबसूरत और मशहूर एक्ट्रेसेस असल जिंदगी में दूर की बहनें हैं. इनमें से एक नाम कृति सेनन का है, जिन्होंने अपनी मेहनत से खास मुकाम बनाया है. लेकिन क्या आप उनकी इस सीक्रेट कजिन का नाम जानते हैं?
नहीं, हम नुपूर सेनन की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो कृति की सगी बहन हैं. शुरुआत में हर किसी को यही लगता था कि कृति सेनन दिल्ली के एक सीधे-साधे नॉन-फिल्मी परिवार से आती हैं. लेकिन सच तो ये है कि उनका सीधा कनेक्शन बॉलीवुड के मशहूर पांडे परिवार से है. जी हां, हम अनन्या पांडे की फैमिली की ही बात कर रहे हैं. असल में अनन्या की नानी चित्रा खोसला और कृति सेनन के दादाजी आपस में सगे भाई-बहन हैं. इस रिश्ते के हिसाब से देखा जाए तो कृति और अनन्या आपस में फोर्थ कजिन्स लगती हैं.
इस खुलासे के बाद से ही फैंस लगातार सोशल मीडिया पर इसके बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि कृति ने हमेशा खुद को इंडस्ट्री में आउटासाइडर बताया है. इस राज से पर्दा तब उठा, जब अनन्या का जन्मदिन था. इस खास मौके पर कृति ने अनन्या के लिए इंस्टाग्राम पर एक प्यारी सी स्टोरी शेयर की थी. इसके बाद अनन्या ने कृति की उस स्टोरी को री-शेयर करते हुए उन्हें ‘कजिन’ कहकर पुकारा था. अनन्या की ये पोस्ट देखते ही फैंस पूरी तरह से हैरान रह गए थे. हर कोई ये जानना चाहता था कि आखिर कैसे दोनों कजिन हैं?
जब इस बात की गहराई से जांच की गई, तो पता चला कि कृति के माता-पिता राहुल सेनन और गीता सेनन की अनन्या की नानी के साथ फेसबुक पर बहुत अच्छी बातचीत है. भले ही ये दोनों एक्ट्रेसेस आपस में दूर की बहनें हों, लेकिन बॉलीवुड में दोनों का सफर और एंट्री बिल्कुल अलग रही है. कृति ने साल 2014 में आई फिल्म ‘हीरोपंती’ से बिना किसी गॉडफादर के कदम रखा था. उन्होंने अपनी बेहतरीन एक्टिंग के दम पर नेशनल अवॉर्ड भी अपने नाम किया है. दूसरी तरफ, अनन्या ने 2019 में फिल्म ‘स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2’ से डेब्यू किया था.
अनन्या को शुरुआत से ही इंडस्ट्री में नेपोकिड का टैग मिला, जिसके चलते उन्हें अक्सर सोशल मीडिया पर काफी ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ता है. वर्कफ्रंट की बात करें तो कृति इन दिनों ‘कॉकटेल 2’ में नजर आ रही हैं, जो अभी भी सिनेमाघरों में लगी है. इसके बाद वे जल्द ‘नो एंट्री’ के धमाकेदार सीक्वल में नजर आने वाली हैं. इस फिल्म में उनके साथ वरुण धवन, अर्जुन कपूर, दिलजीत दोसांझ, श्रद्धा कपूर और मानुषी छिल्लर जैसे बड़े कलाकार दिखाई देंगे. इसके अलावा भी वे राहुल ढोलकिया की एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म में नजर आएंगी.
दूसरी तरफ, अगर अनन्या पांडे के आने वाले प्रोजेक्ट्स की बात करें, तो उनके पास भी इस वक्त कई बड़ी फिल्में मौजूद हैं. अनन्या इन दिनों अपनी वेब सीरीज ‘कॉल मी बे’ के दूसरे पार्ट की शूटिंग में काफी बिजी चल रही है. इस सीरीज के पहले पार्ट को ऑडियंस ने काफी पसंद किया था. कृति और अनन्या दोनों ही अपने-अपने तरीके से करियर में आगे बढ़ रही हैं. हालांकि, इनके इस पारिवारिक रिश्ते की खबर ने इंटरनेट पर एक नई बहस छेड़ दी है कि क्या कृति वाकई पूरी तरह आउटसाइडर हैं, लेकिन उनकी फैन फॉलोइंग में कोई कमी नहीं हुई.