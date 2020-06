Sushant Singh Rajput के अंतिम संस्कार में शामिल हुईं ये अभिनेत्रियां, तो बदल गए ट्रोलर्स के सुर

नई दिल्ली: फिल्म 'राब्ता' और 'छिछोरे' में सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की को-स्टार रह चुकीं एक्ट्रेस कृति सेनन और श्रद्धा कपूर के उनके अंतिम संस्कार में शामिल होते ही सोशल मीडिया का सुर भी बदल गया है. बता दें कि सुशांत की अंतिम यात्रा में फिल्म इंडस्ट्रीज से कुछ चुनिंदा लोग ही शामिल हुए थे. अंतिम यात्रा में इन दो एक्ट्रेसों के शामिल होने की बात सामने आते ही ट्विटर पर इन सितारों की तारीफों की बाढ़ आ गई, जबकि एक दिन पहले ट्विटर पर इन दोनों सितारों की जमकर आलोचना की गई थी, क्योंकि इन्होंने सुशांत की मौत के बाद अपनी ओर से कोई श्रद्धांजलि नहीं दी थी, लेकिन इनके अतिंम संस्कार में शामिल होते ही ट्वीट का मोड ही चेंज हो गया है.

कीर्ति सनेन और श्रद्धा कपूर के सुशांत की अंतिम यात्रा में शामिल होते ही सोशल मीडिया पर उनको लेकर चल रही निंदा अचानक से तारीफ में बदल गई है. इन दो सितारों के सपोर्ट में सोशल मीडिया पर फैंस ने कई कमेंट्स पोस्ट किए हैं .अंतिम संस्कार की तस्वीरें जारी होने के बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों ने लिखा कि कृति सेनन और श्रद्धा कपूर को जज करना जल्दीबाजी थी. किसी ने ट्रोलर्स का मुंह बंद करते हुए लिखा कि आप उन्हें एक्टर के रूप में नहीं देख सकते, बल्कि इंसान के रूप में वह सोना हैं. ट्विटर पर उन्होंने कोई दिखावा नहीं किया, लेकिन सुशांत के अंतिम सफर में उनके साथ थे.

shraddha and kriti didn't put up any post on sns yesterday but today they're at his funeral. people really need to stop judging celebrities who didn't post about him publicly. social media activity isn't everything. — nyctophile. (@sprihaxx) June 15, 2020

एक ने कहा कि, श्रद्धा और कृति ने कल कोई पोस्ट नहीं डाली, लेकिन आज वे उनकी अंतिम संस्कार में साथ हैं. लोगों को वास्तव में उन हस्तियों को जज करने से रुकना चाहिए जो सार्वजनिक रूप से पोस्ट नहीं करते. सोशल मीडिया की गई गतिविधि ही सब कुछ नहीं होती. एक फैन ने लिखा कि उनके अंतिम संस्कार में केवल कृति, श्रद्धा, रिया और वरुण शर्मा ही थे. अब कौन नकली और असली है?

बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की करीबी रहीं एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को रविवार के दिन अस्पताल में देखा गया था. रिया ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कमेंट सेक्शन को ऑफ कर दिया है. हालांकि वह खुद को ट्विटर पर अपने आपको ट्रोलर्स से नहीं बचा पाईं. कृति सेनन और श्रद्धा कपूर की तरह अब इन्हें ऑनलाइन घसीटा जा रहा है.

अंतिम संस्कार की तस्वीरें बता रही हैं कि, सुशांत सिंह राजपूत की मौत से खुद को सदमे और दिल टूट जाने की बात करने के बाद भी बॉलीवुड की ए-लिस्ट में से कोई भी शामिल नहीं हुआ. कीर्ति सेनन और श्रद्धा कपूर के अलावा अंतिम संस्कार में अभिनेता विवेक ओबेरॉय, रणवीर शौरी और वरुण शर्मा और फिल्म निर्माता अभिषेक कपूर शामिल थे, जिन्होंने दो फिल्मों में सुशांत को निर्देशित किया था. उनकी पहली फिल्म 'काय पो छे' थी.

It wouldn’t be fair to blame someone for a step that he took himself. He was playing a high stakes game, where it’s win or lose it all. But something has to be said about the self appointed ‘gatekeepers of Bollywood’. — Ranvir Shorey (@RanvirShorey) June 15, 2020

रणवीर शौरी और मुट्ठी भर फिल्म बिरादरी के सदस्यों ने ट्विटर पर अपने सहयोगियों को अलग-थलग साबित कर दिया है, जिनमें ज्यादातर पोस्ट अप्रत्यक्ष तरीके से लिखी गई हैं. शौरी ने शक्तिशाली तरीके से ट्वीट किया कि कैसे 'विरासत में मिले विशेषाधिकार' ने 'बॉलीवुड के द्वारपाल' बनाने में मदद की है.

At times our movie industry's hypocrisy gets to me. High &mighty announcing they shud ve kept in touch wth Sushant..

Cmon u didn't! &thts coz his career dipped. So STFU! R u in touch with Imran Khan, Abhay Deol &others? No!

But u were, whn they were doing well#SushantSinghRajput — Nikhil Dwivedi (@Nikhil_Dwivedi) June 14, 2020

एक्टर निखिल द्विवेदी ने अपने सहयोगियों पर 'पाखंड' का आरोप लगाते हुए लिखा कि, अंतिम संस्कार की तस्वीरें उनके लिए अपना मामला बनाती हैं. रणवीर शौरी और निखिल द्विवेदी ने किसी का नाम नहीं लिया, केवल डॉट्स के जरिए इस बात को साबित कर दिया कि वह किसके बारे में बात कर रहे हैं. बता दें कि फिल्म निर्माता करण जौहर ने लिखा था कि एक साल तक सुशांत सिंह राजपूत के संपर्क में नहीं रहने के लिए वह खुद को दोषी मानते हैं.