/कृति सेनन का हुआ ब्रेकअप? दूसरी लड़की के साथ पार्टी करते नजर आए रूमर्ड ब्वॉयफ्रेंड कबीर

बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन (Kriti Sanon) के रूमर्ड ब्वॉयफ्रेंड और बिजनेसमैन कबीर बहिया (Kabir Bahia) इन दिनों चर्चा में हैं. हाल ही में वायरल हो रही तस्वीरों में कबीर किसी और लड़की के साथ नजर आ रहे हैं. ऐसे में फैंस के मन में सवाल है कि क्या कबीर ने कृति सेनन के साथ ब्रेकअप कर लिया है?
बता दें कि लंबे समय से कृति और कबीर के रिलेशनशिप की खबरें है. हालांकि, दोनों ने ऑफिशियल तौर पर इस मामले में कुछ नहीं बोला है. लेकिन अक्सर दोनों साथ में नजर आते हैं. कृति सेनन के बर्थडे के मौके पर साथ में दोनों वेकेशन पर थे. इसके अलावा कृति सेनन की छोटी बहन नुपुर की शादी में भी कबीर और कृति साथ दिखाई दिए. हालांकि अब हालात कुछ और ही नजर आ रहे हैं.
अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट की एक पोस्ट ने बिजनेसमैन की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वो एक मिस्ट्री गर्ल के साथ पार्टी में नजर आए हैं. ये एक रील का स्क्रीनशॉट है, जिसमें कबीर और दूसरी लड़की दिख रही है.
ऐसे में सोशल मीडिया यूजर ने दावा किया है कि कबीर बाहिया किसी वेडिंग पार्टी में थे, जहां वो उस लड़की के साथ खड़े थे. इस वीडियो को आलिया मोहन नाम की इंफ्लुएंसर ने शूट करके इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है. एक्ट्रेस के फैंस का मानना है कि कबीर और कृति सेनन एक-दूसरे से अलग हो चुके हैं, उनका ब्रेकअप हो गया है. हालांकि इसकी कोई पुष्टि तबतक नहीं की जा सकती, जबतक एक्ट्रेस खुद सामने से कोई रिएक्शन ना दें.
हाल ही में कृति ने प्यार और रिलेशनशिप में बदलाव पर बात की थी. उन्होंने कहा था, 'अगर मुझे मजबूती से अपनी बात कहनी हो तो मैं यह कहूंगी कि आज की पीढ़ी प्यार में पड़ने से काफी डरती है. ये लोग अपना दिल नहीं दुखाना चाहते और किसी के साथ कमिटमेंट भी नहीं रखना चाहते हैं. लोग बहुत जल्दी से किसी एक को छोड़कर दूसरे के साथ आगे बढ़ जाते हैं.' उन्होंने आगे कहा था, 'आज तो रिश्तों में सिचुएशनशिप, बेंचिंग और घोस्टिंग समेत कई ऐसी भी चीजें हैं, जिनमें से मुझे बहुत सी चीजों का मतलब भी नहीं समझ आता है.'