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कृति सैनन का विवादित विज्ञापन क्यों हुआ वापस? ब्रांड संस्थापक ने बताई पूरी वजह

Kriti Sanon controversial advertisement withdrawn: बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सैनन को लेकर बनाए गए एक ज्वैलरी ब्रांड के एड पर पिछले कुछ दिनों से विवाद चल रहा है. ट्रोलिंग के बीच ब्रांड ने एड को वापस लेने का फैसला किया. अब संस्थापक ने इस कदम की वजह बताई है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Aug 30, 2026, 06:31 AM IST|Updated: Aug 30, 2026, 06:31 AM IST
कृति सैनन का विवादित विज्ञापन क्यों हुआ वापस? ब्रांड संस्थापक ने बताई पूरी वजह

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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