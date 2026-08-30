कृति सैनन का विवादित विज्ञापन क्यों हुआ वापस? ब्रांड संस्थापक ने बताई पूरी वजह

Kriti Sanon controversial advertisement withdrawn: रक्षाबंधन के मौके पर एक ज्वैलरी ब्रांड के लिए कृति सैनन का विज्ञापन रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर ट्रोल होने लगा. इस एड में एक्ट्रेस के पहनावे को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों के एक हिस्से ने आपत्ति जताई, जिसके बाद मामला तेजी से तूल पकड़ने लगा. बढ़ते विरोध के बीच ब्रांड ने आखिरकार इस विज्ञापन को वापस लेने का फैसला किया है. हालांकि, विज्ञापन हटाए जाने के बाद ये सवाल उठने लगा कि क्या ब्रांड अपने अभियान के मैसेज से पीछे हट गया है? अब इसके संस्थापक इशेंद्र अग्रवाल ने सोशल मीडिया पर इस पूरे मामले पर अपनी सफाई पेश की है.