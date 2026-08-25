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'मेरे कपड़े नहीं, मेरा दिल देखिए...' रक्षाबंधन ऐड पर ट्रोलिंग से भड़कीं कृति सेनन, दिया करारा जवाब

Kriti Sanon Controversy: रक्षाबंधन विज्ञापन में कपड़ों के चुनाव और पालतू कुत्ते को राखी बांधने पर ट्रोल होने के बाद एक्ट्रेस कृति सेनन ने ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया है. उन्होंने साफ कहा कि संस्कृति और परंपराएं दिल में होती हैं, कपड़ों की नेकलाइन में नहीं.

Written ByKajol Gupta
Published: Aug 25, 2026, 03:57 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 03:57 PM IST
'मेरे कपड़े नहीं, मेरा दिल देखिए...' रक्षाबंधन ऐड पर ट्रोलिंग से भड़कीं कृति सेनन, दिया करारा जवाब
Image Credit: रक्षाबंधन ऐड पर कृति सेनन का पलटवार (एआई फोटो)

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Kajol Gupta

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काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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