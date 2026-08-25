'मेरे कपड़े नहीं, मेरा दिल देखिए...' रक्षाबंधन ऐड पर ट्रोलिंग से भड़कीं कृति सेनन, दिया करारा जवाब

Kriti Sanon Controversy: रक्षाबंधन का खास फेस्टिवल आने वाला है. इस खास मौके पर एक्ट्रेस कृति सेनन के रिलीज हुए एक नए ज्वेलरी ऐड ने इंटरनेट पर बवाल खड़ा कर दिया है, जो लगातार बढ़ता ही जा रहा है. ऐड देखने के बाद लोगों ने अपनी अलग-अलग राय देनी शुरू कर दी है और उन्हें कपड़ों के चुनाव को लेकर ट्रोलर्स के निशाने पर आईं, जिसके बाद हसीना ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया है.
इस विज्ञापन में उन्हें एक पालतू कुत्ते को राखी बांधने के कारण भी आलोचना का सामना करना पड़ा था. भड़कीं एक्ट्रेस ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी का सहारा लिया और ट्रोलर्स से एक बेहद सीधा सवाल पूछा, 'हम महिलाओं को यह बताना कब बंद करेंगे कि उन्हें क्या पहनना चाहिए?'
कृति सेनन ने अपने विचारों को स्पष्ट करते हुए लिखा कि त्योहारों का असली सार आपके द्वारा पहने गए कपड़ों में नहीं, बल्कि उन भावनाओं और अर्थों में होता है, जो आप परंपराओं के लिए अपने दिल में रखते हैं. रक्षाबंधन के महत्व को समझाते हुए उन्होंने आगे लिखा, 'रक्षाबंधन सुरक्षा का एक अटूट बंधन है. मेरी बहन और मैं एक-दूसरे को राखी बांधते हैं. हम जानते हैं कि हम एक-दूसरे की रक्षा किसी भाई से कम नहीं कर सकते. हम एक-दूसरे की सेहत, खुशी और लंबी उम्र की प्रार्थना करते हैं.'
कृति ने पालतू कुत्ते को राखी बांधने के फैसले का बचाव करते हुए लिखा कि उनके लिए यह प्रार्थना और वादा उनके कुत्तों के लिए भी है, क्योंकि आखिरकार वे भी उनका परिवार हैं. इसके साथ ही उन्होंने महिलाओं के कपड़ों पर होने वाली राय पर तीखा हमला करते हुए लिखा, 'हालांकि सालों में एथनिक फैशन काफी बदल गया है, लेकिन आज भी एक महिला का अपनी संस्कृति के प्रति सम्मान केवल उसके कपड़ों से आंका जाता है. संस्कृति और परंपराएं इंसान के दिल में होती हैं, उसकी नेकलाइन में नहीं.'
दरअसल, कृति सेनन हाल ही में 'गिवा' (GIVA) ज्वेलरी के एक विज्ञापन में नजर आई थीं, जिसमें वह केप और ड्रेप्ड स्कर्ट के साथ ब्रैलेट-स्टाइल ब्लाउज पहने अपने ऑनस्क्रीन भाई को राखी बांधती दिख रही थीं. सोशल मीडिया यूजर्स के एक बड़े वर्ग ने इस पहनावे को त्योहार के लिहाज से 'अनुचित' बताते हुए आलोचना शुरू कर दी. हालांकि, कृति के प्रशंसकों ने भी उनका बचाव किया और आलोचना में दोहरा रवैया अपनाने वालों को जमकर आड़े हाथों लिया.
इस विवाद में बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत भी कूद पड़ीं और उन्होंने बिना नाम लिए कृति के पहनावे पर निशाना साधा. कंगना ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा कि आज की महिला ग्लोबल है, जिसके पास कॉकटेल ड्रेस, लहंगा चोली, जींस, साड़ी और बिकिनी से लेकर सलवार-कमीज तक के कई विकल्प हैं. फिर भी आप अपने भाई को बिकिनी या अंडरगारमेंट्स जैसे कपड़ों में राखी क्यों बांधेंगी? उन्होंने मजाकिया लहजे में आगे लिखा कि यह विज्ञापन जानबूझकर अजीब दिखने के लिए बनाया गया है.
वर्कफ्रंट की बात करें तो कृति सेनन को आखिरी बार फिल्म 'कॉकटेल 2' में नजर आई थीं. होमी अदजानिया द्वारा निर्देशित इस फिल्म में शाहिद कपूर और रश्मिका मंदाना भी मुख्य किरदार में थे. हालांकि, इस फिल्म को दर्शकों और समीक्षकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसका प्रदर्शन ठीक-ठाक रहा था.