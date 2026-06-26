Kriti Sanon On Nepotism: बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन के लाखों फैंस हैं. इन दिनों हसीना की फिल्म 'कॉकटेल 2' सिनेमाघरों में धमाल मचा रही है. फिल्म में उनके किरदार को काफी पसंद किया जा रहा है. एक तरफ कृति सेनन के काम की जमकर तारीफ हो रही है. इसी बीच उन्होंने इंडस्ट्री में नेपोटिज्म को लेकर अपनी राय रखी. अक्सर बॉलीवुड में नेपोटिज्म को लेकर चर्चा होती रहती है. कृति ने बिना किसी का नाम लिए इशारों-इशारों में कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में स्टार किड्स को शुरुआत से ही कुछ अतिरिक्त फायदे मिलते हैं, चाहे बात कनेक्शन की हो या मौकों की.
उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर एक बार फिर बहस शुरू हो गई है कि क्या वाकई स्टार किड्स को इंडस्ट्री में ज्यादा फायदा मिलता है और उन्हें मौके भी ज्यादा मिलते हैं. कई लोगों का मानना है कि मेहनत और टैलेंट ही सब कुछ तय करता है. कृति का यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. हर कोई इस पर अलग-अलग रिएक्शन दे रहा है.
एक्ट्रेस कृति सेनन ने बॉलीवुड में एक आउटसाइडर के तौर पर अपने सफर के बारे में खुलकर बात की. उन्होंने बताया, 'कई बार ऐसा होता है कि जब किसी फिल्म के लिए किसी आउटसाइडर पर विचार किया जाता है, तभी वह रोल किसी स्टार किड को मिल जाता है.' हालांकि, कृति का कहना है कि उनकी समस्या स्टार किड्स से नहीं है, बल्कि उनसे बिल्कुल नहीं, जिन्होंने अपनी मेहनत और टैलेंट से खुद को साबित किया है. उनका कहना है कि इंडस्ट्री में कई ऐसे स्टार किड्स हैं, जो वाकई में बहुत अच्छे कलाकार हैं.
वहीं, एक्ट्रेस ने उदाहरण देते हुए रणबीर कपूर और आलिया भट्ट का नाम भी लिया और कहा कि उन्होंने अपने काम से खुद को साबित किया है. इंडस्ट्री में अपनी खास पहचान बनाई है. कृति के मुताबिक, उन्हें उन लोगों से ज्यादा परेशानी है, जो बिना कुछ किए और खुद को साबित किए बिना भी सालों से लगातार मौके पा रहे हैं.
वहीं, कृति सेनन ने आगे बताया कि जो लोग फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, अगर वे शुरुआती कुछ सालों में खुद को साबित नहीं कर पाते, तो उन्हें इंडस्ट्री से लगभग बाहर कर दिया जाता है और लोग उन्हें भूल जाते हैं. बता दें कि कृति सेनन एक आउटसाइडर एक्ट्रेस हैं, लेकिन उन्होंने अपने टैलेंट और मेहनत के दम पर इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम कमाया है.