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नेपोटिज्म पर कृति सेनन का बड़ा बयान, बोलीं- 'आउटसाइडर का रोल भी स्टार किड्स को मिल जाता है'; आलिया-रणबीर का किया जिक्र

Kriti Sanon On Nepotism: बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन की फिल्म 'कॉकटेल 2' इन दिनों सिनेमाघरों में लगी हुई है. इस फिल्म को दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है. इसी बीच एक्ट्रेस ने स्टार किड्स और नेपोटिज्म के बीच अंतर को लेकर बात की. आइए जानते हैं, हसीना ने क्या कहा.

Written ByKajol Gupta
Published: Jun 26, 2026, 07:50 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 07:50 AM IST
नेपोटिज्म पर कृति सेनन का बड़ा बयान, बोलीं- 'आउटसाइडर का रोल भी स्टार किड्स को मिल जाता है'; आलिया-रणबीर का किया जिक्र
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

 

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