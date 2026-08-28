रक्षाबंधन पर कृति सेनन ने ट्रोल्स को दिया करारा जवाब, बोलीं- ये बड़ी बात

विज्ञापन में कपड़ों को लेकर ट्रोलिंग पर कृति सेनन ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों को करारा जवाब दिया था. उन्होंने बोला कि दूसरी महिला क्या पहनती हैं, इससे आपको परेशानी क्यों होती है. थोड़ी सी समझदारी दिखाएं. अपनी सोच में बदलाव लेकर आएं.मुझे कोई दिक्कत नहीं है तो आपको क्यों हैं. त्योहार का असली मतलब कपड़ों से नहीं बल्कि इमोशन से होता है. रक्षाबंधन सुरक्षा का बंधन है. मेरी बहन और मैं एक दूसरे को राखी बांधते हैं. हम जानते हैं कि हम दोनों एक दूसरे की सुरक्षा कर सकते हैं, जितना एक भाई कर सकता है. हम दोनों बहन एक दूसरे की सेहत, सुरक्षा, लंबी उम्र की प्रार्थना करते हैं. यही वादा और प्रार्थना हमारे डॉग्स के लिए भी है, आखिरकार वो भी परिवार का हिस्सा हैं.

