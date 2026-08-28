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रक्षाबंधन पर कृति सेनन ने ट्रोल्स को दिया करारा जवाब, बोलीं- ये बड़ी बात

बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन ने ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया है. दरअसल हाल ही में एक्ट्रेस रक्षाबंधन विज्ञापन में कपड़ों को लेकर ट्रोल हो गई हैं.

Written ByShilpa
Published: Aug 28, 2026, 06:03 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 06:03 PM IST
रक्षाबंधन पर कृति सेनन ने ट्रोल्स को दिया करारा जवाब, बोलीं- ये बड़ी बात

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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