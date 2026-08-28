रक्षाबंधन पर कृति सेनन ने ट्रोल्स को दिया करारा जवाब, बोलीं- ये बड़ी बात

बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन ने ट्रोलर्स ने करारा जवाब दिया है. हाल ही में एक्ट्रेस को रक्षाबंधन के विज्ञापन में कपड़ों को लेकर ट्रोल किया गया था. रक्षाबंधन के मौके पर एक्ट्रेस ने ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया है. राखी के इस त्योहार के मौके पर कृति सेनन ने अपनी बहन के साथ फोटो शेयर कर ट्रोलर्स पर तंज कसा है.
बॉलीवुड एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर बहन नूपूर के साथ अपनी फोटो पोस्ट की है. फोटो में कृति और नुपुर एक दूसरे को राखी बांधते हुए नजर आती हैं. कृति ने अपनी फोटो शेयर की है.फोटो शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने लिखा- जब तक राखी फैशन कमेटी की बैठक जारी है तब तक हम उस चीज पर ध्यान दे रहे हैं, जो सच में बहुत मायने रखती हैं. सभी को हैप्पी राखी.
कृति सेनन हाल ही में एक ज्वेलरी ब्रांड के रक्षाबंधन के विज्ञापन में नजर आई थी. इस विज्ञापन में एक्ट्रेस ब्रालेट और स्कर्ट पहने नजर आई थी. विज्ञापन में उनके कपड़ों को लेकर काफी विवाद हुआ था. रक्षाबंधन में उनके द्वारा पहने कपड़े देखते ही देखते धार्मिक भावनाओं से जुड़ गया. लोगों ने इस तरह के कपड़ों को लेकर सवाल उठाएं.
कृति सेनन के विज्ञापन विवाद पर भाजपा सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत ने भी अपना नाराजगी जाहिर की थी. उन्होंने कहा था कि आज की महिलाओं के पास कपड़ों के कई ऑप्शन हैं. ऐसे में राखी बांधने के लिए बिकनी या फिर अंडगारमेंट्स जैसे कपड़े पहनने की क्या जरूरत है. कंगना रनौत ने ये भी बोला कि इस तरह का विज्ञापन जानबूझकर बनाया है.
विज्ञापन में कपड़ों को लेकर ट्रोलिंग पर कृति सेनन ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों को करारा जवाब दिया था. उन्होंने बोला कि दूसरी महिला क्या पहनती हैं, इससे आपको परेशानी क्यों होती है. थोड़ी सी समझदारी दिखाएं. अपनी सोच में बदलाव लेकर आएं.मुझे कोई दिक्कत नहीं है तो आपको क्यों हैं. त्योहार का असली मतलब कपड़ों से नहीं बल्कि इमोशन से होता है. रक्षाबंधन सुरक्षा का बंधन है. मेरी बहन और मैं एक दूसरे को राखी बांधते हैं. हम जानते हैं कि हम दोनों एक दूसरे की सुरक्षा कर सकते हैं, जितना एक भाई कर सकता है. हम दोनों बहन एक दूसरे की सेहत, सुरक्षा, लंबी उम्र की प्रार्थना करते हैं. यही वादा और प्रार्थना हमारे डॉग्स के लिए भी है, आखिरकार वो भी परिवार का हिस्सा हैं.