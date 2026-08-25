Add Zee Business As A Preferred Source
App

कृति सेनन के राखी ऐड पर क्यों मचा बवाल? कंगना रनौत के तंज से राहुल गांधी के समर्थन तक; जानें अब तक क्या-क्या हुआ

Kriti Sanon Controversy: कृति सेनन के रक्षाबंधन के राखी ऐड से शुरू हुए कपड़ों और कुत्ते को राखी बांधने पर सोशल मीडिया पर काफी विवाद छिड़ गया है. आइए ऐसे में जानते हैं कंगना रनौत के तीखे हमले से लेकर राहुल गांधी के सपोर्ट तक. क्या है यह पूरा मामला-

Written ByKajol Gupta
Published: Aug 25, 2026, 11:33 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 11:33 PM IST
कृति सेनन के राखी ऐड पर क्यों मचा बवाल? कंगना रनौत के तंज से राहुल गांधी के समर्थन तक; जानें अब तक क्या-क्या हुआ
Image Credit: कृति सेनन के राखी ऐड पर घमासान (एआई फोटो)

About the Author

Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
जरूरी सामान के दाम बढ़ाने वालों पर शिकंजा, CM धामी ने दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश
2
3
4
5