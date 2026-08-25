कृति सेनन के राखी ऐड पर क्यों मचा बवाल? कंगना रनौत के तंज से राहुल गांधी के समर्थन तक; जानें अब तक क्या-क्या हुआ

Kriti Sanon Controversy: बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन इन दिनों अपने एक रक्षाबंधन स्पेशल ज्वेलरी ऐड को लेकर सुर्खियों में हैं. ऐड में उनके कपड़ों से लेकर पालतू कुत्ते को राखी बांधने तक सोशल मीडिया पर सवाल उठाए गए. जैसे ही विवाद बढ़ा तो एक्ट्रेस कंगना रनौत ने भी कृति के लुक पर तीखी प्रतिक्रिया दी. इसके बाद कृति ने खुद सामने आकर ट्रोलर्स को जवाब दिया. अब इस पूरे मामले में कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की भी एंट्री हो गई है. राहुल गांधी ने कृति का समर्थन किया है और कहा कि महिला क्या पहनती है, क्या करती है और कहां जाती है, यह उसकी अपनी पसंद है.
रक्षाबंधन से ठीक पहले ज्वेलरी ब्रांड 'जीवा' का करीब 35 सेकंड का एक ऐड सोशल मीडिया पर रिलीज हुआ. इस ऐड में एक्ट्रेस कृति सेनन सफेद रंग का लहंगा और डीप-नेक ब्रालेट स्टाइल का ब्लाउज पहने रक्षाबंधन मनाती हुई दिखती हैं. वह अपने भाई के साथ-साथ अपने पालतू कुत्ते को भी राखी बांधती हैं, जिसके बाद इस विज्ञापन को लेकर सोशल मीडिया पर एक बड़ी बहस छिड़ गई. आइए जानते हैं अब तक क्या-क्या हुआ-
दरअसल, रक्षाबंधन के खास मौके पर एक ज्वेलरी ब्रांड का ऐड सामने आया था, जिसमें कृति सेनन अपने भाई को राखी बांधती नजर आ रही हैं. ऐड में एक्ट्रेस ऑफ-व्हाइट ब्रालेट-स्टाइल ब्लाउज, केप और ड्रेप्ड स्कर्ट वाले इंडो-वेस्टर्न आउटफिट में नजर आ रही हैं. ऐड का उद्देश्य रक्षाबंधन को मॉडर्न अंदाज में पेश करना था, लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ लोगों को यह ऐड पसंद नहीं आया और कुछ यूजर्स ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया.
यूजर्स ने पारंपरिक त्योहार से जुड़े ऐड में हसीना के पहनावे पर सवाल उठाने शुरू कर दिए. इसके अलावा, ऐड में एक्ट्रेस का अपने पालतू कुत्ते को भी राखी बांधना काफी चर्चा का विषय बन गया. कुछ लोगों ने इसे रक्षाबंधन की पारंपरिक भावना से अलग बताया, जबकि कुछ लोगों ने इसे परिवार और पालतू जानवरों के प्रति प्यार के आधुनिक नजरिए के तौर पर देखा. यानी देखा जाए तो शुरुआत से ही ऐड को लेकर सोशल मीडिया पर यूजर्स की प्रतिक्रियाएं बंटी हुई थीं.
इस ऐड के सामने आते ही कई सोशल मीडिया यूजर्स ने कृति सेनन के पहनावे पर गंभीर सवाल उठाए और इसे एक पवित्र त्योहार का मजाक उड़ाने की कोशिश बताया. यूजर्स का कहना था कि त्योहार के अवसर पर ऐसा पहनावा बिल्कुल ठीक नहीं है और इस ऐड में तिलक या आरती जैसी पारंपरिक चीजें भी नहीं दिखाई गईं. इसके अलावा, कुत्ते को राखी बांधने के सीन पर भी आपत्ति जताई गई और कई लोगों ने ब्रांड के बहिष्कार (Boycott) की मांग कर दी.
इस विवाद ने तब और अधिक तूल पकड़ लिया, जब बीजेपी सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक लंबा-चौड़ा पोस्ट शेयर किया. हालांकि, उन्होंने पोस्ट में न तो एक्ट्रेस का नाम लिया और न ही ब्रांड का, लेकिन उनका इशारा बिल्कुल साफ था. कंगना ने ऐड को 'जानबूझकर असहज' करने वाला बताते हुए लिखा कि जब आज की महिला के पास कॉकटेल ड्रेस से लेकर साड़ी तक ढेरों ऑप्शन मौजूद हैं, तो कोई अपने भाई को राखी बिकिनी या अंडरगारमेंट्स में क्यों बांधेगी.
यह विवाद सिर्फ एक ऐड तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह बहस महिलाओं की पसंद, कपड़ों की आजादी, संस्कृति और त्योहारों की मर्यादा तक पहुंच गई. सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स कंगना के कमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, तो कुछ यूजर्स ने कहा कि किसी महिला के कपड़ों को उसकी संस्कृति या संस्कार से जोड़ना सही नहीं है.
विवाद बढ़ता देख कृति सेनन ने इंस्टाग्राम पर अपना पक्ष रखते हुए ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया. उन्होंने लिखा कि त्योहार की असली भावना कपड़ों में नहीं, बल्कि उन परंपराओं में होती है, जिन्हें हम दिल से मानते हैं. रक्षाबंधन को प्यार और सुरक्षा का रिश्ता बताते हुए उन्होंने कहा कि उनकी बहन और वह एक-दूसरे को राखी बांधती हैं. कुत्ते को राखी बांधने पर उन्होंने कहा कि उनके लिए यह प्यार उनके कुत्ते तक भी जाता है, क्योंकि वह भी उनके परिवार का हिस्सा है. कृति ने तीखे लहजे में लिखा, 'संस्कृति और परंपरा दिल में होती है, उसकी नेकलाइन में नहीं.'
उन्होंने महिलाओं के कपड़ों को लेकर समाज की सोच पर भी सवाल उठाए. उनका सवाल था कि आखिर कब तक महिलाओं को यह बताया जाता रहेगा कि उन्हें क्या पहनना चाहिए. उन्होंने यह भी समझाया कि उनके लिए रक्षाबंधन सिर्फ भाई-बहन के रिश्ते तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक-दूसरे की सुरक्षा और प्यार का त्योहार है.
अब इस पूरे विवाद में सबसे बड़ी राजनीतिक एंट्री राहुल गांधी की हुई है. कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने खुलकर कृति सेनन का समर्थन किया. उन्होंने इंस्टाग्राम पर कृति की स्टोरी शेयर करते हुए लिखा कि कोई महिला क्या पहनती है, क्या करती है और कहां जाती है, यह पूरी तरह से उसकी अपनी पसंद है. राहुल गांधी ने महिलाओं को उनकी आजादी का इस्तेमाल करने के लिए ट्रोल करना बंद करने की अपील की और अपनी पोस्ट में #SmashThePatriarchy (पितृसत्ता को तोड़ो) का भी इस्तेमाल किया.
राहुल गांधी का यह बयान इसलिए काफी अहम है, क्योंकि इससे पहले कंगना रनौत भी इस मुद्दे पर अपनी राय रख चुकी थीं. ऐसे में एक ही विवाद पर बॉलीवुड की एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत की आलोचना के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी का कृति के सपोर्ट में आना मामले को और ज्यादा राजनीतिक बना गया है. यानी देखा जाए तो जो विवाद शुरुआत में एक ज्वेलरी ऐड और एक्ट्रेस के आउटफिट तक सीमित था, वह अब महिला की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अपनी पसंद से कपड़े पहनने के अधिकार की बहस पर आ गया है. राहुल गांधी ने भी इसी एंगल पर अपनी प्रतिक्रिया रखते हुए कृति सेनन का समर्थन किया है.
इस विवाद पर एक्ट्रेस सुजैन बर्नर्ट का भी रिएक्शन सामने आया है. उन्होंने ऐड पर सवाल उठाते हुए कहा कि रक्षाबंधन जैसे त्योहार की भावनात्मक गहराई को इस तरह पेश करना उन्हें सही नहीं लगा. उन्होंने कहा, 'जर्मनी में पली-बढ़ी और लिबरल सोच रखने वाली होने के बावजूद, मुझे यह बात बिल्कुल गलत लगी. यह गहरे अर्थ वाला एक खूबसूरत त्योहार है. यह ऐड तो बस 'चलो, पार्टी करते हैं' जैसा लग रहा है. रक्षाबंधन के लिए ऐड पूरी तरह से गलत है.'
उन्होंने आगे लिखा, 'कम कपड़े पहनने का मतलब मॉडर्न होना नहीं होता है. कम कपड़े पहनना महिला सशक्तिकरण नहीं है. यह एक झूठ है, जो बेचा जा रहा है. सही समय पर सही कपड़े पहनने चाहिए. यह ऐड किसी क्लब के लिए तो ठीक हो सकता था, लेकिन राखी के लिए बिल्कुल नहीं.'