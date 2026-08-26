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कृति सेनन के रक्षाबंधन वाले कपड़ों पर भिड़े राहुल-कंगना, भारी विरोध के बाद ब्रांड ने हटाया विज्ञापन; मांगी माफी

Kriti Sanon Raksha Bandhan Ad Remove: बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन के रक्षाबंधन वाले विज्ञापन पर सोशल मीडिया पर भारी विवाद छिड़ गया है. कृति के कपड़ों को लेकर उठी आपत्ति और कंगना रनौत के तीखे तंज के बीच अब ब्रांड ने बड़ा कदम उठाते हुए पूरे कैंपेन को सभी प्लेटफॉर्म्स से वापस ले लिया है.

Written ByVandana Saini
Published: Aug 26, 2026, 11:31 AM IST|Updated: Aug 26, 2026, 12:12 PM IST
कृति सेनन के रक्षाबंधन वाले कपड़ों पर भिड़े राहुल-कंगना, भारी विरोध के बाद ब्रांड ने हटाया विज्ञापन; मांगी माफी
Image Credit: भारी विरोध के बाद ब्रांड ने हटाया कृति सेनन का विज्ञापन (स्क्रीनग्रैब)

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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