'दिल से बधाई', शादी के बंधन में बंधे रश्मिका मंदाना-विजय देवरकोंडा पर स्टार्स ने लुटाया प्यार; कमेंट्स की हुई भरमार

एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना और अभिनेता विजय देवरकोंडा ने अपनी शादी की पहली तस्वीरें साझा कर इंटरनेट पर धूम मचा दी. जैसे ही इस लोकप्रिय जोड़े ने अपने परीकथा जैसे विवाह समारोह की खूबसूरत तस्वीरें साझा कीं, मनोरंजन जगत के कई सितारों ने नवविवाहित जोड़े को शुभकामनाएं दीं.

अभिनेत्री कृति सैनन, जो जल्द ही फिल्म ‘कॉकटेल 2’ में पहली बार रश्मिका के साथ नजर आएंगी, ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर इमोशनल मैसेज लिखा. उन्होंने लिखा, “उफ़्फ़... इस फ्रेम में कितना प्यार और खुशियां हैं. आप दोनों को बधाई! रश्मिका और विजय, आपको जीवनभर खूबसूरत यादें और ऐसा प्यार मिले जो आपको एक साथ जीवंत और सुकूनभरा एहसास कराए.”

शादी के बंधन में बंधे रश्मिका-विजय

रश्मिका को बेहद साफ दिल की इंसान बताते हुए कृति ने आगे लिखा, “रशू... मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूं. आंसुओं के साथ तुम्हारी वह मुस्कान मुझे इमोशनल कर गई. तुम सबसे साफ दिल वाले लोगों में से एक हो, जिनसे मैं मिली हूं, और तुम सारी खुशियों की हकदार हो. आप दोनों को एक बड़ा सा हग्स.”

अभिनेत्री सामंथा रुथ प्रभु ने भी शादी की एक तस्वीर अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर साझा करते हुए “बधाई” लिखा और विजय और रश्मिका को टैग किया.

इन स्टार्स ने लुटाया प्यार

रश्मिका के को-स्टार आयुष्मान खुराना ने उनकी शादी की पोस्ट पर टिप्पणी करते हुए लिखा, “दिल से बधाई हो दोस्तों!”अभिनेत्री नेहा धूपिया ने लिखा, “आप दोनों को बधाई.” ईशान खट्टर ने लिखा, “बधाई हो दोस्तों!” भूमि पेडनेकर ने टिप्पणी की, “बधाई.” मौनी रॉय ने लिखा, “बहुत प्यारा. बधाई हो प्रेमियों.”

अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, “आप दोनों के दिल हमेशा जुड़े रहें और आपका घर शांति व खुशियों से भरा रहे. इस खूबसूरत शादी के लिए आप दोनों को बधाई.” इसके अलावा भी कई सितारों ने रश्मिका और विजय को पति-पत्नी के रूप में नए जीवन की शुरुआत पर शुभकामनाएं दीं.