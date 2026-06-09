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अभी भी कॉकटेल 2' की दुनिया में हैं कृति सेनन, शेयर किया BTS मोमेंट; इस दिन रिलीज होगी फिल्म?

Kriti Sanon BTS Video: कृति सेनन ने 'कॉकटेल 2' के सेट से एक मजेदार बीटीएस वीडियो शेयर किया है, जिसमें शाहिद कपूर के साथ डांस और मस्ती भरे पल नजर आ रहे हैं.

Written BySwati Singh
Published: Jun 09, 2026, 03:48 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 03:48 PM IST
अभी भी कॉकटेल 2' की दुनिया में हैं कृति सेनन, शेयर किया BTS मोमेंट; इस दिन रिलीज होगी फिल्म?

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