अभी भी कॉकटेल 2' की दुनिया में हैं कृति सेनन, शेयर किया BTS मोमेंट; इस दिन रिलीज होगी फिल्म?

कृति सेनन ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया. वीडियो में फिल्म के सेट पर बिताए गए कई खूबसूरत पल नजर आ रहे हैं. वीडियो में सबसे ज्यादा ध्यान फिल्म के एक बड़े गाने की शूटिंग पर जाता है. इसमें कृति सेनन और अभिनेता शाहिद कपूर एक साथ नजर आ रहे हैं. दोनों कभी नाचते दिखाई देते हैं तो कभी हंसते और मस्ती करते हुए नजर आते हैं. वीडियो में वह हर पल का भरपूर आनंद लेते दिख रहे हैं.