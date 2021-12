Salman Khan को सांप के काटने के बाद KRK ने उगला जहर, भाईजान को करने चले थे ट्रोल; खुद की उड़वा ली धज्जियां

नई दिल्ली: एक्टर कमाल आर खान (केआरके) अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं. वह अक्सर कुछ न कुछ ऐसा कह देते हैं, जिससे वह सुर्खियों आ जाते हैं. केआरके (KRK) ने एक बार फिर सलमान खान (Salman Khan) पर निशाना साधा है. उन्होंने सांप के काटने की घटना को लेकर सलमान का मजाक उड़ाया है, जिसकी वजह से वह यूजर्स के निशाने पर आ गए हैं. केआरके को सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है.

केआरके (KRK) ने ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने लिखा, 'सांप ने अपना काम किया लेकिन बेचारा खुद ही मर गया क्योंकि सामने वाले में जहर ही इतना ज्यादा था'. केआरके (KRK) के इस ट्वीट पर यूजर्स रिएक्शन दे रहे हैं. कुछ लोगों ने इस ट्वीट पर आपत्ति भी जाहिर की है. एक यूजर ने लिखा, जहर तो आपमें भी कूट के भरा है. आप लोगों के दर्द का मजाक उड़ाते हो, अल्लाह से खौफ करो. दूसरे ने लिखा, बकवास बंद करो. आप हद पार कर रहे हो. एक और यूजर ने लिखा, ये बात आपकी मुझे अच्छी नहीं लगी. इस तरह किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए.

मालूम हो कि सलमान खान (Salman Khan) के साथ हाल ही में एक बड़ी घटना हुई. पनवेल वाले फॉर्महाउस पर एक सांप ने उन्हें काट लिया था, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा. हालांकि, वह इलाज शुरू होने के कुछ ही घंटों बाद ठीक हो गए थे. इसके बाद सलमान (Salman Khan) ने परिवार और दोस्तों के साथ अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट किया.

Enjoying someone's pain show what type of person you are. Tbh you are not a human being. The same will hit you back one or the other way.

— flash (@louis_kaana) December 27, 2021