Runway 34 Review: KRK ने किया अजय देवगन की 'रनवे 34' का रिव्यू, फिल्म को बताया टॉप क्लास टॉर्चर

KRK Reviews Runway 34: अजय देवगन (Ajay Devgn) और अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) स्टारर फिल्म 'रनवे 34' (Runway 34) सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स से बहुत अच्छे रिव्यूज मिल रहे हैं. इस बीच कमाल आर खान उर्फ केआरके (KRK) ने भी 'रनवे 34' का रिव्यू किया है और फिल्म को टॉर्चर बताया है.

फिल्म का बताया सबसे बड़ा टॉर्चर

केआरके (KRK) ने लगातार कई ट्वीट्स किए हैं, जिसमें उन्होंने 'रनवे 34' (Runway 34) का जमकर मजाक उड़ाया है. उन्होंने लिखा, 'फिल्म रनवे 34 टॉप क्लास टॉर्चर है. फिल्म को सिर्फ 2 सीन्स में बनाया गया है. फर्स्ट हाफ में प्लेन का कॉकपिट दिखाया गया है, तो सेकेंड हाफ में कोर्ट. ना म्यूजिक, ना एक्शन और ना कोई एंटरटेनमेंट. इस फिल्म को देखना पैसे, टाइम और एनर्जी की बर्बादी है. पान मसाला डायरेक्टर अजय देवगन का एक और कारनामा. मेरे तरफ से 1 स्टार'.

Film #Runway34 is a top class torture. Full film is made in 2 scenes. First half is in cockpit of a plane n 2nd half in the court. No music, no action and no entertainment. It’s waste of money, time and energy. It’s one more Karnama of Pan Masala director #AjayDevgn! 1* from me! — KRK (@kamaalrkhan) April 29, 2022

ब्रिटिशर्स के लिए बनाई फिल्म

उन्होंने दूसरे ट्वीट में लिखा- 'रनवे 34 के दूसरे भाग में जो कुछ भी हो रहा है, वह वाकई में यातना है. क्योंकि मैं कोर्ट रूम ड्रामा समझने वाला वकील नहीं हूं, जो सब अंग्रेजी में हो रहा है. जुबान केसरी भाई ने ब्रिटिशर्स के लिए ये फिल्म बनाई है'.

It’s really torture whatever is happening in the 2nd half of #Runway34! Because I am not a lawyer to understand courtroom drama, which is happening in English! Zuban Kesari Bhai made this film for Britishers? — KRK (@kamaalrkhan) April 29, 2022

Film #Runway34 has got opening less than last week released film #Jersey. Please note Jersey collected Rs.2.5Cr on Day1. Means #Runway34 is a disaster on day1 only. — KRK (@kamaalrkhan) April 29, 2022

फिल्म की ओपनिंग को लेकर कसा तंज

केआरके (KRK) ने अजय देवगन (Ajay Devgn) की 'रनवे 34' (Runway 34) के ओपनिंग कलेक्शन को लेकर भी तंज कसा है. उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, 'फिल्म रनवे 34 को पिछले हफ्ते रिलीज हुई 'जर्सी' की तुलना में कम ओपनिंग मिली है. प्लीज नोट- जर्सी ने पहले दिन 2.5 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. ऐसे में ये फिल्म पहले दिन ही डिजास्टर साबित हो गई है. मालूम हो कि 'रनवे 34' का निर्देशन अजय देवगन ने किया है. इसके अलावा रकुल प्रीत सिंह, अंगिरा धर और बोमन ईरानी जैसे सितारों ने मूवी में अहम भूमिका निभाई है.

