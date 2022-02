Abhishek Bachchan से पंगा लेकर बुरे फंसे KRK, मिला ऐसा जवाब हो गई बोलती बंद

नई दिल्ली: बॉलीवुड की फिल्मों और फिल्मी सितारों पर आए दिन आलोचना करके चर्चा में आने वाले कमाल आर खान (Kamaal R. Khan) उर्फ KRK इस बार ऐसी जगह फंस गए जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी. KRK ने अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan) के एक ट्वीट पर तंज कसकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है. क्योंकि अपने सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए मशहूर अभिषेक ने उन्हें करारा जवाब दिया है. अब ये ट्वीट काफी चर्चा में है.

यह मामला तब शुरू हुआ जब अभिषेक बच्चन ने मलयालम फिल्म 'वाशी' का एक पोस्टर शेयर किया. फिल्म में तोविनो थॉमस और कीर्ति सुरेश लीड रोल में हैं. इसके कैप्शन में अभिषेक ने लिखा, 'मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की एक और कमाल की फिल्म आ रही है. तोविनो, कीर्ति और पूरे कास्ट-क्रू को शुभकामनाएं.' इस पोस्टर को देखकर KRK ने अभिषेक के ट्वीट को लेकर पूरे बॉलीवुड पर सवालिया निशान लगा दिया. उन्होंने कमेंट में लिखा, 'भाई कभी आप बॉलीवुड वाले भी कोई कमाल की फिल्म बना देना.'

Another incredible movie coming from Malayalam film industry!!

Good luck @ttovino, @KeerthyOfficial and the entire cast and crew! #Vaashi #tovinothomas #keerthyofficial #malayalam pic.twitter.com/qentaJRkCh

— Abhishek (@juniorbachchan) February 19, 2022