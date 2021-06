KRK Kutta: कुत्ते की आवाज और दमदार बीट्स, Mika Singh जल्द ही रिलीज करेंगे अपना नया गाना

नई दिल्ली: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) और कमाल राशिद खान (Kamaal Rashid Khan) की लड़ाई में जब मीका सिंह (Mika Singh) की एंट्री हुई तो चीजें नाटकीय रूप लेने लग गईं. मीका सिंह (Mika Singh) ने पहले जहां KRK को जवाब देते हुए खुद को उनका बाप बताया था वहीं अब इस लड़ाई को एक लेवल और ऊपर ले जाते हुए मीका सिंह (Mika Singh) ने KRK के ऊपर गाना बनाने की तैयारी कर ली है.

जल्द रिलीज होगा KRK कुत्ता

इस गाने के लिए फैंस को टीज करते हुए मीका सिंह (Mika Singh) ने गाने की धुन भी शेयर की है. गाने का टाइटल मीका सिंह ने 'KRK कुत्ता' रखा है और इसकी बीट्स वाकई काफी दमदार हैं जिन पर आप शायद ही खुद को थिरकने से रोक पाएंगे. मीका ने अपने एडिटिंग रूम का वीडियो शेयर किया है जिसमें ये धुन तैयार की जा रही है.

कुत्ते की आवाज और जबरदस्त बीट्स

तोशी इस धुन को तैयार कर रहे हैं और इसमें बाकायदे कुत्ते की आवाज भी डाली गई है. मीका सिंह (Mika Singh) ने इस वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'हैलो दोस्तों, बीट्स और धुन तकरीबन तैयार हो गए हैं. लिरिक्स पर हम अभी काम कर रहे हैं. शुक्रिया शारी और तोशी इतनी कमाल की बीट्स बनाने के लिए.'

Hello everyone, beat and tune is almost done now .

we are working on the lyrics..

thank you @shari @ToshiSabrii for making such an awesome beat..

I am making this special song for @kamaalrkhan #KRKKutta ..But it is a commercial club song . pic.twitter.com/p12mx3G7Cu

— King Mika Singh (@MikaSingh) June 2, 2021