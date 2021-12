इस शख्स ने आयुष्मान खुराना की फिल्म को कह दिया 'सॉफ्ट पोर्न', क्या होगा एक्टर का रिएक्शन?

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना (Ayushmann Khurrana) की फिल्में अक्सर समाज को एक संदेश देती हैं. उनकी हर फिल्म कोई ना कोई रूढ़िवादिता को तोड़ती है लेकिन उनकी हालिया फिल्म के बारे में एक शख्स ने दावा किया है कि उनकी आने वाली फिल्म सॉफ्ट पोर्न के अलावा और कुछ नहीं. अब इस बात से आयुष्मान के कई फैंस नाराज हो गए हैं.

केआरके उर्फ कमाल आर खान (Kamaal R Khan) बॉलीवुड के कंट्रोवर्सियल सेलेब्स में से एक हैं. केआरके अक्सर बॉलीवुड की फिल्मों के रिलीज होने से पहले अपनी भविष्यवाणी करते रहते हैं. ऐसा ही उन्होंने इस बार भी किया है. दरअसल केआरके ने अपने ट्वीट में आयुष्मान खुराना (Ayushmann Khurrana) और वाणी कपूर (Vaani Kapoor) स्टारर 'चंडीगढ़ करे आशिकी' (Chandigarh Kare Aashiqui) को एक 'सॉफ्ट पोर्न फिल्म' बताया है.

'चंडीगढ़ करे आशिकी' (Chandigarh Kare Aashiqui) एलजीबीटीक्यू समुदाय के विषय से संबंधित है. फिल्म के ट्रेलर में आयुष्मान खुराना (Ayushmann Khurrana) और वाणी कपूर (Vaani Kapoor) के कुछ बोल्ड सीन्स दिखाए गए हैं. इसके बाद केआरके को इसे एक 'सॉफ्ट पोर्न फिल्म' बताया है. केआरके ने एक ट्विटर पोल करते हुए फिल्म को ट्रोल किया है. उन्होंने लिखा, 'क्या आप सॉफ्ट पोर्न फिल्म 'चंडीगढ़ करे आशिकी थिएटर में देखेंगे?'

इतना ही नहीं केआरके ने पोल के नतीजे दिखाते हुए फिल्म को ट्रोल भी किया, जिसमें 35 फीसदी मतदाताओं ने कहा कि वे सिनेमाघरों में 'चंडीगढ़ करे आशिकी' देखेंगे. उन्होंने लिखा, 'सर्वे रिजल्ट- 35% हताश और थरकी लोग 'सॉफ्ट पोर्न फिल्म' चंडीगढ़ करे आशिकी देखना चाहते हैं. मतलब फिल्म पहले दिन 3 से 4 करोड़ रुपये का बिजनेस करने में कामयाब रहेगी. फिल्म का बजट लगभग 70 करोड़ है!'

Survey result- 35% desperate and Tharki people want to watch Soft Porn film #ChandigarhKareAashiqui. Means film will collect ₹3-4Cr on day1. Film budget is approx 70Cr! https://t.co/2GqVM5xInO

— KRK (@kamaalrkhan) December 5, 2021