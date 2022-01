Priyanka Chopra और Nick Jonas पर सरोगेसी को लेकर KRK ने कसा तंज, दे दी ये सलाह

नई दिल्ली: प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) और निक जोनास (Nick Jonas) ने कल रात जब ऐलान किया कि वे सरोगेसी के जरिए माता-पिता बन गए हैं तो सभी को चौंका दिया. पावर कपल के जीवन में आई इस खुशी को लेकर सभी उन्हें बधाइयां दे रहे हैं. लेकिन इसी बीच कमाल आर खान (KRK) ने कुछ ट्वीट करके उनपर तंज कसा है. इतना ही नहीं उन्होंने निक्यंका को एक सलाह भी दे डाली है.

प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) और निक जोनास (Nick Jonas) ने इंस्टाग्राम पर एक बयान शेयर किया जिसमें लिखा था, 'हमें यह पुष्टि करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमने सरोगेट के माध्यम से एक बच्चे का स्वागत किया है. हम सम्मानपूर्वक इस विशेष समय के दौरान गोपनीयता की मांग करते हैं क्योंकि हम अपने परिवार पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं. बहुत-बहुत धन्यवाद.'

जहां कई बॉलीवुड और अंतरराष्ट्रीय सेलेब्स ने इंस्टाग्राम पर इस जोड़े को बधाई दी है, कमाल आर खान ने सरोगेसी पर कुछ ट्वीट्स साझा करने के लिए ट्विटर का सहारा लिया और उन्होंने प्रियंका और निक पर कटाक्ष किया. केआरके ने ट्वीट किया, 'अगर आप लोगों को याद है कि किरण राव को अपना बेटा आजाद सरोगेसी से मिला तो उन्होंने सोचा कि अपने शरीर को बनाए रखने के लिए उन्हें पेट से बच्चे को जन्म नहीं देना चाहिए. फिर भी तलाक हो चुका है. अब प्रियंका चोपड़ा को सरोगेसी से एक बच्चा भी हो गया है. तो आगे क्या होगा?'

If you people do remember that Kiran Rao got her son Azad from surrogacy coz she thought that she should not give birth to a child from her stomach to maintain her body. Still divorce has happened. Now Priyanka Chopra has also got a child from surrogacy. So What will be the next?

