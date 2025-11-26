कुछ भी जान...; कुनिका सदानंद को कुमार सानू संग अफेयर के बारे में बात करने पर नहीं है पछतावा; बिग बॉस 19 के घर बोली थी एक्ट्रेस

Kunickaa Sadanand On Kumar Sanu: बिग बॉस 19 का फिनाले करीब है. वहीं फिनाले के काफी करीब आकर कुनिका सदानंद शो से वीकेंड का वार पर बाहर हो गई हैं. बता दें कि इस सीजन में पॉपुलर कंटेस्टेंट में से एक कुनिका सदानंद भी रहीं. उन्होंने बिग बॉस 19 में अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में खुलकर बात की. साथ ही एक्ट्रेस ने इस दौरान कुमार सानू के साथ अफेयर पर भी बात की. जबकि अब शो से निकलने के बाद एक्ट्रेस ने कहा कि उन्हें इस बारे में बात करने का कोई पछतावा नहीं है.

कुनिका सदानंद ने शो में कुमार सानू की बात की थी

कुनिका सदानंद ने बिग बॉस 19 से इविक्ट होने के बाद कई इंटरव्यू में कुमार सानू के साथ रिश्ते पर बात की. एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा, 'मैंने नीलम, गौरव या फरहाना से बात करते समय अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात की. इसका मकसद दूसरे कंटेस्टेंट्स को हद के बारे में सिखाना था, ज्यादा उम्मीद न रखना या लोगों को खुश करने में शामिल न होना था. यह जानबूझकर नहीं था. मेरा एजेंडा कभी किसी को नीचा दिखाना नहीं था. जहां तक मेरे रिश्तों की बात है, वे रिश्ते के दौरान अपनी जगह पर सही थे. मैं मेंटली ऐसी सिचुएशन में थी जहां मैंने जो महसूस किया, वह सही था.'

रिश्तों पर बात करने का कुनिका को नहीं है पछतावा

इसके अलावा जूम के साथ बाचतीत में कुमार सानू के साथ रिश्ते के बारे में बात करते हुए एक्ट्रेस ने कहा, “कुमार सानू जी और दूसरों के साथ मेरे रिश्तों की बात करें तो, कभी-कभी मुझे दुख होता है कि काश वे अब मेरे साथ होते क्योंकि मैं अब बदल गई हूं. मुझे सच में उनके लिए बुरा लगता है क्योंकि मैं भी अपने इमोशनल उतार-चढ़ाव से जूझ रही थी. मैं अपनी जिंदगी से गुजर रही थी, चाहे वह बचपन की परेशानियां हों, पर्सनल ट्रॉमा हों, टूटी शादी हो, और फिर मुंबई आने के बाद स्ट्रगल करना हो. वह सारी उथल-पुथल मेरे अंदर थी, और उस हालत में, मेरे रिश्ते उनके लिए भी चैलेंजिंग रहे होंगे… मुझे अपनी जिंदगी में किसी बात का अफसोस नहीं है. बिल्कुल भी नहीं.”

कुमार सानू के साथ था कुनिका सदानंद का अफेयर

बता दें कि कुनिका सदानंद ने हाल ही में खुलासा किया कि वह कुमार सानू के साथ तब रिश्ते में थीं. जब वह शादीशुदा थे. सिद्धार्थ कनन के साथ इंटरव्यू में कुनिका सदानंद ने बताया कि वह कुमार सानू से दोस्त के घर पर मिली थीं. जहां उनका एक रिकॉर्डिंग सेशन चल रहा था.