'मैं कोर्ट में उन्हें देख लूंगी...' 50 करोड़ के मानहानि केस पर कुमार सानू की एक्स वाइफ रीता ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- पहले अच्छे इंसान बनो

Kumar Sanu Ex Wife Rita: नामचीन सिंगर कुमार सानू (Kumar Sanu) ने एक्स वाइफ रीता भट्टाचार्य को लेकर मानहानि का केस किया है. जिसके तहत उनसे मुआवजे के तौर पर 50 करोड़ मांगे हैं.हालांकि कई रिपोर्ट्स में 30 लाख मांगने की बात कही जा रही है. अब इसी को लेकर कुमार की एक्स वाइफ ने चुप्पी तोड़ी है. साथ ही इस पूरे मैटर को लेकर ऐसी बात कह दी कि उनका बयान मिनटों में वायरल हो गया.

मैं उन्हें कोर्ट में देख लूंगी

बॉम्बे टाइम्स से बात करते हुए रीता ने कहा- 'मैं शॉक्ड हूं कि उन्होंने उस मां के ऊपर केस किया है जो उनके तीन बड़े बच्चों की मां है. पेपर मेरे पास आ गए हैं जिसमें उन्होंने 50 करोड़ मांगे हैं. मुझे नहीं पता कि सानू को ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे पास इतनी बड़ी रकम होगी. ये वाकई बहुत दुख की बात है. इस लीगल डिस्प्यूट की वजह से मेरी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है.मैं उन्हें कोर्ट में देख लूंगी.'

अच्छे इंसान बन जाओ पहले

'मैं सानू से हाथ जोड़कर ये कहना चाहती हूं कि आप एक अच्छे इंसान बन जाइए और मेरे तीन बच्चों के पिता है तो उस तरह का बर्ताव करें. अगर तुम हम लोगों को प्यार नहीं दे सकते हो तो हमारी लाइफ को डिस्टर्ब मत करो या फिर इस तरह से हैरस मत करो.'

1980 में हुई थी शादी

रीता की सानू से लेट 1980 में शादी हुई थी और 1994 में दोनों का तलाक हो गया था. इन दोनों के तीन बच्चे हैं. सबसे छोटा 31 साल का है. कहा जाता है कि जब सानू अपने करियर के पीक पर थे तो वो कुनिका सदानंद के प्यार में पड़ गए थे.

क्या है पूरा मामला?

खास बात है कि तलाक के कई साल बाद सानू की एक्स वाइफ रीता ने एक इंटरव्यू में अपनी शादी को लेकर खुलकर बात की थी. इसमें रीता ने कुमार सानू और उनके परिवार पर कई एलीगेशन लगाए थे. रीता ने दावा किया था 'कुमार सानू के कई अफेयर थे. जब वो जान से प्रेग्नेंट थीं तो कुमार ने उन्हें छोड़ दिया था और उनकी लाइफ बद्दतर बना दी थी. रीता ने ये भी कहा था प्रेग्नेंसी की दौरान उन्हें बेसिक खाने को लेकर काफी परेशान किया गया था. रीता ने कहा था कि उस वक्त मुझे बाहर जाना अलाउ नहीं था. दोस्त बनाना अलाउ नहीं था. मेरी सिर्फ एक ही दोस्त थी और वो मेरी भाभी थीं. यहां तक कि प्रेग्नेंसी के दौरान फैमिली ने किचन तक लॉक कर दिया था.' रीता के इसी बयान को लेकर कुमार सानू भड़क गए हैं और एक्स वाइफ पर मानहानि का मुकदमा किया है.