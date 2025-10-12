Advertisement
बिग बॉस के घर से वायरल हुआ कुनिका सदानंद का बयान! हाई कोर्ट में अर्जी लेकर पहुंचे कुमार सानू, आखिर क्या है पूरा माजरा?

Kumar Sanu: हाल ही में हिंदी सिनेमा के मशहूर सिंगर कुमार सानू दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका लेकर पहुंचे, जिसमें उन्होंने...

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Oct 12, 2025, 09:51 AM IST
दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी लेकर पहुंचे कुमार सानू
दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी लेकर पहुंचे कुमार सानू

Kumar Sanu Approaches Delhi HC: हिंदी सिनेमा के मशहूर सिंगर कुमार सानू ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई है. उन्होंने कहा है कि उनकी आवाज, नाम, तस्वीर और गाने के अंदाज का कोई भी इंसान बिना परमिशन इस्तेमाल न करे. सानू ने कोर्ट से अपनी पहचान और राइट्स की सुरक्षा की मांग की है. ये मामला सोमवार को जज मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की अदालत में सुना जाएगा. 

उनका कहना है कि कुछ लोग उनके नाम और आवाज का इस्तेमाल कर पैसा कमा रहे हैं, जो गलत है. ये याचिका उनके वकीलों शिखा सचदेवा और सना रईस खान ने दाखिल की है, जिसमें कहा गया है कि बिना लाइसेंस के उनकी आवाज या पहचान का इस्तेमाल न किया जाए. कुमार सानू ने कहा कि कोई भी इंसान उनकी आवाज की नकल करके, उनकी तस्वीर या सिग्नेचर का इस्तेमाल करके अपने फायदे के लिए काम न करे. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kumar Sanu (@kumarsanuofficial)

कोर्ट में अर्जी लेकर पहुंचे कुमार सानू

ये उनकी मेहनत और कला के साथ धोखा है. कुमार सानू ने बताया कि कुछ लोग उनकी आवाज और स्टाइल की नकल कर जनता को गुमराह कर रहे हैं. इससे उनकी इमेज को नुकसान हो सकता है. उन्होंने कहा कि ये उनके “मोरल राइट्स” यानी मोरल राइट्स का उल्लंघन है. कानून के मुताबिक, किसी कलाकार को अपने काम और उसकी पहचान की रक्षा करने का पूरा हक होता है. याचिका में कहा गया है कि सोशल मीडिया पर कुछ AI से बनी वीडियो, ऑडियो और जीआईएफ शेयर किए जा रहे हैं. 

फिल्म जगत से फिर आई मनहूस खबर, ऑस्कर-विनिंग एक्ट्रेस ने दुनिया को कहा अलविदा, 60 से ज्यादा फिल्मों में किया काम 

कई AI वीडियो में दिखाया गया नाम-चेहरा 

इनमें सिंगर की नकली आवाज और चेहरा दिखाया गया है. इनमें से कुछ कंटेंट उनका मजाक उड़ाते हैं और गलत इमेज दिखाते हैं. कुमार सानू ने कहा कि इससे उनकी इज्जत और पहचान को नुकसान पहुंच रहा है. उन्होंने कहा कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर ऐसे वीडियो और तस्वीरें अपलोड की जाती हैं, जिनसे दूसरे लोग पैसे कमा रहे हैं. ये वीडियो झूठे प्रचार और फर्जी एंडोर्समेंट की तरह हैं. इसलिए कोर्ट से अपील की गई है कि ऐसे लोगों पर रोक लगाई जाए और उन्हें सजा दी जाए.

पहले भी कई सितारे जा चुके हाई कोर्ट 

बता दें, कुमार सानू से पहले कई सितारों ने भी ऐसी याचिकाएं दाखिल की हैं. हाल ही में ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन, करण जौहर, सुनील शेट्टी, नागार्जुन और पत्रकार सुधीर चौधरी को भी कोर्ट से राहत मिली थी. इससे पहले आशा भोसले को भी बॉम्बे हाईकोर्ट ने एआई से बनी उनकी नकली आवाज और तस्वीर के इस्तेमाल से बचाया था. अब कुमार सानू की याचिका पर 13 अक्टूबर यानी सोमवार को कोर्ट अपना फैसला सुनाई देगी. कुमार सानू बॉलीवुड के दिग्गज सिंगर्स में से एक हैं, जिनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है.

