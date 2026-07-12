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कुमार सानू के बेटे को हुआ COVID-19, अचानक बिगड़ी तबीयत के बाद अस्पताल में भर्ती

सिंगर कुमार सानू के बेटे जान कुमार सानू कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद मुंबई के अस्पताल में भर्ती हैं. उन्होंने अस्पताल से ही अपनी सेहत को लेकर अपडेट शेयर किया है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jul 12, 2026, 07:48 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 07:48 PM IST
कुमार सानू के बेटे को हुआ COVID-19, अचानक बिगड़ी तबीयत के बाद अस्पताल में भर्ती

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Jyoti Rajput

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ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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