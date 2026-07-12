कुमार सानू के बेटे को हुआ COVID-19, अचानक बिगड़ी तबीयत के बाद अस्पताल में भर्ती

सिंगर और बिग बॉस 14 के एक्स कंटेस्टेंट जान कुमार सानू कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती हैं. रविवार, 12 जुलाई को जान ने अस्पताल के बेड से एक वीडियो शेयर कर अपने कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी. हालांकि, इस मुश्किल समय में भी उन्होंने अपने मजाकिया अंदाज को बरकरार रखा और फैंस को अपनी हालत के बारे में हल्के-फुल्के अंदाज में बताया. जान ने अपनी बीमारी को लेकर ज्यादा चिंता जाहिर करने के बजाय हंसते हुए अपडेट दिया, जिससे उनके फैंस को भी थोड़ी राहत मिली.
जान कुमार सानू ने अभी तक ये जानकारी नहीं दी है कि उन्हें कोरोना के लक्षण कब से महसूस हो रहे थे या डॉक्टर उन्हें कितने समय तक निगरानी में रखने वाले हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर अस्पताल से एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो अपने खास अंदाज में नजर आए. वीडियो के साथ उन्होंने मजाकिया अंदाज में कैप्शन भी लिखा, जिसे देखकर लोग समझ गए कि बीमारी के बावजूद उनका हौसला बना हुआ है.
जान ने अपनी पोस्ट में लिखा, 'चीन से आया मेरा दोस्त कोविड को सलाम करो.' उन्होंने अस्पताल के कपड़ों और वहां बिताए जा रहे समय को लेकर भी मजाक किया. उन्होंने लिखा, 'फिट चेक, मैंने अपने पसंदीदा डिजाइनर कोकिलाबेन के कपड़े पहने हैं. वुहान से कोविड के लिए भर्ती हुआ हूं.' उनके इस मजाकिया अंदाज के बावजूद ये साफ है कि वो इस समय अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में हैं.
जान हमेशा की तरह अपने फैंस के साथ मजेदार अंदाज में जुड़े हुए हैं, लेकिन अस्पताल में भर्ती होना ये बताता है कि वो घर पर आराम करने के बजाय डॉक्टरों की देखरेख में इलाज करा रहे हैं. उन्होंने अभी तक अपनी बीमारी की गंभीरता, चल रहे इलाज या हाल में उनके कॉन्टैक्ट में आए लोगों के बारे में कोई जानकारी शेयर नहीं की है. फैंस लगातार उनकी हेल्थ को लेकर अपडेट का इंतजार कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि वो जल्द स्वस्थ होकर वापस लौटेंगे.
जान कुमार सानू को सबसे ज्यादा पहचान टीवी के पॉपुलर रियलिटी शो 'बिग बॉस 14' से मिली थी. इसके बाद, उन्होंने बतौर सिंगर और कलाकार अपनी पहचान बनाने की कोशिश जारी रखी. वो सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं और अक्सर अपनी लाइफ से जुड़ी बातें फैंस के साथ शेयर करते हैं. उनके पिता और दिग्गज बॉलीवुड सिंगर कुमार सानू ने भी म्यूजिक की दुनिया में एक बड़ा नाम बनाया है. अब जान भी अपने पिता की तरह सिंगिंग करियर में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं.