टीवी इंडस्ट्री से आज एक चौंकाने वाली खबर सामने आई, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. टीवी शो 'कुमकुम भाग्य' फेम एक्ट्रेस संचिता उगले का शव अपने ही घर में फांसी के फंदे से लटका मिला. एक्ट्रेस मुंबई के नालासोपारा इलाके में रहती थीं. खबरों के मुताबिक, ये घटना 14 जून शाम 6:30 बजे से 7:30 बजे के बीच की है. संचिता की मौत की खबर से पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री सदमे हैं. उनके दोस्त और करीबी लोगों के लिए इस खबर पर विश्वास करना काफी मुश्किल हो रहा है. वहीं एक्ट्रेस की दोस्त और एक्ट्रेस मेघा शर्मा ने खुलासा करते हुए बताया कि संचिता काफी समय से डिप्रेशन में थीं और इसका इलाज करवा रही थीं.
मेघा शर्मा ने कहा, 'मैं बहुत गहरे सदमे में हूं और मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं हैं. मैंने सुना है कि उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है.' एक्ट्रेस ने आगे कहा, 'वो कुछ समय हेल्थ प्रॉब्लम्स से गुजर रही थी और वो जनवरी से डिप्रेशन का शिकार थी. उसके कुछ पर्सनल रीजन थे और वो इस बीमारी का इलाज भी करवा रही थी.'
संचिता उगले के बारे में बात करते हुए मेघा शर्मा ने बताया कि वो एक हंसमुख इंसान थीं और करीब 10 दिन पहले ही वो उनसे मिली थीं. उन्होंने बताया कि वो संचिता को ऑडिशन के लिए ले गई थीं और उसे पूरा यकीन था कि वो ये पास कर लेगी. लेकिन बाद में उसका फोन बंद हो गया. मेघा ने इस घटना के बारे में जिक्र करते हुए कहा, 'वो अक्सर कहती थी कि वो अपनी जान दे देगी. हम सभी दोस्त, उसकी मां और परिवार उसके अच्छा और पॉजिटिव सोचने के लिए कहते थे. लेकिन इस बार हम उसे बचा नहीं पाए. वो खुद से बहुत प्यार करती थी.'
संचिता उगले ने भले ही टीवी और बॉलीवुड के कई प्रोजेक्ट्स में काम किया हो, लेकिन एक आउट साइडर के रूप में उन्हें हमेशा स्ट्रगल करना पड़ा और फिल्मों में मैन लीड निभाना उनके लिए लगभग मुश्किल हो गया था. वहीं मुंबई जैसे शहर में रहने और पैसे का इंतजाम करने के लिए एक्ट्रेस ने टीवी शोज का सहारा लिया. संचिता ने अपने एक पुराने इंटरव्यू में बताया था कि करियर के दौरान उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ा. 'छावा' और 'साइलेंस 2' जैसी फिल्मों में काम करने के बाद भी, संचिता को फिल्म इंडस्ट्री ने मेन लीड एक्ट्रेस के रूप में स्वीकार नहीं किया, जिसके पीछे की वजह उनका बाहरी होना था.
संचिता ने फिल्मों के साथ टीवी शोज में भी काम किया. उन्होंने अपने करियर के शुरुआती दिनों में 'कुमकुम भाग्य' और 'वागले की दुनिया' जैसे फेमस शोज में काम किया, जिससे वो बेहद कम समय में हर घर में पहचाने जाने वाला एक फेमस चेहरा बन गई. उन्होंने छोटे पर्दे पर मिली सफलता के बारे में चर्चा करते हुए कहा था कि टीवी ने उन्हें काफी सम्मान दिया है और ये एक स्टेज है, जो सभी के लिए एक समान है. इसमें केवल प्रतिभा और कड़ी मेहनत की जरूरत होती है, यहां कोई शॉर्टकट नहीं चलता है.
आपको बता दें कि संचिता ने सिर्फ विक्की कौशल स्टारर 'छावा' में काम नहीं किया, बल्कि मनोज बाजपेयी की 'साइलेंस 2' और क्राइम सीरियल 'क्राइम आज कल' में भी अहम भूमिका निभाई थी. लेकिन इन फिल्मों के बाद उन्हें इस बात का अहसास हो गया था कि फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाना इतना आसान नहीं होगा.
लेकिन अब संचिता उगले की मौत ने सभी को सदमे में डाल दिया है. इस घटना की जानकारी मिलते ही एक्ट्रेस को परिवार वालों और आसपास के लोगों ने उन्हें तुरंत वसई-विरार महानगरपालिका अस्पताल पहुंचाया. हालांकि, वहां मौजूद डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया.
Disclaimer: जीवन अनमोल है. जी भरकर जिएं. इसका पूरी तरह सम्मान करें. हर पल का आनंद लें. किसी बात-विषय-घटना के कारण व्यथित हों तो जीवन से हार मानने की कोई जरूरत नहीं. अच्छे और बुरे दौर आते-जाते रहते हैं. लेकिन, कभी जब किसी कारण गहन हताशा, निराशा, डिप्रेशन महसूस करें तो सरकार द्वारा प्रदत्त हेल्पलाइन नंबर 9152987821 पर संपर्क करें.