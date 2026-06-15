टीवी इंडस्ट्री से आज एक चौंकाने वाली खबर सामने आई, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. टीवी शो 'कुमकुम भाग्य' फेम एक्ट्रेस संचिता उगले का शव अपने ही घर में फांसी के फंदे से लटका मिला. एक्ट्रेस मुंबई के नालासोपारा इलाके में रहती थीं. खबरों के मुताबिक, ये घटना 14 जून शाम 6:30 बजे से 7:30 बजे के बीच की है. संचिता की मौत की खबर से पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री सदमे हैं. उनके दोस्त और करीबी लोगों के लिए इस खबर पर विश्वास करना काफी मुश्किल हो रहा है. वहीं एक्ट्रेस की दोस्त और एक्ट्रेस मेघा शर्मा ने खुलासा करते हुए बताया कि संचिता काफी समय से डिप्रेशन में थीं और इसका इलाज करवा रही थीं.