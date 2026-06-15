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'मुस्कुराहट के पीछे छिपा था गहरा दर्द...?' संचिता उगले को लेकर को-स्टार का चौंकाने वाला खुलासा

बॉलीवुड और टीवी एक्ट्रेस संचिता उगले के निधन की खबर से हर कोई हैरान रह गया है. इसी बीच उनकी करीबी दोस्त और एक्ट्रेस मेघा शर्मा ने खुलासा करते हुए बताया कि एक्ट्रेस पिछले कुछ समय से डिप्रेशन से गुजर रही थी और अक्सर मरने की बातें भी करती थीं.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jun 15, 2026, 04:04 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 04:18 PM IST
'मुस्कुराहट के पीछे छिपा था गहरा दर्द...?' संचिता उगले को लेकर को-स्टार का चौंकाने वाला खुलासा

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यू में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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