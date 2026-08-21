ना कोई तैयारी, ना कोई प्लान... फिर भी बचाएंगे देश! कुणाल खेमू की ‘VIBE’ का मजेदार टीजर आउट; प्रीति जिंटा का दिखा धांसू 'बॉस-लेडी' अवतार

Bollywood Kunal Khemu Film Vibe Teaser: कुणाल खेमू के निर्देशन में बनी अपकमिंग एक्शन-कॉमेडी फिल्म 'वाइब' का मजेदार टीजर रिलीज हो गया है. इसमें प्रीति जिंटा के 'बॉस-लेडी' अवतार, दो बेबस दोस्तों की कहानी और फिल्म की स्टारकास्ट आपका दिल जीत लेगी. नीचे देखें टीजर-
Bollywood Kunal Khemu Film Vibe Teaser: ओटीटी प्लेटफॉर्म पर घर बैठे आपको भी एक्शन-कॉमेडी फिल्में देखने का शौक है तो आपके लिए एक खुशखबरी है. कुणाल खेमू एक बार फिर अपनी कॉमेडी के अंदाज से दर्शकों को गुदगुदाने के लिए तैयार हैं. कुणाल अपनी पहली निर्देशित फिल्म 'मडगांव एक्सप्रेस' (2024) की शानदार सफलता के बाद, अब एक नई केपर कॉमेडी फिल्म 'वाइब' (Vibe) के साथ दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए वापस आ गए हैं.
फिल्म के निर्माताओं ने शुक्रवार को एक्शन-कॉमेडी फिल्म 'वाइब' का बेहद मनोरंजक टीजर जारी कर दिया है. इस टीजर में कुणाल खेमू को एक ऐसे जासूस के रूप में दिखाया गया है, जो मजबूरी में और बिना किसी पूर्व तैयारी के देश को बचाने की ट्रेनिंग ले रहा है.
टीजर की शुरुआत एक बेहद ही दिलचस्प टैगलाइन के साथ होती है- 'जब देश खतरे में हो, तो नायक भीतर से खड़े होते हैं; कुछ नायक पैदा होते हैं, कुछ नायकों को प्रशिक्षित किया जाता है और कुछ नायकों को किडनैप किया जाता है...' इसके बाद हम कुणाल और उनके दोस्त (जिसका किरदार 'लापता लेडीज' फेम स्पर्श श्रीवास्तव निभा रहे हैं) को किडनैप होते हुए देखते हैं. इस पूरे गुप्त ऑपरेशन की कमान अभिनेत्री प्रीति जिंटा संभाल रही हैं, जो यह घोषणा करती हैं कि इस वक्त देश को कुणाल और स्पर्श की मदद की सख्त जरूरत है.
इस अजीबोगरीब स्थिति से पूरी तरह हैरान और परेशान होकर कुणाल खेमू कहते हैं, 'अगर इस देश को मेरी ज़रूरत है तो बात ऑलरेडी निकल चुकी है.' वह गिड़गिड़ाते हुए प्रीति जिंटा से उन्हें छोड़ने की गुहार लगाते हैं और कहते हैं कि इस मिशन के लिए सलमान खान और शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर फिल्मों के किरदारों यानी 'टाइगर' और 'पठान' जैसे असली जासूसों को भेजा जाए. इसके बाद टीज़र में आगे कुणाल को बेढंगे तरीके से अपने जासूसी कर्तव्यों को पूरा करने की कोशिश करते हुए दिखाया गया है और अंत में बॉबी देओल की फिल्म 'सोल्जर' का एक बेहद मजेदार संदर्भ भी देखने को मिलता है.
फिल्म की आधिकारिक सिनॉप्सिस के अनुसार, यह कहानी दो ऐसे लाचार दोस्तों की है, जो अपनी खुद की जिंदगी को भी बमुश्किल ही संभाल पाते हैं, लेकिन अचानक वे अनजाने में एक बड़ी आतंकवादी साजिश के बीच आ फंसते हैं और पूरी तरह से तैयार न होने के बावजूद अचानक उन पर देश को सुरक्षित बचाने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है.
फिल्म को लिखने, निर्देशित करने और मुख्य भूमिका निभाने के अलावा, कुणाल खेमू ने चिराग नहलानी के साथ मिलकर अपने बैनर 'ड्रोंगो फिल्म्स' (Drongo Films) के तहत इसका निर्माण भी किया है. इस फिल्म से नवोदित एक्ट्रेस वंशिका धीर मुख्य भूमिका में डेब्यू कर रही हैं, जबकि दिनेश लाल यादव और यशपाल शर्मा सहायक भूमिकाओं में नजर आएंगे. यह फिल्म अमेजन एमजीएम स्टूडियोज (Amazon MGM Studios) के लिए सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली एक और बड़ी फिल्म है.
निर्देशक के रूप में कुणाल की पहली फिल्म 'मडगांव एक्सप्रेस' बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट रही थी और इसकी कॉमेडी की काफी सराहना हुई थी. निर्देशक बनने से पहले, कुणाल 'कंजूस मक्खीचूस' और 'लूटकेस' जैसे कई लोकप्रिय प्रोजेक्ट्स का हिस्सा रह चुके हैं. उनकी आने वाली फिल्मों में बहुप्रतीक्षित मल्टीस्टारर फिल्म 'गोलमाल 5' भी पाइपलाइन में है, जिसका निर्देशन रोहित शेट्टी कर रहे हैं और इसमें अजय देवगन, अरशद वारसी, तुषार कपूर और शरमन जोशी भी नजर आएंगे.