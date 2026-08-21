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ना कोई तैयारी, ना कोई प्लान... फिर भी बचाएंगे देश! कुणाल खेमू की ‘VIBE’ का मजेदार टीजर आउट; प्रीति जिंटा का दिखा धांसू 'बॉस-लेडी' अवतार

Bollywood Kunal Khemu Film Vibe Teaser: कुणाल खेमू के निर्देशन में बनी अपकमिंग एक्शन-कॉमेडी फिल्म 'वाइब' का मजेदार टीजर रिलीज हो गया है. इसमें प्रीति जिंटा के 'बॉस-लेडी' अवतार, दो बेबस दोस्तों की कहानी और फिल्म की स्टारकास्ट आपका दिल जीत लेगी. नीचे देखें टीजर-

Written ByKajol Gupta
Published: Aug 21, 2026, 03:58 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 04:39 PM IST
ना कोई तैयारी, ना कोई प्लान... फिर भी बचाएंगे देश! कुणाल खेमू की ‘VIBE’ का मजेदार टीजर आउट; प्रीति जिंटा का दिखा धांसू 'बॉस-लेडी' अवतार
Image Credit: फिल्म ‘VIBE’ का टीजर आउट

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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