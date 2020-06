Kunal Kemmu को 'लुटकेस' ट्रेलर के लिए मिला अमिताभ और अभिषेक बच्चन से फीडबैक

नई दिल्ली: अभिनेता अभिषेक बच्चन ने अपने सहकर्मी कुणाल खेमू (Kunal Kemmu) की 'Lootcase' फिल्‍म के ट्रेलर की जमकर तारीफ की है. यह फिल्‍म डिज्नी + हॉटस्टार पर रिलीज होने वाली है. इसके अलावा 6 और बड़ी फिल्में भी इसी प्‍लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली हैं लेकिन इन सभी के अनाउंमेंट के मौके पर कुणाल को नहीं बुलाया गया था.

अभिषेक बच्‍चन अनाउंसमेंट के समय आमंत्रित अभिनेताओं के पैनल का हिस्सा थे. वहीं कुणाल के अलावा विद्युत जामवाल को भी इस मौके पर आमंत्रित नहीं किया गया था. जबकि अनाउंसमेंट में उनकी फ़िल्म 'खुदा हाफ़िज़' भी शामिल थी.

कुणाल को किए गए ट्वीट में अभिषेक (Abhishek Bachchan tweet) ने लिखा, 'इसके लिए बहुत उत्साहित हूं. यह मेरा और मेरे पिताजी का पसंदीदा ट्रेलर है. ऑल द बेस्‍ट, दोस्त.'

कुणाल ने जल्द ही इसका जवाब दिया और कहा, 'आपका बहुत-बहुत धन्यवाद. सर ने मेरा दिन बना दिया. मैं इस फिल्म को शेयर करने के लिए इंतजार नहीं कर पा रहा हूं. 'द बिग बुल' के लिए ऑल द बेस्ट.'

Thank you so much. Sir made my day if not my week and month when he hugged me after seeing the trailer can’t wait to share this film with all. All the best for The Big Bull.. looking forward! https://t.co/ZYmTzvbsXG

— kunal kemmu (@kunalkemmu) June 30, 2020