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ये अहंकार का मामला... कुनिका सदानंद ने CINTAA को लेकर खोले राज, पूनम ढिल्लों-पद्मिनी कोल्हापुरे पर साधा निशाना

CINTAA controversy: कुनिका सदानंद ने CINTAA को लेकर अपनी बेबाक राय रखते हुए संगठन के वर्ककल्चर पर सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि किसी भी आर्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का काम कलाकारों की सेवा और उनके राइट्स की रक्षा करना होना चाहिए, न कि सत्ता पर कब्जा बनाना.

Written ByJyoti Rajput
Published: Sep 13, 2026, 08:21 AM IST|Updated: Sep 13, 2026, 08:21 AM IST
ये अहंकार का मामला... कुनिका सदानंद ने CINTAA को लेकर खोले राज, पूनम ढिल्लों-पद्मिनी कोल्हापुरे पर साधा निशाना

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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