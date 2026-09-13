ये अहंकार का मामला... कुनिका सदानंद ने CINTAA को लेकर खोले राज, पूनम ढिल्लों-पद्मिनी कोल्हापुरे पर साधा निशाना

एक्ट्रेस कुनिका सदानंद ने सिने एंड टीवी आर्टिस्ट्स एसोसिएशन (CINTAA) को लेकर चल रहे विवाद पर खुलकर अपनी बात रखी है. उन्होंने CINTAA में पूनम ढिल्लों और पद्मिनी कोल्हापुरे के अपने पदों पर बने रहने के फैसले पर सवाल उठाया है. जिस समय CINTAA के नए चुनाव हो रहे हैं, उसी दौरान कुनिका ने संगठन की प्रोसीजर और पॉजिशन को लेकर अपनी राय सामने रखी है. एक्ट्रेस ने साफ-साफ कहा है कि किसी भी आर्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का असली मकसद कलाकारों और उनके परिवारों की मदद करना होना चाहिए. उनके मुताबिक, संगठन में पद किसी खास ताकत या अधिकार को बनाए रखने के लिए नहीं, बल्कि कलाकारों की सेवा करने के लिए होना चाहिए.
CINTAA के चुनाव के दौरान IANS से खास बातचीत में एक्ट्रेस कुनिका सदानंद ने पूनम ढिल्लों और पद्मिनी कोल्हापुरे के पद पर बने रहने को लेकर अपना रिएक्शन दिया. जब उनसे पूछा गया कि दोनों अभी तक अपने पदों से क्यों नहीं हटीं, तो उन्होंने कहा कि इस सवाल का जवाब उन्हीं दोनों से पूछा जाना चाहिए.
कुनिका ने इस सावल का जवाब देते हुए कहा कि उन्हें ये तो नहीं पता कि क्यों अभी तक पूनम ढिल्लों और पद्मिनी कोल्हापुरे ने अपना पद नहीं छोड़ा. लेकिन उन्होंने अपने लंबे जुड़ाव का जिक्र करते हुए ये जरूर बताया कि वो काफी समय से CINTAA की मेंबर हैं और पहले समिति का हिस्सा भी रह चुकी हैं. उन्होंने बताया कि बहुत पहले उनकी मुलाकात दारा सिंह से भी हुई थी. कुनिका के मुताबिक, उस समय संगठन से जुड़ने का मतलब कलाकारों की सेवा करना था, लेकिन अब उन्हें लगता है कि मामला कुछ अलग नजर आ रहा है. उन्होंने यहां तक कहा कि अब ये अहंकार का मामला ज्यादा लगता है.
कुनिका सदानंद ने चल रहे चुनावी प्रोसेस को लेकर पॉजिटिव साइड दिखाया. उन्होंने कहा कि मतदान अच्छा रहा और चुनाव की व्यवस्थाएं भी ठीक हैं. उनके मुताबिक, ये CINTAA के लिए एक नई शुरुआत हो सकती है. एक्ट्रेस ने उम्मीद जताई कि इस बार एक ऐसी समिति सामने आएगी जो सच में कलाकारों की समस्याओं को समझेगी और उनके लिए काम करेगी. उन्होंने ये भी कहा कि नई समिति बनने के बाद संगठन को ऐसे मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए, जिनका सीधा असर कलाकारों और उनके परिवारों की जिंदगी पर पड़ता है. यानी सिर्फ पद और चुनाव तक सीमित रहने के बजाय कलाकारों की रोजाना की परेशानियों को समझना और उसका हल निकालने का काम करना ज्यादा जरूरी है.
कुनिका ने ये भी बताया कि उन्होंने अपने बैलेट पैपर पर सात वोट डाले हैं और उनकी प्रायोरिटी में कलाकारों की सुरक्षा सबसे अहम है. वो चाहती हैं कि कलाकारों के साथ-साथ उनके परिवारों की सुरक्षा पर भी ध्यान दिया जाए. खासकर महिला कलाकारों की सुरक्षा और सम्मान को लेकर उन्होंने जोर दिया. इसके अलावा उन्होंने कलाकारों के बीच बराबरी के लेवल को बेहतर बनाने की भी बात भी कही.
कुनिका के पास कलाकारों से जुड़े कई मुद्दों पर काम करने के विचार हैं. इनमें सबसे अहम कलाकारों के भुगतान की व्यवस्था को बेहतर बनाना है. उनका मानना है कि कलाकारों को उनके काम का उचित और समय पर भुगतान मिलना चाहिए. ऐसे में CINTAA की नई समिति के सामने कलाकारों की सुरक्षा, बराबरी और आर्थिक अधिकारों से जुड़े कई अहम मुद्दे रहेंगे.