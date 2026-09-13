ये अहंकार का मामला... कुनिका सदानंद ने CINTAA को लेकर खोले राज, पूनम ढिल्लों-पद्मिनी कोल्हापुरे पर साधा निशाना

कुनिका सदानंद ने चल रहे चुनावी प्रोसेस को लेकर पॉजिटिव साइड दिखाया. उन्होंने कहा कि मतदान अच्छा रहा और चुनाव की व्यवस्थाएं भी ठीक हैं. उनके मुताबिक, ये CINTAA के लिए एक नई शुरुआत हो सकती है. एक्ट्रेस ने उम्मीद जताई कि इस बार एक ऐसी समिति सामने आएगी जो सच में कलाकारों की समस्याओं को समझेगी और उनके लिए काम करेगी. उन्होंने ये भी कहा कि नई समिति बनने के बाद संगठन को ऐसे मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए, जिनका सीधा असर कलाकारों और उनके परिवारों की जिंदगी पर पड़ता है. यानी सिर्फ पद और चुनाव तक सीमित रहने के बजाय कलाकारों की रोजाना की परेशानियों को समझना और उसका हल निकालने का काम करना ज्यादा जरूरी है.