क्या आप मरने वाले हैं? जब तैमूर ने पापा से किया था इमोशनल सवाल; सैफ अली खान ने याद किया डरावना मंजर

इस साल की शुरुआत में बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर 16 जनवरी की तड़के उनके घर में घुसकर हमला किया गया था. आरोपी से बचने की कोशिश में अभिनेता पर छह बार चाकू से वार किया गया. इनमें से दो चोटें गंभीर थी. अब इतने महीनों बाद काजोल और ट्विंकल खन्ना के शो के एक नए प्रोमो में सैफ ने उस घटना को याद करते हुए बताया उस पल में तैमूर का क्या रिएक्शन था.

हमले के बाद क्या था तैमूर का रिएक्शन?

सैफ अली खान ने कहा, 'मेरे पैर में चाकू मारा गया था और हर तरफ खून ही खून था. तैमूर ने ऊपर मेरी तरफ देखा और कहा, 'क्या आप मरने वाले हो?' मैंने कहा, 'नहीं, मुझे नहीं लगता.' काजोल अपनी सीट से उठीं और सैफ अली खान को गले लगा लिया. उन्होंने कहा, "तुम असली हीरो थे." ट्विंकल खन्ना ने सैफ को उस रात की घटना के बारे में बताते हुए ध्यान से सुना.

Add Zee News as a Preferred Source

इससे पहले भी इस घटना के बाद इंटरव्यू में सैफ ने दिल्ली टाइम्स को बताया कि हमले पर उनके बेटे तैमूर का पहला रिएक्शन क्या था. उन्होंने बताया था कि हमलावर से उन पर वार करने के दौरान उन्हें 6 बार मारा. उनका कुर्ता खून से लथपथ हो गया था. सैफ की पत्नी करीना और बेटे तैमूर और जेह सहित परिवार नीचे गया और अस्पताल जाने के लिए ऑटो या कैब की तलाश करने की कोशिश की. सैफ ने कहा, 'मैंने कहा, मुझे कुछ दर्द महसूस हो रहा है. मेरी पीठ में कुछ गड़बड़ है. करीना ने कहा - तुम अस्पताल जाओ और मैं अपनी बहन के घर जाऊंगी. वह लगातार फोन कर रही थी लेकिन कोई नहीं उठा. और हमने एक-दूसरे को देखा, मैंने कहा, 'मैं ठीक हूं. मैं मरूंगा नहीं और तैमूर ने मुझसे पूछा- क्या आप मर जाएंगे?' मैंने कहा, 'नहीं.'

लोरी सुना रही थी शर्मीला

सैफ ने बताया कि शर्मिला ने उनके लिए गाना भी गाया था. उन्होंने कहा, 'वह भी बहुत अच्छी थीं. उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे लिए एक गाना गाया. यह बहुत सुखद था. मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा गाना गाया था. यह लोरी थी. जब से मैं बच्चा था तब से ऐसा नहीं हुआ है. लेकिन उस दिन हुआ. मुझे याद है जब मैं छोटा था तो उन्होंने मुझसे कहा था कि 'अगर कभी किसी ने तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की तो मैं बीच में आ जाऊंगी'. इसका मुझ पर प्रभाव पड़ा. इसलिए मुझे लगता है कि यह हर माता-पिता ऐसे ही होते हैं. डॉक्टर चिंता में थे कि कुछ दूसरा न हो जाए. इसलिए वह पूरे टाइम मास्क पहनकर थीं.'