पर्दे से अचानक कहां गायब हो गया Aamir Khan की मेला का खूंखार गुज्जर डाकू, जिसे देख कांप उठी थी रूपा की रूह

Where is Aamir Khan Mela Movie Gujjar Daku Now: पर्दे पर कुछ किरदार इस तरह लिखे, गढ़े और दर्शाएं जाते हैं कि वो आइकॉनिक बन जाते हैं. उन्हीं यादगार किरदारों में से एक है आमिर खान की मेला फिल्म का गुज्जर डाकू. बेहद खूंखार और जालिम जिसे देख रूपा की ही नहीं बल्कि दर्शकों की भी रूह कांप उठी थी. आखिर अचानक गुज्जर डाकू पर्दे से कहां गायब हो गया.