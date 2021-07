Laal Singh Chaddha की टीम पर गांववालों ने लगाए गंभीर आरोप, मेकर्स ने दी ये सफाई

नई दिल्ली: आमिर खान (Aamir Khan) की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'लाल सिंह चड्ढा' (Laal Singh Chaddha) की शूटिंग जारी है. बीते दिनों फिल्म की पूरी टीम लद्दाख में लगातार शूटिंग में व्यस्त रही, जहां से तस्वीरें भी सामने आती रहीं. लेकिन वहां से टीम के वापस आने के बाद सोशल मीडिया पर इस टीम पर गंभीर आरोप सामने आए. बताया गया कि आमिर की टीम ने पूरे गांव को कचरेदान में तब्दील कर दिया है. अब लद्दाख में 'लाल सिंह चड्ढा' (Laal Singh Chaddha) की शूटिंग के दौरान 'कूड़ा-करकट' करने को लेकर आलोचनाओं के घेरे में आने के बाद आमिर खान (Aamir Khan) के प्रोडक्शन हाउस ने अब आरोपों को खारिज करते हुए एक आधिकारिक बयान जारी किया है.

आमिर के प्रोडक्शन हाउस (AKP) के आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर जारी एक बयान में, फिल्म के निर्माताओं ने कहा कि एक्टर और उनके क्रू के खिलाफ कोई भी आरोप सही नहीं है और वे पर्यावरण को साफ रखने के बारे में पूरी तरह से ध्यान रख रहे हैं. बयान में कहा गया है, 'किसी को भी, यह चिंता का विषय हो सकता है, AKP स्पष्ट करना चाहता है कि एक कंपनी के रूप में हम अपने शूटिंग स्थानों में और उसके आसपास सफाई के लिए सख्त प्रोटोकॉल का पालन करते हैं. हमारे पास एक टीम है जो यह सुनिश्चित करती है कि स्थान को कचरा मुक्त रखा जाए. हर समय. दिन के अंत में, पूरे स्थान की फिर से जांच की जाती है. पूरे शेड्यूल के अंत में, हम यह सुनिश्चित करते हैं कि जब हम किसी स्थान को छोड़ते हैं, तो हम उसे जितना साफ या साफ पाते हैं, उतना ही छोड़ देते हैं.'

खान के प्रोडक्शन हाउस द्वारा जारी बयान में कहा गया, 'हमारा मानना ​​है कि हमारे स्थान को साफ नहीं रखने के बारे में कुछ अफवाहें/आरोप हैं. हम इस तरह के दावों का दृढ़ता से खंडन करते हैं. हमारा स्थान हमेशा संबंधित स्थानीय अधिकारियों के लिए खुला है कि वे जब चाहें जांच कर सकते हैं.'

This is the gift Bollywood star Amir Khan's upcoming movie Lal Singh Chada has left for the villagers of Wakha in Ladakh.

Amir Khan himself talks big about environmental cleanliness at Satyamev Jayate but this is what happens when it comes to himself. pic.twitter.com/exCE3bGHyB

— Jigmat Ladakhi (@nontsay) July 8, 2021