ऑस्कर 2025 की रेस से बाहर हुई 'लापता लेडीज', ब्रिटिश-इंडियन डायरेक्टर की ये फिल्म हुई शॉटलिस्ट

Laapataa Ladies Is Out Of Oscars 2025: इसी साल मार्च में रिलीज हुई आमिर खान द्वारा निर्मित और किरण राव द्वारा निर्देशित फिल्म ‘लापता लेडीज’ 97वें ऑस्कर अवॉर्ड 2025 की रेस से बाहर हो गई है. ये फिल्म टॉप 15 फिल्मों की लिस्ट में अपनी जगह नहीं बना पाई. इस बात की जानकारी बुधवार को एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज (AMPAS) ने दी. वहीं, ब्रिटिश-इंडियन डायरेक्टर संध्या की फिल्म ‘संतोष’ ने टॉप 15 में जगह बना ली है और अब ये फिल्म ब्रिटेन की ओर से ऑस्कर में जाएगी.

फिल्म 'लापता लेडीज' को ऑस्कर 2025 के लिए विदेशी फिल्म कैटेगरी में भेजा गया था. इसका ऐलान 23 सितंबर को हुआ था. ये फिल्म किरण राव के डायरेक्शन में और आमिर खान प्रोडक्शन्स के बैनर तले बनी इस फिल्म में रवि किशन, छाया कदम, स्पर्श श्रीवास्तव, प्रतिभा रांटा और नितांशी गोयल जैसे कलाकार नजर आ रहे हैं. ऑस्कर नॉमिनेशन की जानकारी 17 जनवरी को मिलेगी, जबकि अवॉर्ड सेरेमनी 2 मार्च को होगी, जिसमें विजेताओं का ऐलान किया जाएगा.

आगे जाने वाली 15 फिल्मों के नाम

- ब्राजील, I’m Still Here

- कनाडा, Universal Language

- चेक गणराज्य, Waves

- डेनमार्क, The Girl with the Needle

- फ्रांस, Emilia Pérez

- जर्मनी, The Seed of the Sacred Fig

- आइसलैंड, Touch

- आयरलैंड, Kneecap

- इटली, Vermiglio

- लातविया, Flow

- नॉर्वे, Armand

- फिलिस्तीन, From Ground Zero

- सेनेगल, Dahomey

- थाईलैंड, How to Make Millions Before Grandma Dies

- यूनाइटेड किंगडम, Santosh

'सैम बहादुर' और 'सावरकर' भी सिलेक्शन की दौड़ में थीं

फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया की सिलेक्शन कमेटी, जिसमें 13 सदस्यीय जूरी शामिल थी, ने भारत की ओर से ऑस्कर के लिए 'लापता लेडीज' को चुना था. नॉमिनेशन की दौड़ में कुल 29 फिल्मों ने हिस्सा लिया था, जिनमें 'हनु-मान,' 'कल्कि 2898 एडी,' 'एनिमल,' 'चंदू चैंपियन,' 'सैम बहादुर,' 'स्वातंत्र्य वीर सावरकर,' 'गुड लक,' 'घरत गणपति,' 'मैदान,' 'जोरम,' 'कोट्टुकाली,' 'जामा,' 'आर्टिकल 370,' 'अट्टम,' 'आदुजीविथम' और 'ऑल वी इमेजिन ऐज लाइट' जैसी फिल्में शामिल थीं.

भारती की ओर से नॉमिनेट हुई तीन फिल्में

लेकिन जूरी ने 'लापता लेडीज' को इसके लिए चुना था. 5 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 25 करोड़ कमाए थे. ये फिल्म इसी साल 1 मार्च को थिएटर्स में रिलीज हुई थी. साथ ही फिल्म ने ओटीटी पर झंडे गाड़े थे. बता दें, भारत की ओर से अब तक ऑस्कर की विदेशी फिल्म श्रेणी में तीन फिल्मों को नामांकित किया गया है. इनमें 'मदर इंडिया', 'सलाम बॉम्बे' और 'लगान' शामिल हैं. हालांकि, इनमें से कोई भी फिल्म अवॉर्ड जीतने में कामयाब नहीं हो पाई.

