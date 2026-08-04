Lagaan-Ghajini फेम एक्टर प्रदीप रावत का निधन, 74 साल की उम्र में ब्लड कैंसर से हारे जंग

इंडियन सिनेमा के फेमस एक्टर प्रदीप रावत के निधन की खबर से फिल्म इंडस्ट्री में शोक का माहौल है. उन्होंने 74 साल की उम्र में अंतिम सांस ली. उनके निधन की खबर सामने आने के बाद बॉलीवुड के साथ-साथ साउथ फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई कलाकारों ने उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि दी. उनके करीबी दोस्त और एक्टर यशपाल शर्मा ने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर कर अपने को-स्टार प्रदीप रावत को श्रद्धांजलि दी. अपनी दमदार एक्टिंग, कमाल की स्क्रीन प्रेजेंस और यादगार नेगेटव कैरेक्टर्स के लिए मशहूर प्रदीप रावत ने ऑडिंयस के दिलों में अपनी खास जगह बनाई थी.
प्रदीप रावत के बिजनेस मैनेजर सिद्धार्थ तिवारी ने उनके निधन की जानकारी देते हुए बताया कि एक्टर पिछले कुछ सालों से ब्लड कैंसर से जूझ रहे थे. जानकारी के अनुसार, इलाज के दौरान उनकी हालत में कुछ समय के लिए सुधार आया था, लेकिन बाद में बीमारी दोबारा उभर गई. पिछले कुछ महीनों से उनकी तबीयत लगातार खराब चल रही थी और उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया था.
प्रदीप रावत के परिवार के मुताबिक, उनका अंतिम संस्कार बुधवार को किए जाने की संभावना है. उनके निधन की खबर के बाद सोशल मीडिया पर फैंस और फिल्मी सितारे उनके पुराने काम को याद करते हुए इमोशनल नजर आ रहे हैं. प्रदीप रावत ने अपने लंबे फिल्मी करियर में कई ऐसे किरदार निभाए, जिनके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा. आमिर खान की सुपरहिट फिल्म ‘गजनी’ में निभाया गया उनका विलेन ‘गजनी धर्मात्मा’ का किरदार आज भी लोगों के बीच पॉपुलर है. उनकी खतरनाक एक्टिंग और दमदार डायलॉग्स ने इस किरदार को खास पहचान दिलाई.
इससे पहले आशुतोष गोवारिकर की ऑस्कर के लिए नॉमिनेटेड फिल्म ‘लगान’ में उन्होंने ‘देवा’ का किरदार निभाकर अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया था. इस फिल्म में उनकी एक्टिंग की काफी तारीफ हुई थी और ये भूमिका उनके करियर की यादगार फिल्मों में शामिल हो गई.
हिंदी फिल्मों के अलावा, प्रदीप रावत ने तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम सिनेमा में भी अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई थी. उन्होंने अपने करियर में कई नेगेटिव और मुश्किल किरदार निभाए, जिनमें उनकी गंभीर एक्टिंग ने ऑडियंस पर गहरी छाप छोड़ी. ‘गजनी’ और ‘लगान’ के अलावा उन्होंने कई साउथ इंडियन फिल्मों में भी अहम भूमिकाएं निभाईं और वहां की ऑडियंस के बीच भी अपनी अलग पहचान बनाई.
फिल्मों के अलावा प्रदीप रावत ने बीआर चोपड़ा के हिस्टोरिकल टीवी शो ‘महाभारत’ में भी अहम भूमिका निभाई थी. इस पॉपुलर सीरियल में उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा का किरदार निभाया, जिसे ऑडियंस ने खूब पसंद किया था. उनकी दमदार एक्टिंग और बेहतरीन स्क्रीन प्रेजेंस ने इस किरदार को यादगार बना दिया, जो आज भी लोगों के बीच फेमस है.
प्रदीप रावत के निधन पर एक्टर सोनू सूद समेत कई कलाकारों ने सोशल मीडिया पर उन्हें याद किया. सोनू सूद ने उनकी फोटो शेयर करते हुए लिखा कि प्रदीप भाई की कमी हमेशा महसूस होगी. वहीं दूसरे कलाकारों ने भी उन्हें इंडियन सिनेमा का बेहतरीन कलाकार बताते हुए श्रद्धांजलि दी. फैंस भी उनकी फिल्मों के सीन और किरदारों को याद कर रहे हैं. प्रदीप रावत के जाने से इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ने एक महान कलाकार को खो दिया.