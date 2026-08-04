Lagaan-Ghajini फेम एक्टर प्रदीप रावत का निधन, 74 साल की उम्र में ब्लड कैंसर से हारे जंग

इंडियन सिनेमा के फेमस एक्टर प्रदीप रावत के निधन की खबर से फिल्म इंडस्ट्री में शोक का माहौल है. उन्होंने 74 साल की उम्र में अंतिम सांस ली. उनके निधन की खबर सामने आने के बाद बॉलीवुड के साथ-साथ साउथ फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई कलाकारों ने उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि दी. उनके करीबी दोस्त और एक्टर यशपाल शर्मा ने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर कर अपने को-स्टार प्रदीप रावत को श्रद्धांजलि दी. अपनी दमदार एक्टिंग, कमाल की स्क्रीन प्रेजेंस और यादगार नेगेटव कैरेक्टर्स के लिए मशहूर प्रदीप रावत ने ऑडिंयस के दिलों में अपनी खास जगह बनाई थी.