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Lagaan-Ghajini फेम एक्टर प्रदीप रावत का निधन, 74 साल की उम्र में ब्लड कैंसर से हारे जंग

Pradeep Rawat passes away: इंडियन सिनेमा के मशहूर एक्टर प्रदीप रावत का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया. उनके निधन की खबर सामने आने के बाद फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है. एक्टर यशपाल शर्मा ने मंगलवार को इंस्टाग्राम पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर करते हुए अपने लंबे समय के सहयोगी और दोस्त प्रदीप रावत को श्रद्धांजलि दी.

Written ByJyoti Rajput
Published: Aug 04, 2026, 09:55 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 11:22 PM IST
Lagaan-Ghajini फेम एक्टर प्रदीप रावत का निधन, 74 साल की उम्र में ब्लड कैंसर से हारे जंग

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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