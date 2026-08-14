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'बिग बॉस 20' में आएंगे 'विवादों के किंग' ललित मोदी? 16 साल बाद भारत वापसी की चर्चा; सुष्मिता सेन कनेक्शन भी आएगा सामने!

Bigg Boss 20 Contestants: क्या ललित मोदी 'बिग बॉस 20' में नजर आएंगे? 16 साल बाद भारत वापसी की खबरों और बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के फेमस रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' में उनकी एंट्री की जानकारी सामने आ रही है. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला-

Written ByKajol Gupta
Published: Aug 14, 2026, 11:27 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 11:27 PM IST
'बिग बॉस 20' में आएंगे 'विवादों के किंग' ललित मोदी? 16 साल बाद भारत वापसी की चर्चा; सुष्मिता सेन कनेक्शन भी आएगा सामने!

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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