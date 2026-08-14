'बिग बॉस 20' में आएंगे 'विवादों के किंग' ललित मोदी? 16 साल बाद भारत वापसी की चर्चा; सुष्मिता सेन कनेक्शन भी आएगा सामने!

Bigg Boss 20 Contestants: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान का फेमस रियलिटी शो 'बिग बॉस' का 20वां सीजन जल्द ही शुरू होने वाला है. इस शो के नए सीजन का भी ऐलान हो चुका है और प्रोमो भी सामने आ चुका है. सलमान खान नए कंटेस्टेंट्स और नए रूल के साथ एक बार फिर से टीवी से लेकर ओटीटी तक बवाल मचाने के लिए तैयार हैं. इस शो का फैंस को भी बेसब्री से इंतजार है. इसी बीच 'बिग बॉस 20' में बतौर कंटेस्टेंट ललित मोदी की भी एंट्री होने वाली है.
दरअसल, हाल ही में आई बॉलीवुड बबल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी भी सलमान खान के फेमस रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' में नजर आने वाले हैं. इस शो में वे बतौर कंटेस्टेंट एंट्री लेने वाले हैं. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, मेकर्स इस रियलिटी शो में मोदी के नाम पर विचार कर रहे हैं. हालांकि, अभी तक इसे लेकर कोई भी ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है. लेकिन शो में उनकी एंट्री की खबरों ने पहले ही दर्शकों के दिलों में एक्साइटमेंट पैदा कर दी है.
ललित मोदी कानूनी पेचीदगियों के कारण पिछले 16 सालों से भारत से बाहर विदेश में रह रहे हैं. उन पर विदेशी मुद्रा उल्लंघन और 2009 में आईपीएल को भारत से बाहर दक्षिण अफ्रीका ले जाने जैसे गंभीर आरोप लगे थे. लेकिन अब अपीलीय ट्रिब्यूनल ने उन पर लगे 10.65 करोड़ के जुर्माने को रद्द कर दिया है, जिससे उनकी भारत वापसी की राह आसान हो गई है.
ललित मोदी अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी चर्चा में रहे हैं. कुछ समय पहले एक्ट्रेस सुष्मिता सेन के साथ उनकी रोमांटिक तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थीं, जिसने काफी बवाल मचाया था. हालांकि, बाद में दोनों ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया था, लेकिन फैंस को उम्मीद है कि शो में इस पर से पर्दा उठ सकता है.
ललित मोदी के अलावा, इस सीजन के लिए जेनिफर विंगेट, जन्नत जुबैर, अर्जुन बिजलानी और रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती जैसे नामों की चर्चा जोरों पर है. जानकारी के अनुसार, सलमान खान का यह शो 20 सितंबर के बाद या महीने के अंत तक ऑन-एयर हो सकता है. फैंस नए नियमों और नए कंटेस्टेंट्स के साथ इस सीजन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.