Lara Dutta ने दो साल से नहीं बदला फोन कवर, फटेहाल तस्वीर पर यूजर ने किया ट्रोल

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस लारा दत्ता (Lara Dutta) ने इन दिनों अपनी वेबसीरीज 'हिकअप्स एंड हुकअप्स' (Hiccups & Hookups) का प्रमोशन शुरू कर दिया है. बीती शाम एक पत्रकार ने मीडिया से बातचीत के बाद उनके साथ एक तस्वीर शेयर की लेकिन लारा के फोन कवर ने लोगों का ऐसा ध्यान खींचा कि अब ये तस्वीर वायरल होने के साथ लारा का फटेहाल फोन कवर चर्चा में है.

इस तस्वीर पर एक ट्रोल ने लारा दत्ता (Lara Dutta) का मजाक उड़ाते हुए कहा है, 'मैं सोचता था यार हम जैसे लोग ही गरीब होते हैं ... अब लारा दत्ता जी को ही देख लो उन्होंने अपना मोबाइल कवर 2 सालों से चेंज नहीं किया है.' लोग इस ट्रोल के बाद से अब मजेदार कमेंट कर रहे हैं और लारा का मजाक उड़ा रहे हैं.

Me sochta tha yaar hum jaise log hi garib hote hai...... ab Lara Dutta G ko hi dekhlo unhone apna mobile cover 2 saalo se change nahi kiya hai.......

