Akshay Kumar की 'Bell Bottom' में प्रधानमंत्री के रोल में दिखीं एक्ट्रेस को पहचाना? नाम जानकर लगेगा शॉक

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक 'बेल बॉटम' (Bell Bottom) जल्द ही रिलीज होने वाली है. फिल्म का ट्रेलर भी मंगलवार को दर्शकों के बीच आ गया है. अक्षय कुमार इस फिल्म में मुख्य भूमिका में नजर आएंगे. वहीं फिल्म में कई बॉलीवुड डीवा की भी अहम भूमिका है. फिल्म में वाणी कपूर, हूमा कुरेशी और लारा दत्ता (Lara Dutta) का भी दमदार रोल है. सामने आए ट्रेलर की खूब चर्चा हो रही है. ट्रेलर में 210 यात्रियों को हाईजैकर से बचाने की पूरी कहानी दिखाई गई है. ये फिल्म सच्ची घटना से प्रेरित है.

अक्षय कुमार (Akshay Kumar) फिल्म 'बेल बॉटम' (Bell Bottom) में अंडरकवर एजेंट के किरदार में नजर आ रहे हैं, जिसका कोड नेम 'बेल बॉटम' है. इनके सिर ही 210 यात्रियों को बचाने का जिम्मा भारत सरकार फिल्म में सौंपेगी. ट्रेलर में दिखाए गए दृश्यों में प्रधानमंत्री का किरदार दिखाया गया है, जो सभी ऑर्डर जारी कर रही हैं. फिल्म में रोल निभाने वाली एक्ट्रेस कोई 55-60 साल की महिला नहीं हैं, बल्कि वो एक यंग और खूबसूरत एक्ट्रेस हैं. प्रधानमंत्री का रोल निभाने वाली एक्ट्रेस कोई और नहीं, बल्कि लारा दत्ता (Lara Dutta) हैं.

लारा दत्ता (Lara Dutta) को किरदार में देखकर एक बार में पहचान पाना मुश्किल है. लारा दत्ता का ये किरदार इंदिरा गांधी से इंस्पायर्ड है और वो हू-ब-हू उनकी तरह ही नजर आ रही हैं. बालों और साड़ी पहनने का स्टाइल इंदिरा गांधी जैसा ही है, जिसे पूरे तरीके से लारा दत्ता ने कॉपी करने का प्रयास किया है. लारा ने इस रोल को करने के लिए प्रोस्थेटिक्स मेकअप का सहारा लिया है. लोग लारा दत्त के मेकअप आर्टिस्ट की खूब तारीफ कर रहे हैं. लारा का ये रूप देख फैंस हैरान हैं और उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.

Really ? I watched trailer 2 times and I knew right now on twitter that #Indiragandhi 's role is done by @LaraDutta mam. I want to to know who is make up artist? Its completely unbelievable . @akshaykumar #BellBottom #LaraDutta #BellBottomTrailer pic.twitter.com/BOxo5Y3hl6

#LaraDutta

After seeing her performance at miss universe,I am sure Lara Can only play this confident lady Role. Mrs Indira Gandhi was an epitome of confidence. I love the way she used to carry herself. Truly amazing. @LaraDutta all the best for your upcoming Roles. pic.twitter.com/nkVSvVK0WU

— Tapan mamta Joshi (@TapanJo23600609) August 3, 2021