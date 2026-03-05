Advertisement
बेटी के साथ दुबई में फंसीं सलमान खान की हीरोइन, बताया कितने गंभीर हैं हालात, धमाकों से हिल रहे खिड़की-दरवाजे, फिर भी नहीं लग रहा डर

Actress Stuck in Dubai: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच एक मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस अपनी बेटी के साथ दुबई में फंसी हुई हैं. उन्होंने एक वीडियो शेयर कर धमाकों, आसमान में मिसाइल इंटरसेप्शन और धमाकों से हिलती खिड़कियों के बारे में बताया. सिचुएशन सीरियस है, फिर भी उन्होंने मना कि वे खुद को इनसिक्योर नहीं मान रही, जो सभी के लिए काफी हैरान करने वाली बात है, जिसके पीछे की वजह भी उन्होंने बताई.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Mar 05, 2026, 07:49 AM IST
Lara Dutta Stuck in Dubai
Lara Dutta Stuck in Dubai

Lara Dutta Stuck in Dubai: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच दुबई में फंसे लोगों की चिंता बढ़ गई है. इसी बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस लारा दत्ता ने भी अपने इंस्टाग्राम एक वीडियो शेयर कर बताया कि वे भी अपनी बेटी सायरा के साथ दुबई में फंसी हैं. उन्होंने वहां के हालात के बारे में जानकारी दी. लारा ने बताया कि जब से इजरायल-ईरान के बीच जंग शुरू हुई है, तब से वे दुबई में ही रुकी हुई हैं और लगातार हालात पर नजर रखे हुए हैं.

लारा ने बताया कि 28 फरवरी को वे दुबई के एक स्टूडियो में शूटिंग कर रही थीं. उसी दौरान अचानक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी. उन्होंने बताया कि वे सब लोग घबराकर स्टूडियो से बाहर भागे. बाहर निकलकर उन्होंने आसमान में मिसाइलों को देखा. उनके मुताबिक पिछले कुछ दिन काफी तनाव भरे रहे हैं. ऊपर से लड़ाकू विमान उड़ते रहते हैं और तेज धमाकों की आवाजें सुनाई देती हैं. उन्होंने ये भी बताया कि उनके पति इस समय उनके साथ नहीं हैं. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Lara Dutta Bhupathi (@larabhupathi)

धमाकों के बीच भी सिक्योर महसूस कर रहीं एक्ट्रेस

उनके पति काम के सिलसिले में बाहर गए हुए हैं. लारा ने बताया कि एक सुरक्षित इलाके में विला में रहती हैं, फिर भी धमाकों की वजह से खिड़कियां हिलने लगती हैं और दरवाजे तक कांप जाते हैं. उन्होंने माना कि माहौल डराने वाला जरूर है, लेकिन उन्होंने एक बार भी खुद को इनसिक्योर महसूस नहीं किया. लारा ने यूएई सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि यहां की सरकार लोगों की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठा रही है. 

बॉक्स ऑफिस पर धड़ाधड़ पैसा छाप रही ये 2 घंटे 11 मिनट की फिल्म, 6 दिनों में तोड़ा इन 8 बड़ी फिल्मों का रिकॉर्ड, आपने देखी?

सरकार की तैयारी पर जताया पूरा भरोसा

उन्होंने बताया, ‘हम खुद को पूरी तरह सुरक्षित महसूस करते हैं. यहां हमें लगता है कि हमारी अहमियत है और हम मायने रखते हैं. सरकार हर किसी का ख्याल रख रही है, चाहे वो किसी भी देश से क्यों न हो’. वीडियो में लारा काफी इमोशनल भी नजर आईं. उनकी आंखों में आंसू थे. उन्होंने कहा, ‘यहां डिलीवरी करने वाले लोग लगातार काम कर रहे हैं. आप खाना और जरूरी सामान मंगा सकते हैं. मुझे उन आम लोगों के लिए बहुत सम्मान है जो यहां से जा नहीं सकते’.

भारत लौटने के लिए देख रहीं फ्लाइट्स

उन्होंने कहा, ‘फिर भी इस देश को चलाए रखे हुए हैं’. लारा ने कहा कि जिस तरह भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने लोगों की सुरक्षा की थी, उसी तरह दुबई में भी लोगों का ध्यान रखा जा रहा है. उन्होंने कहा, ‘हमें अपने देश पर गर्व है और यहां भी वही भरोसा महसूस होता है’. साथ ही उन्होंने बताया कि वे लगातार भारत लौटने के लिए फ्लाइट्स की जानकारी देख रही हैं.

Lara Dutta

